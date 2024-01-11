«Иконы Сталина не существует». Встречу Матроны с генсеком уберут со святыни в Грузии В Грузии согласились переписать икону со Сталиным по просьбе патриархии страны

Патриархия Грузии попросила переписать икону с изображением Иосифа Сталина, выставленную в одном из главных соборов Тбилиси. Полотно было передано в дар пару месяцев назад, причем одним из причастных к подарку был дядя главы «Левого фронта» Сергея Удальцова. 7 января в социальных сетях возникли споры из-за изображения советского вождя на иконе, а через пару дней полотно облили синей краской. Грузинская Православная церковь назвала скандал «надуманным». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Патриархия Грузии призвала переписать икону Матроны Московской (Матрона Никонова, начало 1880-х — 1952) с изображением Иосифа Сталина.

«Так как встреча Сталина со святой Матроной из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст ее жития, не признана Русской православной церковью, которая канонизировала ее и провела специальное исследование по этому вопросу, необходимо изменить упомянутый эпизод»,

— говорится в заявлении пресс-службы патриархии.

Лидеры партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави пожертвовали житийную икону собору всего несколько месяцев назад. В центре находится изображение Матроны Московской, а в клеймах — сюжеты из ее жития, в том числе не подтвержденная свидетельствами встреча со Сталиным.

После недавнего акта вандализма и разразившегося скандала «Альянс патриотов Грузии» заявил, что готов подчиниться призыву патриархии и внести изменения, убрав сюжет с бывшим советским лидером.

«Раз патриархия призывает нас, мы должны подчиниться, но это не значит, что мы должны простить кого-то за оскорбление иконы. Я уже говорила, если церковь примет такое решение, то иконописца попросят заменить этот фрагмент фрагментом другого содержания», — отметила Инашвили.

«Надуманный» скандал

В настоящее время икона хранится в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы «Самеба». 7 января грузинский историк и политик Гиорги Канделаки написал в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена)) о появлении в храме спорной иконы.

В посте он назвал Сталина «инициатором разрушения независимости Грузии» и обвинил в гонении на духовенство. Также историк объяснил появление иконы «успехом российской информационной военной машины».

Несколько дней назад защитное стекло полотна облили синей краской. Это сделала гражданская активистка Ната Перадзе, позже опубликовавшая в Facebook соответствующее видео.

Грузинская Православная церковь (ГПЦ) назвала скандал «надуманным», пояснив, что на иконе Сталин не является лицом, на которое молятся. Он изображен на той части иконы Матроны Московской, которая повествует о сценах из жизни святой.

Архимандрит Иоанн Мчедлишвили обвинил зачинщиков скандала в том, что те хотели «перекрыть праздник Рождества скандалом».

«Икона — это то, на что люди молятся. Не так ли? А иконы Сталина как таковой не существует. Это ложь. Это икона святой Матроны, которую принесли несколько месяцев назад. И на ней где-то в углу нарисован какой-то исторический факт, что якобы Сталин пришел туда. Вот и все. Эта очень неправильная и целенаправленная пропаганда», — заключил он.

Причем тут Удальцов

7 января лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что икону передали в главный храм Тбилиси благодаря его дяде, исполнительному директору Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Чрезвычайному и Полномочному послу (высший дипломатический ранг в СССР и РФ — «Газета.Ru») Александру Удальцову. «Ура!» — приветствовал этот жест политик.

Самого Удальцова сегодня задержали по делу об оправдании терроризма из-за его поста в соцсетях, а дома у него прошли обыски. Удальцову может грозить до семи лет заключения. Что конкретно он написал в заинтересовавшем правоохранительные органы посте, не уточняется.

Удальцов известен как один из лидеров «болотных протестов» 2011-2012 года. Сейчас активист поддерживает СВО на Украине и выступает за закон о иноагентах.

Памятник в Великих Луках

Летом Великолукская епархия провела служебную проверку из-за освящения памятника Иосифу Сталину на территории завода «Микрон».

Памятник вождю СССР открыли 15 августа. В торжественной церемонии без благословения и согласования с Епархиальным управлением приняли участие местные священнослужители.

Действия священников и их высказывания не являются выражением позиции Русской Православной Церкви и отражают лишь их личные взгляды и убеждения, подчеркнули тогда в епархии.