Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество
ТВЗ

Кем была Мария Магдалина: праведницей или блудницей?

Чем известна Мария Магдалина, за что ее почитают христиане и когда отмечают День памяти святой в 2026 году
Витраж с изображением святой Марии Магдалины у ног Христа на кресте (XIX век)
Joan Sutter/Shutterstock/FOTODOM

4 августа православные христиане отмечают День памяти равноапостольной Марии Магдалины — одной из самых почитаемых святых. Она сопровождала Христа во время земного служения, во время его казни на Голгофе и после чудесного воскресения. В православии Марию Магдалину почитают как женщину, исцеленную Христом от беснования. А в католичестве ее считают раскаявшейся грешницей. Кем на самом деле была Мария Магдалина, чем она известна и о чем молятся перед ее иконами христиане — в материале «Газеты.Ru».

Когда День памяти Марии МагдалиныКем была Мария МагдалинаЧем еще прославилась Мария МагдалинаКак почитают святую



Когда День памяти Марии МагдалиныКем была Мария МагдалинаЧем еще прославилась Мария МагдалинаКак почитают святую


Когда День памяти Марии Магдалины

В православии память равноапостольной Марии Магдалины почитают 4 августа. Дату учредили в честь перенесения ее святых мощей из Эфеса в Константинополь в IX веке.

Мария Магдалина считается одной из самых чтимых святых, так как именно она следовала за Христом и присутствовала при его распятии. Кроме того, Мария была первой, кто увидел воскресшего Иисуса.

В православной традиции она — равноапостольная мироносица, из которой Христос изгнал семь бесов. Святая появляется лишь в нескольких эпизодах Нового Завета. В католичестве Мария Магдалина — раскаявшаяся блудница, о ней сложено много легенд.

Кем была Мария Магдалина

Мария Магдалина родилась в древнем галилейском городе Магдалев переводе с арамейского — «сторожевая башня», находившемся на севере Палестины. Галилею считали родиной христианства, так как там Иисус Христос проповедовал и творил чудеса большую часть своей жизни. Многие апостолы (в том числе Петр, Андрей, Иаков и Иоанн) были родом из этих мест. Согласно Евангелиям, именно в Галилее Христос являлся ученикам после своего Воскресения.

Согласно преданиям, Мария Магдалина была «одержима семью бесами». Что именно послужило причиной этому — неизвестно. Узнав о чудесах Иисуса Христа, женщина поспешила к нему в надежде на исцеление. Христос просветил ее ум и избавил от беснования. Благодарная Мария Магдалина стала одной из ближайших последовательниц Христа и посвятила себя служению ему.

Читайте также
День жен-мироносиц: какого числа отмечают праздник и почему его называют православным женским днем

Западная христианская церковь зачастую изображает святую в образе раскаявшейся грешницы, однако тому нет четких доказательств, рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве Николай Конюхов.

«Кающаяся Мария Магдалина», Гаспар де Крайер
Adam Jan Figel/Shutterstock/FOTODOM

«По преданию, Иисус Христос изгнал из нее семь бесов: Мария Магдалина была одержима, дух нечистый мучил ее. Некоторые связывают это с ее не очень благочестивой жизнью, считают, что она была уличена в каких-то блудных делах. Именно поэтому в общественной культуре она осталась в образе раскаявшейся блудницы. Однако точных данных о том, что Мария Магдалина вела неблагочестивую жизнь, нет», — пояснил Николай Конюхов.

В благодарность за чудесное исцеление Мария Магдалина стала преданной ученицей Иисуса Христа. Она служила Господу «имением своим»: сопровождала апостольскую общину, всячески заботилась о ней.

После ареста Иисуса Мария Магдалина сохранила верность Учителю: она преданно прошла тяжелый путь на Голгофу, стояла возле креста вместе с Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном. А позже — присутствовала при перенесении его тела и погребении в пещере.

Желая воздать телу Спасителя последние почести, она отправилась купить драгоценное масло миро и благовония. Когда святая вернулась, чтобы умастить его, Мария стала свидетельницей главного чуда — Воскресения Христова. Искупитель явился Магдалине у своей гробницы и отправил ее возвестить о своем Воскресении ученикам. Так Мария Магдалина стала первой благовестницей Христова воскресения, с ликованием возгласив апостолам: «Я видела Господа!».

«Явление Христа Марии Магдалине после воскресения», Александр Иванов
Wikimedia Commons

После смерти, воскресения и вознесения своего учителя Мария Магдалина пошла проповедовать. Она не побоялась свидетельствовать о воскресении Христа самому императору Тиверию в Риме. Именно с этим фактом связана пасхальная традиция окрашивания яиц в красный цвет. Известно, что Мария вместе с благой вестью принесла в подарок императору белое яйцо — как символ новой жизни. Однако Тиверий ответил: «Это так же невозможно, как твоему белому яйцу превратиться в красное». Но не успел он договорить, как яйцо на его глазах покраснело. Он поразился чуду и уверовал.

Николай Конюхов
священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве

Известно, что после встречи с Марией Магдалиной Тиверий римский император, правивший во время Воскрешения Иисуса Христа начал благоволить христианам. Знаток римских законов Тертуллиан в своей «Апологии христиан» писал:

«Когда Тиверию, при котором имя христиан вошло в мир, пришло известие из Палестины (Палестина — его родина) об этом учении, он сообщил о нем сенату, дав понять, что это учение ему нравится. Сенат, однако, отверг его, как не рассмотренное заранее. Тиверий остался при своем мнении и угрожал смертью тем, кто доносил на христиан».

По преданию, Мария Магдалина направилась в город Эфес, где проповедовала христианство много лет до самой кончины. В этом же городе святая была погребена. В IX веке ее мощи с почестями перевезли в столицу Византии и поместили в обители св. Лазаря.

В период крестовых походов мощи были перенесены и положены в Италию, под алтарем Латеранского собора в Риме. Часть мощей святой Марии Магдалины находится недалеко от французского Марселя, в храме, построенном в ее честь.

Почему католики считают Марию Магдалину раскаявшейся блудницей?

В католической традиции образ Марии Магдалины отождествлялся с разными персонажами:

• безымянной блудницей, омывшей ноги Христа миром в Вифании;
• Марией Египетской, раскаявшейся грешницей, жившей в V веке.

Папа римский Григорий I Великий в своих «Сорока беседах на Евангелия» (591 г.) закрепил в народном сознании образ Марии Магдалины как грешницы, назвав ее той самой женщиной, которая помазала ноги Христа.

Однако ни в одном из Евангелий имя той блудницы не называется. Так что это лишь предположение. В ХХ веке католическая церковь «смягчила формулировки» в отношении святой Марии Магдалины. Но образ раскаявшейся грешницы уже закрепился в массовом сознании и произведениях искусства.

Чем еще прославилась Мария Магдалина

Чин святости «равноапостольная» святая, которая делает для распространения христианства не меньше, чем апостолы появился у Марии Магдалины неслучайно, рассказал Николай Конюхов.

«Мария Магдалина — одна из учениц Господа Иисуса Христа. Что поразительно, она служила ему не только как остальные женщины, следовавшие за Христом, которые готовили, принимали учеников в своих домах — как сказано в Евангелии: «Служили имением своим». Она стала проповедницей», — пояснил эксперт.

Мария Магдалина помазывает ноги Иисуса, фреска 1450 года, фрагмент, Святой Сигизмунд, Италия
Global Look Press

Священник отметил, что в древнем обществе было не принято, чтобы женщина проповедовала. Более того, это считалось нескромным.

Господь показывает нам, что для Него неважно, какого пола верующий человек, который приходит к нему. Он каждому дает таланты и возможность эти таланты реализовать. Марию Магдалину называют равноапостольной, потому что она потрудилась в деле распространения христианской веры. Мы поражаемся ее мужеству, ведь она проповедовала в те времена, когда никто особо не хотел ее слушать, особенно мужчины: они относились к этому немного презрительно.

Николай Конюхов
священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве

Долгие годы Мария Магдалина успешно проповедовала Евангелие в разных странах. Ее подвиг вдохновляет и сегодня всех женщин, которые несут слово Христа.

«Мы видим таких потрясающих святых, как равноапостольная Нина, просветительница Грузии, равноапостольная Ольга — первая русская святая и другие святые жены, которые показывают пример настоящей верности Иисусу Христу. Они подтверждают, что и сейчас женщины могут проповедовать Христа, с одной стороны, своим женским служением, а с другой — служением слова, когда эти слова не расходятся с жизнью. То есть эти женщины не просто говорили о Христе, но жили проповедью своего учителя, искренне верили в него, и этой верой заражали других людей», — пояснил Николай Конюхов.

Как почитают святую

Для христиан образ Марии Магдалины является примером смелости, стойкости и преданности.

«Встречаются предубеждения, что религия — только мужское дело, но это не так. Конечно, в первую очередь мужчина должен идти к Богу, а женщину вести за собой. Но иногда неверующий муж освящается верующей женой», — рассказал Николай Конюхов.

Священник отметил, что в современном обществе так часто бывает.

Это горение проповедью Христовой — не только внешней ее формой, но и внутренней — очень важно. Когда проповедь Христа о любви и о милосердии попадает на ласковое, нежное женское сердце, она дает такие плоды, что поражаешься сам и поражаются другие люди.

Николай Конюхов
священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве

«Кающаяся Мария Магдалина», Тициан
Wikimedia Commons

В результате такое чистое, преданное служение помогает делу распространения христианской веры, резюмировал он.

Именем святой назвали множество храмов и в России, и за рубежом. Например, имя Марии Магдалины носит церковь в Гефсимании (Иерусалим), церковь в Новельде, храмы в Нальчике и Павловске. Католики и лютеране чтут память Марии Магдалины 22 июля, православные верующие — 4 августа.

Перед иконой Марии Магдалины часто просят:

* об исцелении от тяжелых недугов;
* об избавлении от дурных наклонностей и искушений;
* о наставлении на правильный путь.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как правильно заводить полезные контакты в 2026 году и чего от них ждать? Гайд по нетворкингу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!