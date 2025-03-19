«Дамы теряют интерес к нашим кавалерам». В России потребовали запретить турецкие сериалы

«Ветераны России» ополчились на турецкие сериалы вслед за депутатом Виталием Милоновым. Общественники требуют запретить их показ, настаивая, что такой контент негативно влияет на демографию в стране, снижает интерес россиянок к нашим мужчинам и разрушает институт семьи. Соответствующую просьбу они направили в Госдуму, Роскомнадзор и Минкульт.

Представители движения «Ветераны России» потребовали запретить показ турецких сериалов в стране, пишет издание «Абзац».

Сериалы негативно влияют на демографию в России из-за создания «нереалистичного образа мужчины», считают общественники.

«Дамы, насмотревшись таких мыльных опер, теряют интерес к нашим кавалерам, ожидая от них нереалистичного поведения, сформированного зарубежной кинопродукцией», — заявил председатель движения Ильдар Резяпов.

По его словам, растущая популярность турецких сериалов влечет за собой снижение рождаемости и разрушение института семьи в России.

«Ветераны России» предложили ввести понятие «деструктивной пропаганды» и на законодательном уровне прописать, какие элементы в кинопродукции могут подпадать под этот термин.

«Турецкие сериалы – это часть идеологической войны за умы, в том числе за наших женщин. Было бы интересно узнать, демонстрируют ли в Турции российские сериалы, приезжают ли туда наши звезды кино, а турецкие женщины толпами выстраиваются в ряды поклонниц? Весьма сомнительно», – заключил Резяпов.

«Пожиратели Наташ»

Ранее о необходимости запретить показ турецких сериалов говорил депутат Виталий Милонов. Прошлым летом в эфире радиостанции «Говорит Москва» он назвал турецкие проекты «белибердой полнейшей», отметив, что в них показывают «жизнь, которая не соответствует действительности».

По мнению Милонова, любители турецких мыльных опер думают, что в Турции «все так и есть», поэтому идея выйти замуж за турка кажется россиянкам привлекательной. На самом деле турки ведут себя в быту по-другому и могут «лупить жен палками», подчеркнул он.

«Детей отнимут и выгонят, если она слово против скажет. Придет его мамаша турецкая и скажет: все, ты нам больше не невестка, поехала назад. И детей не отдадут», — заявил депутат.

Милонов сравнил образ турецкого мужчины в сериалах с рахат-лукумом, добавив, что он «невкусный и очень сладкий».

«Все эти пожиратели Наташ <...> Эти торговцы кебабами, которые вдруг решили, что они хорошие актеры. Там ни одного толкового актера нет в Турции, все бездарные абсолютно, дешевые фигляры», — возмутился политик.

Милонова тогда раскритиковала телеведущая Ксения Бородина, предложив политику «не думать так много и расслабиться».

«В Госдуме призвали запретить турецкие сериалы в России. Причина — «полнейшая белиберда», формирующая у зрителей неправильные представления о жизни в Турции, создающие «неправдивые сказки в головах зрительниц». Как же много думают наши депутаты. Расслабьтесь, это всего лишь очередной способ отдохнуть, посмотреть на красивую картину, который помогает отвлечься от тяжелого рабочего дня и происходящего вокруг негатива. Девочки, мы же не позволим закону вступить в силу? Нас много тут», – написала она в соцсетях.

Актриса Ирина Алферова рассказала, что долго никому не признавалась в любви к турецким сериалам, но после поняла, что ими увлекаются многие знакомые.

«Понимаете, у них там все выпукло: есть Он и Она, они любят друг друга. Это то, на что хочется смотреть снова и снова. Боже мой, как Он на Нее смотрит!» — делится впечатлениями актриса.

Алферова обратила внимание на то, что в сериалах производства Турции снимаются красивые мужчины. «Один беленький, другой маленький, третий огромный. Но все — невозможные! А женщины такие свободные — удивительно», — сказала она.

По мнению психолога, основателя центра «Психологии семьи и бизнеса» Кристины Браун, одной из причин популярности турецких сериалов стали роскошные локации, в которых проходят съемки.

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«Роскошные локации не могут не будоражить дух. Тут тебе и море, и горы, и леса, и красивые здания <...> Также в сериалах показывают красивые города и улицы, которые доступны для посещения жителям нашей страны, что тоже не может не радовать. Многие специально планируют отпуск в места, которые видели в кадре. Получается, что близость к турецкому кинематографу — тоже фактор его популярности», – указывает психолог.

Браун подчеркивает, что незамысловатые сюжеты сериалов легко совместимы с домашними рутинными делами и являются способом расслабиться и получить недостающие эмоции.

Турецкий бум

В 2024 году Турция заработала более $500 млн на продаже прав на снятые в стране телесериалы, сообщал TRT Haber.Турецкую кинопродукцию купили свыше 150 стран, число зрителей по всему миру почти достигло 1 млрд человек .

Всего за год экспортировали около 300 сериалов.

Как следует из отчета провайдера «Дом.Ру» и онлайн-кинотеатра Movix, за первое полугодие 2024 года пользователи онлайн-кинотеатра Movix потратили 1,026 млн часов на просмотр сериалов на ТВ-каналах «Сапфир» и Start World, демонстрирующих турецкие сериалы. Самым популярным стал сериал «Постучись в мою дверь». Второе место занимает 132-серийный сериал «Клюквенный щербет». А тройку лидеров замкнуло шоу «Кровавые цветы» 2023 года выпуска.