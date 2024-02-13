Вышла российская версия «Постучись в мою дверь». Рассказываем, чем она отличается от оригинала Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» вышел в сети

Первая серия российской адаптации хитового турецкого ромкома «Постучись в мою дверь» вышла в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier. Ремейк рассказывает историю отличницы Саши Гордеевой (Лиана Гриба), которая мечтала стать ландшафтным дизайнером, но вылетела из университета из-за аннулирования именной стипендии компанией бизнесмена Сергея Градского (Никита Волков). Корреспондент «Газеты.Ru» посмотрел первые эпизоды оригинального сериала и российской версии — и рассказывает об их отличиях.

Внимание: в тексте спойлеры первых эпизодов сериалов «Постучись в мою дверь» и «Постучись в мою дверь в Москве».

Сюжет

Поскольку сериал «Постучись в мою дверь в Москве» — официальный ремейк, общий сюжет турецкого хита в нем сохраняется. Безусловно, отдельные детали и структура будут отличаться, но в целом история Саши Гордеевой и Сергея Градского повторит события, происходившие с Эдой Йылдыз и Серканом Болатом.

Первая серия адаптации практически полностью соответствует оригиналу: камера скользит по залитой утренним солнцем комнате главной героини, где закадровый голос рассказывает о судьбе девушки. И Эда, и Саша потеряли родителей в начальной школе, живут с тетей, работают в семейном цветочном магазине, мечтают стать ландшафтными дизайнерами, имеют трех лучших подруг и бойфренда на расстоянии. Разве что Эда озвучивает больше информации о себе: она сообщает, что после ухода родителей сосредоточилась на учебе, была «первой среди первых», выигрывала олимпиады, на последнем курсе колледжа получила приглашение на обучение в Италию — и знала, что после выпуска точно найдет работу.

В оригинале в этот момент повествование прерывает тетя Айфер, которая зовет Эду помочь с работой в цветочной лавке. Когда они выходят, на двери виден проткнутый дротиками портрет владельца строительного бизнеса Серкана Болана, по чьей вине Эда лишилась стипендии и не смогла продолжить обучение. Сцена продолжается в цветочном магазине, куда Эда таскает мешки с землей и удобрениями.

close 100% Актеры Ханде Эрчел и Керем Бюрсин в турецком сериале «Постучись в мою дверь» (2020-2021) MF Yapim

В свою очередь, Саша Гордеева получила грант на обучение в лучшем вузе Москвы, но была отчислена по решению бизнесмена Сергея Градского — «одного нехорошего человека», в чей портрет девушка так же кидает дротики.

Утро Саши проходит более размеренно и без суеты: она просыпается, опрыскивает цветы и садится завтракать блинчиками. Закадровый голос сообщает о наличии у нее подруг и молодого человека Виталика, с которым она не виделась около года — и собирается встретить его в аэропорту. Тетя вспоминает, что в прошлый раз Виталик обманул Сашу и не прилетел, — но девушка отмечает, что он уже зарегистрировался на рейс. Затем она идет в современный цветочный магазин и помогает таскать землю в мешках, волоча их по полу (в то время как Эда носила мешки на спине и один из них рассыпала). Да и в целом в этой сцене Саша, выполняющая работу с идеальной укладкой и в белоснежном топике, выглядит куда менее измотанной, чем героиня Ханде Эрчел.

Первые появления Серкана и Сергея в аэропорту также немного отличаются. С первого взгляда «оригинальный» Болат выглядит куда пафоснее российского преемника — он спускается из частного самолета в солнцезащитных очках и дорогом костюме, эффектно перебросив пиджак через плечо, и звонит помощнице Лейле. А Градский появляется в дверях самолета в повседневной одежде и сразу же отчитывает по телефону испуганную сотрудницу Лилю. Однако прямо у взлетно-посадочной полосы Сергея поджидает дорогой спорткар — Серкан такой привилегии был лишен.

Далее сюжет российской версии практически не отличается от турецкой. Бизнесмен приезжает в офис, сотрудники суетятся и спорят, кто сообщит ему новость о помолвке его бывшей девушки Алины (в оригинале Селин). Помощница дает Градскому приглашение на помолвку экс-возлюбленной в виде наручников. Затем Сергей отправляется на встречу со студентами, где оказывается Саша (она планировала встретить бойфренда в аэропорту, но он прилетел раньше). Девушка выкрикивает бизнесмену обвинения из зала, после чего пишет помадой слово «козел» на стекле его спорткара (здесь Эда была более жестока: перед тем, как написать обзывательство помадой, она поцарапала машину пилочкой для ногтей).

Во время разговора с Градским Саша замечает в его машине наручники и приковывает себя к его руке, чтобы дождаться полицию, журналистов — и огласить свои претензии. В этот момент разъяренный Градский звонит помощнице — и выясняется, что из-за урезания бюджета студентов действительно лишили стипендий. Чтобы успеть на важную встречу, прикованный справа от Саши Градский вынужден посадить ее за руль.

Персонажи

Яркая позитивная брюнетка Саша и сдержанный светловолосый Сергей практически полностью соответствуют типажам Эды и Серкана. Разве что Никита Волков выглядит мягче Керема Бюрсина — при схожей внешности энергетика и взгляд тут немного другие. Многие второстепенные персонажи похожи на своих прототипов и по поведению, и визуально: подруги главной героини Света и Люда (в оригинале Мело и Джерен), помощница Градского Лиля (Лейла), жених Алины Филипп (Ферит). Третья подруга Эды Фифи выглядела брутально и одевалась во все черное, в российской версии вместо нее появилась рыжая Маргарита, которая носит клетчатую рубашку и выглядит как «своя» девчонка.

Вместо Энгина помощником главного героя стал Олег в исполнении певца Влада Соколовского. Визуально между ними нет ничего общего, но поведение — одинаковое. Бесполезный Эрдем, чей отец когда-то очень помог Энгину, в русской версии стал Эдиком. Вместо суетной и помешанной на работе рыжеволосой сотрудницы Перил Градского встречает Кира — сдержанная строгая брюнетка. Поэтому в адаптации при входе начальника обстановка в офисе потише, чем в оригинале.

Локация и визуал

Сочная картинка, дизайнерские интерьеры, постановка кадра и музыкальное оформление российской версии полноценно передают знакомую поклонникам турецкого сериала атмосферу. Сильно отличаются — по понятным причинам — локации, в которых разворачивается сюжет. Так, в оригинале главная героиня живет в уютном домике на узкой рельефной улочке Стамбула, где также находится аутентичный цветочный магазин ее тети со множеством мелких деталей. Российская же героиня живет в современном московском ЖК, на первом этаже которого располагается новенький цветочный магазин, больше напоминающий декорацию. В отличие от Эды, которая ездит на стареньком ломающемся автомобиле с цветочной рассадой на крыше, с машиной Саши все в порядке — она колесит по центру Москвы на новой иномарке.

Офис архитектурного бюро Серкана Art Life находится в районе Стамбула Mashattan Sitesi, а Градский работает на московской Даниловской мануфактуре — его компания называется «Стиллард».