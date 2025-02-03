Прилучный вернулся к роли Мажора на новых кадрах со съемок сериала в Сочи

В Сочи начались съемки пятого сезона сериала «Мажор». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск.

Съемки под руководством режиссера Сергея Пикалова продлятся до апреля 2025 года. Сюжет продолжения будет разворачиваться после событий предстоящего фильма «Мажор в Дубае», который выйдет в кинотеатрах 30 октября. В центре новой истории — бывший «мажор» Игорь Соколовский, к роли которого вернулся Павел Прилучный его друзья и их дело — агентство «Честные люди», помогающее клиентам, оказавшимся в непростых ситуациях.

«Франшиза «Мажор» покорила не только сердца российских зрителей, но и полюбилась зрителям по всему миру. Мы стараемся делать все возможное, чтобы каждый новый сезон был лучше предыдущего. 5 сезон однозначно будет еще интереснее, веселее, динамичнее, а местами и драматичнее», — пообещал Прилучный.

По словам креативного продюсера проекта, шоураннера Максима Полинского, новый сезон будет более жизнеутверждающим по сравнению с предыдущим, а также «по-мажорски смешным, с большим количеством необычного экшена, прекрасными видами Сочи и его окрестностей».

«Мажору придется бороться за свое счастье и разбираться со своими чувствами, ведь он оказался вовлечен в очень хитрую и необычную аферу, которая изменит будущее героя вне зависимости от того, победит он или проиграет», — пообещал шоураннер.

Премьера первого сезона криминальной драмы «Мажор» от Продюсерской компании «Среда» состоялась в 2014 году, сейчас во вселенной Мажора вышло четыре сезона и два полнометражных фильма.

По сюжету избалованный сын олигарха по стечению обстоятельств становится сотрудником полиции и превращается в ответственного молодого человека, который учится командной работе и поднимается по карьерной лестнице. Премьера третьей полнометражной картины франшизы «Мажор в Дубае» запланирована на 30 октября 2025 года.

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