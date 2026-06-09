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Раскрыта дата выхода пятого сезона «Мажора» с Павлом Прилучным

Премьера пятого сезона «Мажора» с Павлом Прилучным состоится 4 июля
Пресс-служба Кинопоиска

Чемпион мира по боксу Николай Валуев и нападающий хоккейного клуба «Сочи» Даниил Сероух появятся в пятом сезоне сериала «Мажор» с Павлом Прилучным, который выйдет уже в июле 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Действие нового сезона развернется после событий фильма «Мажор в Дубае», в котором герой Прилучного Игорь Соколовский познакомился с Ритой, героиней Линды Лапиньш. Вместе с друзьями Мажор создает в Сочи подпольное агентство «Честные люди», которое борется с мошенниками и помогает помогает клиентам решать запутанные жизненные ситуации. Однако вскоре сам Соколовский становится жертвой масштабной и хитроумной аферы.

К своим ролям вернулись Павел Чинарев, Лиза Шакира, Александр Обласов, Анна Цуканова-Котт, Владимир Селезнев и Любовь Толкалина. Кроме Валуева и Сероуха, в сериале Антон Шаврин в роли фокусника Кости и Мария Золотухина в образе каскадерши Янки.

Режиссером выступил Сергей Пикалов. Он заявил, что в новых сериях стремился сохранить динамику, юмор и легкость, характерные для самых первых серий «Мажора», но при этом добавить брутальности, сделать историю более интригующей.

Пятый сезон «Мажора» выйдет на Кинопоиске 4 июля. Новые эпизоды будут выходить еженедельно.

Ранее сообщалось, что актер Идрис Эльба заявил, что зрители не примут темнокожего актера в роли Бонда.

 
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