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От личного блога до бизнес-империи: кто такой Влад А4 и сколько он зарабатывает на детском контенте

Блогеру Владу А4 исполнилось 30 лет
Блогер Влад Бумага (Влад А4), 2023 год
Кирилл Зыков/РИА Новости

Белорусский блогер Владислав Бумага, более известный как Влад А4, отмечает 30-летие. За 10 с небольшим лет его личный блог превратился в один из крупнейших русскоязычных интернет-проектов: сегодня на его основной канал подписаны более 92 млн человек, а сам А4 считается одним из самых популярных детских блогеров в мире. Как Влад Бумага стал главным русскоязычным блогером на YouTube и сколько он зарабатывает детском контенте — в материале «Газеты.Ru».

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Детство и юность Влада Бумаги

Владислав Бумага родился 5 июня 1996 года в Минске в семье учительницы начальных классов и инженера-строителя. Мальчик с детства серьезно занимался хоккеем: будущий блогер играл за минские школы «Динамо» и «Юность», а также некоторое время тренировался в Чехии. Однако построить спортивную карьеру ему не удалось: в 16 лет Владислав получил травму и врачи запретили ему выходить на лед.

Блогер Влад Бумага (Влад А4) в детстве
a4omg/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Почему я не стал хоккеистом? Честно признаться, не сильно получалось. Потому что из всего 2006 года там из 200-300 хоккеистов на самые выдающиеся позиции выбивается пять человек. И то эти пять человек, они с детства талантливы. Это не про меня. Но я вхожу в эту пятерку в блогерстве», — говорил он в 2024 году.

В подростковом возрасте Бумага начал интересоваться интернет-контентом и платформой YouTube, которая в тот момент стремительно набирала популярность. Молодой человек хорошо учился в школе, но получать высшее образование не стал: вместо поступления в университет он решил сосредоточиться на собственных проектах и попробовать построить карьеру в интернете.

29 ноября 2014 года Владислав зарегистрировал YouTube-канал, который назвал «А4». Название родилось как отсылка к обычному листу бумаги формата А4 и фамилии Бумага, которой он сильно стеснялся в детстве и даже просил родителей ее поменять. Первые ролики будущей звезды были довольно простыми — он снимал челленджи, розыгрыши, эксперименты и видео в популярных на тот момент интернет-форматах.

Блогерская карьера Влада А4

Поначалу канал рос довольно медленно, но Бумага не сдавался: он регулярно выпускал новые видео и экспериментировал с форматами. Долгожданный успех пришел в 2015 году, когда начинающий блогер выпустил юмористическую пародию на популярный флешмоб Ice Bucket Challenge: видео быстро разошлось по соцсетям и принесло А4 первую волну подписчиков.

Блогер Влад Бумага (Влад А4) в одном из своих роликов
A4/YouTube

Настоящим прорывом стало видео «24 часа в батутном центре», опубликованное в декабре 2016 года. Ролик, в котором Бумага вместе с другом спрятались на территории батутного центра после закрытия, набрал миллионы просмотров, а количество подписчиков его блога выросло с 250 тыс. до миллиона.

«Обычное видео, я не делал на него ставку. Но когда цифры стали рекордными, понял, что произошло нечто неординарное. По 80—90 тысяч человек в день подписывалось. Это удивляло», — вспоминал он позже.

В 2017 году Влад Бумага выпустил пародию «Тает срок» на вирусный хит группы «Грибы» «Тает лед». Видео стало одним из самых популярных на канале и набрало десятки миллионов просмотров. После этого аудитория А4 начала расти «как на дрожжах»: блогер делал ставку на дорогие постановочные ролики, постоянные эксперименты и регулярные публикации — и эта стратегия сработала. Уже в 2019 году он получил одну из самых престижных наград YouTube — «бриллиантовую кнопку», которую платформа вручает авторам, преодолевшим отметку в десять миллионов подписчиков. В том же году А4 выпустил видео «Покупаю все, что ты можешь унести из магазина!»: ролик, в котором он разрешал участникам забрать любые товары, которые они смогут унести руками, набрал более двух миллионов лайков и попал в мировой топ самых популярных роликов YouTube.

Осенью 2019 года Бумага расширил собственную «контент-империю» и запустил дополнительные каналы — «Головной рис», посвященный загадкам и головоломкам, и «А5», где публиковал различные эксперименты и челленджи. В этот период окончательно сформировалась привычная для зрителей формула контента А4: дорогие испытания, необычные задания, соревнования с друзьями и ролики, построенные вокруг простого вопроса — «что будет, если...?». К началу 2020 года аудитория блогера выросла до 15 миллионов подписчиков, а сам он стал одним из номинантов на премию Forbes «30 перспективных россиян до 30 лет» (в рейтинге он занял 32-е место).

Музыкальная карьера Влада Бумаги

Кавер «Тает срок» — не единственный музыкальный опыт А4. После успеха пародии на хит «Грибов» блогер продолжил экспериментировать с музыкой и периодически выпускал собственные треки и клипы, которые становились частью его контент-вселенной. Одним из первых подобных экспериментов стала песня «Батя», а позже на канале начали регулярно появляться новые музыкальные видео, которые также набирали миллионы просмотров. Среди наиболее известных музыкальных работ блогера — «Тает срок», «Батя», «Офишлбывший», «KIDS» и «Лама Мама», а также «Новогодняя песня», записанная в коллаборации с Егором Кридом, JONY и The Limba.

Кадр из клипа-пародии «Тает срок» на клип группы Грибы «Тает лед»
A4/YouTube

Сам Влад неоднократно подчеркивал, что не считает себя профессиональным музыкантом и воспринимает музыку прежде всего как часть развлекательного контента для аудитории.

«Музыка сейчас в тренде. Я не позиционирую себя певцом, просто делаю что-то смешное и забавное», — говорил он в 2017 году.

Позже А4 все же записал студийный альбом: в 2020 году вышла его дебютная пластинка «Детские песни», многие композиции с которой стали вирусными в TikTok.

Скандалы вокруг Влада А4

Вместе с популярностью к Бумаге пришла и критика: блогера регулярно обвиняли в копировании идей других авторов. Самый громкий скандал произошел в 2021 году, когда американский блогер MrBeast публично заявил, что А4 копирует его превью и форматы роликов.

Блогер MrBeast сравнил обложки своих видео с роликами Влада А4
MrBeast/X

«Самый большой канал в России просто берет мои обложки и фотошопит свое лицо на мое», — возмущался он.

Бумага ответил на обвинения на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Картинки… Пффф, это такая мелочь. Лучше посмотрите на качество контента у америкосов и у меня. Я в 10 тысяч раз круче делаю. Картинка — 10 минут работы. Снять ролик — 4-10 часов (и это без монтажа и сценария). Сладких снов, завтра новый ролик. И обратите внимание на качество», — написал он.

Претензии к Бумаге возникали не только из-за роликов, но и из-за бизнеса. Например, в 2022 году блогер Анастасия Ивлеева раскритиковала запуск продуктов Lava Lava, заявив, что концепция слишком напоминает ее бренд Easy Peasy.

«Забавно наблюдать то, как у коллег-блогеров не хватает фантазии (ее нет), и они копируют стилистику твоего продуктового бренда. Хотя, что удивляться и ждать от человека, который изначально воровал форматы и идеи. Кажется, я теперь знаю, кто заказал новость об отравлении Easy Peasy. А собственно, что удивляться, монетизацию на YouTube отключили и пришло время «цитировать» коллег на другом поле», — высказалась Ивлеева.

Бизнес Влада Бумаги

Одним из первых бизнес-проектов Влада Бумаги стал запуск собственного мерча: в 2019 году он начал продавать одежду и товары под брендом А4, а в 2021-м выпустил совместную коллекцию с брендом «Твое». Кроме того, в августе 2019 года блогер зарегистрировал компанию «ЧЕТЫРЕАЧЕТЫРЕ», основным видом деятельности которой было создание рекламы. Позже компания стала резидентом белорусского Парка высоких технологий и занималась разработкой программного обеспечения.

Блогер Влад Бумага (Влад А4) на финале чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага» во время празднования Дня города на Площади Революции в Москве, 2024 год
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Следующим большим шагом стал выход на рынок потребительских товаров. В 2021 году Влад Бумага вместе с бывшими топ-менеджерами крупных российских ритейлеров зарегистрировал компанию «Бумажная бумага», которая занялась развитием собственного бренда продуктов питания. Через год блогер официально запустил бренд Lava Lava, под которым выпускал лимонады, кукурузные палочки, снеки и другие продукты для детей и подростков.

Со временем ассортимент товаров под брендом А4 значительно расширился. Помимо продуктов питания, под именем блогера начали выпускать школьные принадлежности, рюкзаки, настольные игры, одежду и другие товары. В 2023 году Влад запустил собственный магазин A4 Shop, который вскоре появился и в формате оффлайн: сегодня у блогера несколько бутиков в крупнейших торговых центрах Москвы.

Но далеко не все бизнес-проекты Бумаги оказались успешными. В 2023 году блогер вместе с ресторатором Антоном Пинским запустил сервис доставки A4 Pizza, а позже открыл и оффлайн-точку в московском торговом центре «Авиапарк». Однако уже весной 2025 стало известно о проблемах проекта: по данным СМИ, Бумага вышел из состава учредителей компании «Пицца-плюс», управлявшей сервисом доставки, а сам бизнес за время существования оказался убыточным.

Сколько зарабатывает Влад Бумага

По данным журналистов, общий годовой доход Влада А4 и связанных с ним компаний превышает сотни миллионов рублей. Основную прибыль блогеру приносят рекламные интеграции, производство контента, лицензирование бренда, продажа мерча, продуктовые проекты и выпуск товаров для детей и подростков. Несмотря на отключение официальной рекламной монетизации для российских пользователей YouTube, видеоконтент по-прежнему остается одним из главных его источников дохода. Впрочем, сегодня А4 зарабатывает в первую очередь не на встроенной рекламе платформы, а на прямых рекламных интеграциях и коммерческих контрактах с брендами. По информации Forbes, в 2023 году блогер заработал на них более 218 млн рублей.

Блогер Влад Бумага (Влад А4), 2024 год
Михаил Синицын/ТАСС

Точная стоимость рекламной интеграции у А4 не раскрывается, но представители рынка называют его одним из самых дорогих русскоязычных блогеров: на сервисах по бронированию знаменитостей указано, что участие Влада в съемках, мероприятиях или рекламных проектах может стоить от пятисот тысяч до десяти миллионов рублей в зависимости от формата сотрудничества.

Дополнительным источником дохода для Бумаги остается продажа товаров под брендом А4. Помимо одежды и классического мерча, блогер развивает собственный магазин A4 Shop, где продаются школьные принадлежности, игрушки, аксессуары, канцелярия и другие товары. Цены на одежду от А4 варьируются: например, футболки стоят от 1300 рублей, а худи — до 5400 рублей.

Сам Бумага о своих доходах говорить не любит, но судить о финансовых возможностях блогера можно по его покупкам и образу жизни. Например, в 2021 году А4 подарил своей девушке Юлии Годуновой автомобиль Mercedes-Benz G-класса (на тот момент эта машина стоила порядка 20 млн рублей), а в конце 2022 года приобрел двухуровневую квартиру рядом с Кремлем стоимостью полмиллиарда рублей. В 2023-м блогер похвастался новым автомобилем марки Mercedes-Benz G-Class AMG 63 4×4 стоимостью примерно 44 млн рублей и часами Patek Philippe, цена которых на тот момент могла достигать 14 млн рублей.

О чем Влад Бумага спрашивал Путина

В декабре 2024 года Влад Бумага стал одним из участников прямой линии с Владимиром Путиным. Во время эфира блогер поднял сразу две темы — замедление YouTube в России и ответственность создателей контента перед молодой аудиторией. Отвечая на первый вопрос глава государства заявил, что проблемы платформы связаны прежде всего с самим Google и последствиями санкций, а говоря о контенте для детей, посоветовал блогеру руководствоваться чувством ответственности перед собственной семьей, ребенком и страной.

Блогер Влад Бумага (Влад А4) во время программы «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным в Гостином дворе, 2024 год
Сергей Савостьянов/ТАСС

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопрос от А4 «очень солидным и умным». Он также допустил, что Путин посмотрит ролики блогера и признался, что и сам видел их на «айпаде у дочки», но не понял «почему он такой популярный».

Личная жизнь Влада Бумаги

С 2017 года Влад Бумага состоит в отношениях с белорусской блогершей и певицей Юлией Годуновой. В мае 2024 года у пары родилась дочь Оливия, но официальный брак влюбленные так и не зарегистрировали. Сразу после рождения ребенка А4 коротко прокомментировал изменения в жизни фразой: «2024 год семьи, приказ выполнил».

Блогер Влад Бумага (Влад А4) c дочерью Оливией и женой Юлией Годуновой
juliagodunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чем сегодня занимается Влад А4

Влад А4 по-прежнему остается одним из самых популярных русскоязычных блогеров на YouTube — сегодня на его канал подписаны более 92 млн человек. Кроме того, он продолжает развивать собственные бизнес-проекты: занимается брендом А4, производит мерч и выпускает снеки и напитки под брендом Lava Lava.

Блогер Влад Бумага (Влад А4), получивший награду в номинации «Легенда блогосферы», во время церемонии награждения премии «Блогема» на площадке киноконцерна «Мосфильм», 2025 год
Сергей Булкин/ТАСС

В начале июня 2026 года стало известно, что счета компании «Бумажная бумага», выпускавшей снеки и напитки Lava Lava, были заблокированы Федеральной налоговой службой из-за задолженности в размере около 26,6 млн рублей. На этом фоне журналисты предположили, что часть продукции бренда вскоре может исчезнуть из магазинов.

 
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