Цекало о штурме «Норд-Оста»: был идиотский агрессивный адреналин

Продюсер Александр Цекало поговорил с видеоблогером Юрием Дудем о штурме театрального центра на Дубровке. Интервью опубликовано на YouTube-канале Дудя.

Цекало был продюсером мюзикла «Норд-Ост», который шел в Доме культуры во время захвата террористами осенью 2002 года. О случившемся ему сообщил Константин Эрнст. «Две ночи я там провел, а на третью всех стали выгонять, и я понял, что это неспроста, что будет штурм», — делится Александр Цекало. Он рассказал, что помогал выносить из здания пострадавших и видел убитых террористов. После случившегося он испытал желание где-нибудь «пострелять».

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«Был, видимо, такой идиотский агрессивный адреналин, который надо было куда-то выплеснуть», — пояснил Цекало.

23 октября 2002 года 40 вооруженных боевиков захватили заложников в театральном центре на Дубровке в Москве. Более двух суток они удерживали почти тысячу человек внутри, требуя вывести российских военных с территории Чечни. Заложники были освобождены в результате штурма. Боевики были ликвидированы, но после спецоперации погибло 125 человек. Еще пятеро были убиты террористами.

Недавно в документальном фильме президент России Владимир Путин заявил, что сам принимал решение о штурме театрального центра на Дубровке.