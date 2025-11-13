«Не может сказать, чей Крым». Почему Моргенштерна не пустили в Литву

Рэпера Моргенштерна* внесли в список нежелательных лиц Литвы, теперь ему нельзя посещать страну 10 лет. Об этом позаботился мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас из-за старого интервью музыканта, где он назвал Владимира Путина «красавчиком» и отказался комментировать, чей Крым. Также ему закрыт въезд в ОАЭ и на Украину. Тем временем, по сообщениям СМИ, Моргенштерн уже год пытается снять с себя статус иноагента. Он занялся своим здоровьем, удалил с лица татуировки и перестал эпатировать.

Музыкант Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) (Валеев), пополнил список нежелательных лиц Литвы и не сможет въехать в страну, сообщил журналистам представитель департамента миграции Литвы Рокас Пукинскас, передал ТАСС.

«Запрет в отношении Моргенштерна вступает в силу незамедлительно и будет действовать в течение десяти лет», — пояснил чиновник.

Пукинскас отметил, что Моргенштерн может представлять угрозу национальной безопасности Литвы, в связи с чем его нахождение в республике нежелательно.

Это решение приняли на основании некой полученной департаментом миграции информации и на основании обращения МИД Литвы.

Проблемы Моргенштерна

Еще в 2021 году рэпер дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов). Во время разговора он назвал российского президента Владимира Путина «красавчиком»:

«Это самый популярный человек в мире, которого боится весь мир. <...> Он самый популярный человек на Земле. Я, как шоумен, это уважаю. Его боятся все».

Кроме этого, Моргенштерн увильнул от ответа на вопрос «Чей Крым?». Он заявил, что полуостров принадлежит его жителям, и отказался обсуждать тему дальше.

В 2025 году рэпер поехал в тур по Европе. В ноябре у него должен был быть концерт в литовской столице Вильнюсе. Узнав об этом, в октябре мэр города Валдас Бенкунскас обратился в МИД Литвы и потребовал включить музыканта в список нежелательных лиц.

«Недостаточно апеллировать лишь к сознательности организаторов — пора серьезно оценить приезд Моргенштерна в Вильнюс. <…> Поэтому я обратился в министерство иностранных дел с просьбой оценить и рассмотреть возможность включения Моргенштерна в список нежелательных лиц», — заявил мэр в соцсетях, отметив, что не может «сидеть сложа руки и наблюдать, как исполнитель, который не может ответить, чей Крым, публично отдает дань уважения Путину».

Кроме этого, теперь проверяют деятельность компании — организатора концерта российского музыканта. Бенкунскас подозревает, что ее действия также противоречат информационной безопасности Литвы .

Могут ли с Моргенштерн снять статус иноагента

Рэпер Моргенштерн пытается снять статус иноагента и у него это даже может получиться, заявило в конце октября издание «Абзац».

«Диалог с его командой уже ведется больше года. Статус со временем снимут, если он продолжит над собой работать. Есть большой прогресс по данному вопросу.

Моргенштерн нам выгоден как пример для молодежи, что можно изменить аморальный образ жизни: он дошел до дна за границей, но сам захотел измениться.

Влиятельные люди контролировали его позитивные изменения, вели диалог с командой, давали советы, занимались вопросом по снятию статуса», — заявил неназванный источник издания.

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник еще в феврале сказал «Абзацу», что рэпер попытается снять с себя обременение, потому что «жрать охота, а денег-то нет». В апреле общественники из движения «Зов народа» обратились к главе СК Александру Бастрыкину и в Минюст с просьбой убрать Моргенштерна из реестра иноагентов. Однако пока этого не произошло.

В мае 2022 года Моргенштерна признали иноагентом за осуществление политической деятельности. Считается, что он получал деньги от компании Yoola Labs Ltd — это партнерская сеть YouTube, которая занимается продвижением блогеров. Они сотрудничают со многими известными блогерами и с инфлюенсерами, которых затем также признали иноагентами.

Проблемы у рэпера начались еще до признания его иноагентом. Сначала его оштрафовали за пропаганду наркотиков. В 2021 году певец дал интервью журналистке Ксении Собчак, в котором усомнился в необходимости празднования Дня Победы. После этого общественники заявили на него в правоохранительные органы. Моргенштерн пытался исправить ситуацию благотворительностью и начал собирать 168 млн рублей на лекарства для ребенка, который с рождения страдает спинальной мышечной атрофией. Мальчику сделали укол, но Моргенштерн так и не смог решить свои проблемы. Более того, его обвинили в продаже наркотиков. Рэпер переехал в Дубай. Уже в 2022 году он выпустил песню в поддержку Украины.

В 2023 году Моргенштерн вновь дал интервью Собчак. После этого ему закрыли въезд в ОАЭ из-за множественных административных нарушений, музыкант переехал в Израиль.

Моргенштерн не выполнял обязанности иноагента, поэтому в его отношении в 2024 году возбудили уголовное дело. В России рэпера объявили в розыск и арестовали имущество. В 2025 году он начал проходить лечение, чтобы избавиться от ментальных проблем и зависимостей. Музыкант также свел татуировки на лице.

Сейчас он выступает с концертами в Европе. На Украине Моргенштерна также считают угрозой национальной безопасности страны.