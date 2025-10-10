«Вытягивали клешнями по миллиону». Инстасамке удалось вернуть «присвоенные» Овечкиным деньги

Звездный стилист Николай Овечкин попал в скандальную ситуацию. Инстасамка публично обвинила его в присвоении 3 млн рублей, предназначенных для съемок клипа. Среди пострадавших оказались и ассистенты: одна из девушек утверждает, что Николай не заплатил ей за работу. Тем временем команда артистки работает над коллективным заявлением в правоохранительные органы. По словам Инстасамки, она получила около десяти сообщений от тех, кого «обманул» Овечкин.

Стилист Николай Овечкин вернул российской поп-певице и рэп-исполнительнице Инстасамке (Дарье Еропкиной) якобы присвоенные им 3 млн рублей. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.

«Он отдал нам деньги, но вытягивали мы их из него буквально клешнями по миллиону, по 200 тысяч <…> Если бы я не протащила эту историю публично, никогда в жизни не увидели бы своих денег», — поделилась она.

В конце сентября Инстасамка рассказала, что Овечкин получил от нее деньги на клип «BOSS». Средства предназначались для рабочих расходов, но стилист, по словам артистки, решил их присвоить: работу выполнили другие специалисты, и он не заплатил исполнителям.

«Деньги он растратил в своих целях, не потратив на производство клипа ни рубля», — подчеркнула артистка.

Стоит отметить, что официально вина Овечкина никак не доказана .

«Что мы имеем в сухом остатке: сначала пыль в глаза, деньги вперед, креатив потом, суета в последние два дня до клипа, никаких примерок, созвонов по креативу и мудбордов от маэстро, отвратительно халатная работа на месте, свечку не держала, но все, кто работал на съемке BOSS могут это подтвердить: работал он в наркотическом опьянении, далее выдача чужой работы за свою, никакого отчета за деньги, рисованные чеки, бесконечные завтраки и как вишенка на торте — игнор, когда дошел вопрос о возврате средств», — добавила Инстасамка.

«Пока воюем с Инстасамкой»

Девушка-стилист Милена, которая работала над клипом Инстасамки «BOSS», на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, как Овечкин «кинул» ее почти на 200 тысяч рублей.

По словам Милены, она искала новые проекты и написала Николаю. Стилист попросил ее собрать мудборд (визуальное представление будущего дизайна). Она расценила это как тестовое задание. А спустя некоторое время Овечкин неожиданно включил Милену в команду ассистентов, задействованных в съемках клипа.

«По моему мудборду мы собираем весь клип. Мудборд я составляла без понимания, что за съемка, для кого съемка, какая идея и вообще какая стоит задача», — поделилась она.

Кроме того, Милене, как ассистенту, пришлось взять на себя закупку и логистику за свой счет, а впоследствии требовать от Овечкина оплаты за свою работу. Однако «каждый день у него были новые сказки и проблемы». В качестве примера Милена опубликовала голосовое сообщение, которое ей отправил звездный стилист.

«Пока воюем с Инстасамкой. Они недовольны клипом, они недовольны вещами, они недовольны примеркой <…> В итоге мне платить никто не собирается <…> Просто какой-то глобальный ад», — сокрушался он.

Впоследствии Милена связалась с командой Инстасамки и узнала, что Николаю выдали гонорар задолго до начала съемок.

Вес репутации

Стилист Гоша Карцев в своем Telegram-канале сообщил, что услышал множество некрасивых историй о деньгах, долгах и «жесткой манипуляции», героем которых был Овечкин. Он призвал всех пострадавших от действий Николая писать непосредственно Инстасамке, команда которой работает над коллективным заявлением о мошенничестве.

«У меня нет личной обиды на Николая, но я очень хочу, чтобы репутация имела вес , а у нечистоплотных схем не оставалось шанса. <...> Это не про буллинг, не про травлю и уж точно не про насилие. Это про то, чтобы защитить себя и других от повторения чужого опыта», — подчеркнул Карцев.

Инстасамка рассказала, что уже получила около десяти сообщений от тех, кого «обманул» Овечкин. Кроме того, среди пострадавших есть «очень популярные артисты».

«Моя команда продолжает заниматься мониторингом кейсов Николая, и мы планируем довести все ваши дела до возврата средств», — добавила она.

Реакция Овечкина

Овечкин на своих личных страницах в социальных сетях не комментировал скандальную ситуацию. Однако он дал небольшой комментарий журналистке Анастасии Полетаевой.

«Обижены ли мы на команду Дарьи или ее команду? Разумеется, нет, потому что выбирая героя, ты выбираешь его правила игры. Мы пытались договориться, но диалога не получилось. Поэтому мы передали эту историю на сторону юристов, а значит, в правовое поле — и в этом поле готовы понести ответственность, если вина будет доказана», — отметил стилист.

Овечкин подчеркнул, что пока не может давать публичные комментарии, и уточнил, что условия его коммерческого контракта запрещено разглашать.