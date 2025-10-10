На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Страховая требует 2,5 миллиона рублей с Инстасамки из-за пожара

Telegram-канал «Медиавойны»: с Инстасамки потребовали взыскать 2,5 млн рублей
instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Страховая компания «Альфастрахование» инициировала судебное разбирательство против певицы Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка. Об этом сообщает Telegram-канал «Медиавойны».

Истец намерен взыскать с артистки 2 503 113 рублей в связи с пожаром, произошедшим в арендованной ею квартире.

Инцидент случился 4 ноября 2024 года в жилом помещении на Тверском бульваре, которое Инстасамка снимала вместе с супругом Егором Еропкиным (Moneyken). Ежемесячная арендная плата за недвижимость составляла 550 тысяч рублей.

По данным расследования, причиной возгорания стала неисправность камина. В результате пожара пострадали значительные площади помещения: сгорело 65 квадратных метров чердака, а также повреждены 15 квадратных метров самой квартиры.

Спустя год после происшествия пожарная инспекция установила виновника возгорания. Поскольку владелец квартиры имел страховой полис, «Альфастрахование» выплатило ему компенсацию за причиненный ущерб. Теперь страховая компания намерена взыскать потраченные средства с фактического виновника пожара — Дарьи Зотеевой.

