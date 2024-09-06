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Слово пацанесс: каким получился сериал про группу «Комбинация»

Вышла первая серия сериала «Комбинация» с Никитой Кологривым

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Кадр из сериала «Комбинация»

Wink
На сервисе Wink начался сериал «Комбинация» про одноименную девичью поп-группу, прогремевшую на всю страну в начале 90-х. Алену Апину и Татьяну Иванову сыграли Анастасия Уколова и Елизавета Базыкина, а основателей «Комбинации» Александра Шишинина и Виталия Окорокова изобразили Никита Кологривый и Владимир Канухин. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел две серии «Комбинации» и рассказывает, что роднит проект с хитом Жоры Крыжовникова «Слово пацана».

«На основе: «Слово пацана. Кровь на асфальте», — сообщает (на момент публикации этого текста) википедийная статья про сериал «Комбинация», услужливо отредактированная кем-то в ночь его онлайн-премьеры. Что называется, в каждой шутке: хотя режиссером «Комбинации» значится постановщик «Лады Голд» Никита Власов, в любом движении камеры, в любой монтажной склейке, напоминающей матерное междометие, опознается продюсерская длань Жоры Крыжовникова. Скажем так: подзаголовок «Кровь на асфальте» подошел бы и «Комбинации» — ну, учитывая довольно скромное расстояние между перестроечными Саратовым и Казанью, а также страшно трагичный изгиб судьбы директора группы Александра Шишинина, сыгранного звездой «Слова пацана» Никитой Кологривым (его лицо так и просится в ту самую сцену с парадом эпитафий из зимнего хита Крыжовникова).

В целом ничего криминального в таком положении вещей нет, даже напротив — в нем прослеживается некоторая художественная логика. В конце концов, в статье про «Комбинацию» вполне уместно выглядела бы строчка «На основе: «Мираж» (группа)», да и название коллектива предполагает некую постмодернистскую коллажность. Вот и само шоу как бы слеплено из успеха «Слова пацана» (вместо трека «Пыяла» здесь почему-то регулярно включают «Судно» — хит белорусских постпанков «Молчат дома») и новой моды на экранизацию крупных музыкальных брендов; в прошлом году тон праздника задал сериал «Король и Шут» (его, как и «Комбинацию», снимала компания «Лунапарк»), сейчас кинотеатры остывают от «Тура с Иванушками» и его невнятной кассы в 113 млн рублей — и с минуты на минуту ожидают блокбастер «Руки вверх!».

В чем сериал расходится со своим объектом исследования, так это в стремлении осмыслить окружающую действительность. Группа «Комбинация» пела про желание вырваться из рассыпающейся страны, про дефицит, про маленького перестроечного человека — за счет чего, собственно, и добилась статуса всенародной (доподлинно известно, что под нее танцуют и бухгалтеры, и бывшие президенты). Конечно, не очень честно судить по первым двум сериям, выданным прессе, но пока что складывается ощущение, что взгляд сериала «Комбинация» направлен исключительно в прошлое (а вот его побратим «Слово пацана», например, среди прочего пытался проследить, как мы дошли до жизни такой).

Впрочем, непосредственно музыкальный байопик из шоу складывается более-менее удачный — в меру карамельно-мечтательный, в меру занудный. Для разнообразия тут относительно подробно демонстрируется творческий процесс, о чем иные представители жанра нередко забывают (хотя казалось бы); наблюдать за тем, как бетховенская «Лунная соната» в исполнении композитора Виталия Окорокова (его играет звезда «Миллионера из Балашихи» Владимир Канухин) нехитрым образом трансформируется в «Белый вечер», конечно, дорогого стоит.

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Кадр из сериала «Комбинация»

Wink

Пожалуй, главным недостатком сериала «Комбинация» по итогам двух эпизодов остается недостаток самой группы «Комбинация» — первого герлз-бэнда в СССР. Пока что фокус сериала очевидным (и несколько чрезмерным) образом смещен на фигуру Шишинина — понятно, что он был мозгом проекта, но это все равно что превращать сериал про группу «Тату» (если бы сейчас можно было такой снять) в историю Ивана Шаповалова. Формально у шоу еще есть время исправиться, но при виде промо-материалов (на постере во весь рост красуется один Кологривый, пока все остальные тушуются у него за спиной) надежда на перемены слегка тускнеет. Остается радоваться, что местным Татьяне Ивановой и Алене Апиной (Елизавета Базыкина и Анастасия Уколова) уготована как минимум более завидная судьба, чем экранным женам участников группы «Король и Шут».

Главное — за оставшиеся шесть серий выяснить, кого все-таки нужно проклинать в первую очередь: группу «Мираж» или Бари Алибасова.

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Кадр из сериала «Комбинация»

Wink

Дата выхода: 6 сентября 2024 года

Продолжительность: 8 серий по 50 минут

Режиссер: Никита Власов

В ролях: Никита Кологривый, Владимир Канухин, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Дарья Руденок, Полина Гухман, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Татьяна Струженкова

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