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«Просто хотим вернуть деньги»: Кехман раскрыл подробности хищения 4 млн руб. из театра

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения более 4 млн руб. из кассы МХАТ им. М. Горького. По данным СМИ, подозреваемая по этому делу главный бухгалтер учреждения Галина Гетьман уже явилась в правоохранительные органы с повинной. Генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что для театра важнее вернуть похищенные деньги, а не наказать Гетьман.

«Пока ничего [о готовности Гетьман вернуть денежные средства] неизвестно. Она изначально сказала, что денег у нее нет. Да, конечно [она призналась, что украла]. Мы не хотим, что называется, наказания для нее. Мы просто хотим, чтобы она вернула деньги», — сказал он.

По словам Кехмана, со стороны Гетьман были также выявлены другие серьезные нарушения, которые будут переданы следствию. Более того, Кехман убежден, что хищением средств Гетьман занималась не одна.

«Есть еще эпизоды, которые сейчас мы передаем следствию, которые тоже говорят о том, что с ее стороны были очень серьезные дополнительные нарушения. Мы предоставим все документы с нашей стороны, чтобы разобраться, куда делись эти деньги. Я не знаю, как она будет выходить из этой ситуации. Я не верю, что она действовала одна. Не знаю, кто сообщник, это вопрос следствия. Они профессионалы, должны это выяснить», — пояснил он.

Гендиректор МХАТ им. Горького добавил, что Галина Гетьман изначально показалась ему странной.

«Я с ней знаком был меньше полутора месяца. Мне она изначально показалась очень странной, поэтому я практически сразу с ней расстался», — заключил он.

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