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Кехман об отмене выступления Киркорова во МХАТе: «Отшили, как чушпана»

Директор МХАТа Кехман: Киркоров больше не будет выступать в театре

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Гендиректор МХАТа им. Горького Владимир Кехман признался, что в театре действительно должен пройти корпоратив, на который приглашали в качестве хедлайнера певца Филиппа Киркорова. Его слова передает mk.ru.

«В день спектакля мне позвонили из этой компании и поставили перед фактом — у вас будет выступать Киркоров — его как раз пригласили на встречу с коллективом после спектакля. Я сначала даже не поверил, но оказалось, что мой товарищ таким образом решил сделать сюрприз своим сотрудникам», — заявил он.

Кехман добавил, что после вечеринки у Насти Ивлеевой он категорически против выступлений Киркорова и «других персонажей», которые присутствовали на мероприятии, в стенах МХАТа. Он отказал в проведении мероприятия с участием исполнителя. При этом директор МХАТа вспомнил, что раньше общался и с Киркоровым, и с самой Ивлеевой — телеведущую он думал привлечь в качестве артистки.

«Сегодня получил [сообщение] по Ватсапу, похоже, от пацанов: «Киркоров у нас поступил не по-пацански и поэтому мы его отшиваем, как чушпана. На районе передайте, что он больше не с нами. И чтобы за руку с ним больше не здоровались. Понятно?» Или вчера мне владыка Тихон позвонил и поблагодарил за мужество», — отметил Кехман.

20 декабря в клубе «Мутабор» блогерша Настя Ивлеева организовала закрытую вечеринку. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Позднее Роскомнадзор заявил, что в некоторых фото- и видеоматериалах с вечеринки были выявлены признаки ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-пропаганды.

Ранее сообщалось, что сайт Киркорова заблокирован.

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