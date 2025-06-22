«Здесь живет хамло»: как Отар Кушанашвили стал главным скандалистом телевидения

Самому скандальному ведущему нашего телевидения Отару Кушанашвили сегодня, 22 июня, исполнилось 55 лет. Впрочем, в последнее время его имя звучало не в связи со скандалами — журналист пережил тяжелую болезнь и смог выйти из борьбы с онкологией победителем. «Газета.Ru» — о том, как Отар Кушанашвили «стал подонком» и перестал им быть.

Откуда родом Отар Кушанашвили

Отар Кушанашвили родился 22 июня 1970 года в Кутаиси — он стал пятым ребенком в семье тракториста и кастелянши детского сада. О своей семье телеведущий говорит с нежностью — по словам Кушанашвили, жили очень бедно, но очень дружно.

«Поскольку я был источником бед всех, меня братья защищали. Я был мерзкий на язык. Начитавшись грузинской литературы, Нодара Думбадзе, это великий грузинский сатирический писатель, я выпускал яд. И меня хотели отмутузить. Меня хотели избить двором, потом районом, потом кварталом, потом целым городом , и мои братья просто устали меня оборонять», — рассказывал Кушанашвили в видеоинтервью газете «Жизнь».

close Журналист Отар Кушанашвили, 2008 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Именно благодаря семье, а точнее, маме, Кушанашвили пристрастился к чтению — сначала грузинской, а потом и русской литературы. Решил стать журналистом, публиковался в газете «Кутаисская правда», поступил в Тбилисский государственный университет на факультет журналистики. Но был отчислен на первом курсе, после чего попал в армию и служил радистом в ГДР. После он вернется в университет, но снова будет отчислен уже на пятом курсе.

Как Отар Кушанашвили стал скандальным телеведущим

В 1992 году будущий шоумен приехал в Москву — ему было 22 года. Первое время он жил на Павелецком вокзале в камере хранения, бесконечно читал газеты и пытался найти работу. Как писал Кушанашвили в журнале «Огонек» в 2000 году, он был готов работать кем угодно — от дворника до курьера.

«Параллельно я отписал тьму тьмущую витиеватых льстивых писем ВСЕМ главным редакторам центральных изданий. Наивный! Не зная толком русского языка, пытался «убить» профессионалов квазикрасотой слога. Да никому это не надо, как выяснилось!.. В лучшем случае меня посылали на ... Вежливо, конечно, по-московски вежливо: «В ваших услугах не нуждаемся». В худшем — вовсе не отвечали», — рассказывал телеведущий. И неожиданно ему позвонил Евгений Додолев, главный редактор газеты «Новый взгляд» и пригласил поговорить.

В начале 1993 года Отар Кушанашвили стал корреспондентом «Нового взгляда».

«Зажмурившись, я сделал первое интервью с Виктором Мережко, потом с Верой Глаголевой — и понеслось... Я писал обо всем, писал для всех — для любого самого захудалого приложения. Я вставал каждый день в шесть утра, читал вслух (работа над словарем). Я ходил задерганный, но счастливый, исподволь обрастая связями (Айзеншпис, Алибасов). И вскоре обрел репутацию, каковую выражали в трех словах — «какой-то душевнобольной грузин», — вспоминал Кушанашвили в «Огоньке». В 1997 году он стал главным редактором еженедельника «МузОБОЗ».

close Журналист Отар Кушанашвили и певица Наташа Королева, 1995 год Олег Будаков/ТАСС

Тогда сформировался фирменный стиль интервьюера-Кушанашвили: задеть собеседника, вызвать отрицательные эмоции. «Эта манера задевать, вне всяких сомнений, больше телевизионная, и поэтому, когда от самого Ивана Демидова поступило приглашение на съемки легендарных «Акул пера», я не колебался ни секунды. И моментально заделался общенациональным подонком», — объяснял телеведущий в колонке для «Огонька».

Отар Кушанашвили в роли «подонка»

Образ «подонка» на телевидении создавался намеренно с подачи Демидова.

«Он предложил мне некую телевизионную деятельность. Очень рискованную, означавшую, что я должен похерить все, с таким трудом до того создававшееся. У меня уже был маленький хорошенький домик, а мне предлагалось его разрушить и на его месте воздвигнуть «фигвам» с табличкой: «Здесь живет хамло». Естественно, я пошел на это», — рассказывал Отар Кушанашвили в интервью «Собеседнику» в 2000-м.

Впрочем, «подонком» он стал еще до «Акул пера» — в 1997 году на Кушанашвили подала в суд Алла Пугачева за клевету и оскорбление. В самом конце 1996-го в программе Андрея Вульфа «В постели с…» журналист рассказал, что она якобы бросила ему в лицо страницы бумаги с интервью, за что он отхлестал ее по лицу. Певица заявила, что это ложь, и обратилась в прокуратуру. В июне 1997-го в суде состоялось примирение: Кушанашвили сходу признал себя виновным, восклицая: «Я просто впал в кураж! Я сделал самую большую ошибку в жизни!» . В ходе заседания Алла Пугачева заявила, что прощает журналиста, назвав его «жертвой порочной системы». В знак примирения певица потребовала, чтобы Кушанашвили поцеловал ей руку, что он и сделал.

close Журналист Отар Кушанашвили и участник группы «Иванушки International» Олег Яковлев Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Всего, как утверждает Кушанашвили, против него было инициировано 27 судебных процессов со стороны известных людей.

В детстве Кушанашвили часто хотели избить. Во взрослом возрасте — тем более. В прошлом году он вспоминал, как получил по лицу от Александра Абдулова. На YouTube-канале «PROжизнь» он признался, что в то время находился на пике славы, и в день конфликта был пьян и вел себя отвратительно. Он послал матом Абдулова и на грузинском языке нелестно отозвался о матери актера.

«Он дружил и с грузинами тоже и знал суть этого грузинского матерного выражения. И он так ударил меня, что я, по-моему, пролетел весь вестибюль», — рассказал журналист.

В начале 1997 года Отара Кушанашвили сильно избили, выстригли волосы и сбрили одну бровь. По чьему «заказу» это было сделано, не известно.

Несмотря на скандалы, телеведущий был чрезвычайно востребованным. Он вел передачи «Партийная зона», «Диск-канал», «Вечеринка из Метелицы», «Обоzzz-шоу», «Опс-Попс», «Большой куш», работал на радиостанции «Европа-плюс», писал авторские колонки для газет и журналов, был в жюри КВН, вел вечеринки и концерты, даже был ведущим кулинарных программ. Сейчас у него — собственный Telegram-канал «Каково?!» (в 2013-2014-м так называлась его авторская программа на КП-ТВ).

Девять детей Отара Кушанашвили

Телеведущий не раз признавался, что скандальная слава приносила ему популярность у женщин, однако обсуждать личную жизнь никогда не любил. Возможно, по этой причине сведения о его женах и детях радикально расходятся. Известно, что их у него девять — дочери Дарья, Элина и Арина и сыновья Георгий, Николос, Федор, Мамука, Роман и Даниил).

close Отар Кушанашвили с дочерью Дарьей otar.kushanashvili/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Известно, что первой женой телеведущего была Мария Екимова — развод с ней Кушанашвили вспоминал с обидой.

«Она такая не моногамная девушка, она экспериментатор. Она призналась мне, что разлюбила меня. Я так был ошарашен этим признанием. Я долго тянул свой уход, и однажды она мне сказала: «Не унижайся, уходи». Я подумал, что она одумается и позовет обратно. Но она оказалась с таким стальным нравом. Мы очень тяжело разводились», — рассказал Кушанашвили в 2021 году в программе «Секрет на миллион». Позже в интервью психологу Кристине Задоре он признался, что после развода его буквально «выставили на улицу» .

Последние 20 лет Отар Кушанашвили — с блогером и предпринимательницей Ольгой Фроловой (в этих отношениях на свет появился Даниил).

«Он — калька с меня. Он — это я, только стократ лучше, человечнее», — рассказывал журналист в программе «Секрет на миллион». Долгое время пара не регистрировалась, однако после того, как Отар Кушанашвили выжил после тяжелой болезни, Ольга Фролова рассказала, что они официально вступили в брак.

Как Отар Кушанашвили поборол рак

В июне 2024 года телеведущий попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за сильных болей в животе и в области сердца. У него диагностировали кишечную непроходимость и скопление жидкости в брюшной полости. Кушанашвили сделали две операции. Через несколько дней стало известно, что ему вновь предстоит хирургическое вмешательство: у Отара Кушанашвили обнаружили злокачественные опухоли в печени и кишечнике .

Журналиста прооперировали в сентябре, и в октябре 2024-го после выписки из медцентра им. Блохина он сообщил о своей победе над раком. «Я добрался до дома… Рак — это не приговор, это диагноз. Это такая же болезнь. Она жестче, беспощаднее, чем другие болезни, но ее можно удушить», — написал он в своем Telegram-канале.

close Отар Кушанашвили в больничной палате, 2024 год otar.kushanashvili/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В ноябре 2024-го, получив премию «Персона года» на церемонии Winline Media Football Awards, Отар Кушанашвили рассказал о своей победе над болезнью: «Я не уйду никуда ради детей своих. Ради самой жизни. Жизнь никогда не бывает напрасной. Какую главную мысль я вынес из этого испытания? Жизнь не бывает напрасной. Цепляться за каждую секунду, за каждый час и пытаться устроить эту жизнь для тех людей, которых любишь, комфортабельно и качественно. Всего-то нужно быть добрее и любвеобильнее. Надо, чтобы наши родители старели, а дети выросли».