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Кушанашвили вспомнил, как Абдулов его ударил: «Омерзительная ситуация»

Журналист Кушанашвили рассказал, что Абдулов ударил его за оскорбление

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журналист и блогер Отар Кушанашвили рассказал на YouTube-канале «PROжизнь», что у него однажды случился конфликт с актером Александром Абдуловым.

Кушанашвили признался, что в день конфликта был пьян и вел себя «отвратительно». Актер и журналист находились в казино в центре международной торговли. Блогер объяснил, что тот период выпал на пик его славы. По словам шоумена, тогда у него была звездная болезнь. Он отметил, что Абдулов стал первым, кто поставил его на место.

Кушанашвили рассказал, что в тот вечер послал матом Абдулова. Актер переспросил, обращаются ли к нему. В ответ журналист начал говорить неприятные вещи о матери артиста на грузинском языке. В этот момент актер его ударил.

«Он дружил и с грузинами тоже и знал суть этого грузинского матерного выражения. И он так ударил меня, что я, по-моему, пролетел весь вестибюль», — вспомнил блогер.

Кушанашвили уточнил, что позже попросил прощение у Абдулова за свое поведение во время съемок одного из шоу. Он назвал конфликт с актером «омерзительной ситуацией», в который вел себя как негодяй.

«Продюсер говорила: «Он вас ненавидит. Не пустит!» Я постучался в трейлер. Я уже знал, что он болеет тот самой неизлечимой болезнью. Думаю: «Неужели я так расстанусь, не попрошу прощения у него?». Он открыл: «Чего надо?» Я (Кушанашвили поклонился. — «Газета.Ru») : «Я пришел с повинной». И он простил меня. Мне кажется, он простил», — рассказал Кушанашвили.

Ранее Кушанашвили осудил Кологривого после критики советских актеров.

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