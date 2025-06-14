«Фабрика звезд», «Орел и решка» и скандал с отменой: как сейчас живет Регина Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко отмечает 35-летие. Певица и композитор, актриса и писательница, телеведущая и блогер с миллионной аудиторией — она давно вышла за рамки одной профессии и успешно совмещает карьеру с материнством. С чего начала свой путь к славе Регина Тодоренко и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность

Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. Ее отец, Петр Тодоренко, экономист по образованию, сочинял песни и выступал с собственной группой на свадьбах, а мать, Ирина Тодоренко, работала программистом. С ранних лет Регина занималась хореографией и вокалом, играла на бандуре и выступала в школьном театре «Балаганчик».

«Сначала просто в нем училась основам актерского мастерства, а потом еще и работала. Мы много гастролировали: ездили на различные фестивали, концерты, конкурсы. И уже в тринадцать я заработала свой первый гонорар, выступая на детских утренниках», — рассказывала она.

close Регина Тодоренко в детстве reginatodorenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Девушка мечтала о сцене, но родители настояли на получении «серьезной профессии», поэтому после окончания школы она поступила на факультет транспортных технологий и систем Одесского национального морского университета. Тодоренко хорошо училась, а параллельно занималась творчеством — выступала в КВН и играла в детском театре. К третьему курсу она поняла, что не видит себя в роли логиста, забрала документы и уехала в Киев, где поступила в Национальный университет культуры и искусств. В 2013 году Тодоренко окончила факультет режиссуры и шоу-бизнеса и получила диплом магистра театрального искусства.

Музыкальная карьера Регины Тодоренко

В 2007 году Тодоренко прошла кастинг на роль телеведущей конкурса «Золотая десятка», а год спустя стала участницей, а затем и финалисткой второго сезона украинской «Фабрики звезд». После реалити она присоединилась к девичьей поп-группе «Real O», в составе которой выступала почти пять лет.

«Там было четыре солистки, мы дружно пели о любви, о платьях, туфлях и сумках. Пять лет мы проездили по гастролям, и скажу вам, это было непросто. В любом женском коллективе работать тяжело: то критические дни у всех совпадут, то колготки не те кто-то купит, то платье не нравится, то вдруг у кого-то плохое настроение — значит, у всех должно быть плохое настроение, давайте подеремся. Ну и дрались, бывало», — признавалась артистка в интервью.

В 2014 году контракт Тодоренко с «Real O» закончился и она начала сольную карьеру. Певица выступала с концертами, а параллельно писала композиции для звезд украинского и российского шоу-бизнеса — песни ее авторства входили в репертуар Софии Ротару, Николая Баскова, Ани Лорак и других исполнителей.

close Регина Тодоренко во время выступления, 2017 год Артем Геодакян/ТАСС

В 2015 году Регина Тодоренко стала участницей шоу «Голос» на Первом канале: певица прошла слепые прослушивания и попала в команду Полины Гагариной, однако до финала не дошла. Тем не менее, уже в следующем году она выпустила свой первый и единственный на сегодняшний день сольный альбом Fire, в который вошли 14 песен на русском и английском языках. Впоследствии, артистка выпускала только синглы, последний из которых — дуэт с Владом Топаловым «Я не верю больше твоим словам» — вышел в 2023 году.

Карьера Регины Тодоренко на телевидении

В 2014 году Регина Тодоренко стала ведущей туристического шоу »Орел и решка. На краю света». По ее словам, она пришла на кастинг без особой веры в успех: «Я к тому времени уже поняла, что ничего не может быть круче путешествий. Даже купила книгу «Карта фестивалей», в которой рассказывалось о праздниках, проходящих в разных уголках мира: мне хотелось побывать на каждом из них. Неожиданно руководители проекта «Орел и Решка» сказали, что я им подхожу в качестве ведущей, и я приступила к работе».

close Регина Тодоренко, 2018 год Владимир Песня/РИА Новости

Весной 2017 года Тодоренко удивила поклонников шоу, заявив, что безлимитной золотой карты не существует, бюджет каждого выпуска строго ограничен, а шикарные гостиницы оплачиваются лишь на пару часов для съемки. В ответ генеральный продюсер «Орла и решки» Нателла Крапивина обвинила ведущую во лжи: «Я, мягко говоря, была удивлена тому, как легко Тодоренко ввела в заблуждение огромное количество поклонников нашей программы, более семи лет рассказывающей абсолютно честно и достоверно о том, как можно провести уик-энд с разными бюджетами. Зачем ей это? Возможно, в целях личного пиара. За такие недопустимые заявления Регина будет оштрафована, возможно, уволена по окончании сезона».

Скандал замяли, но уже осенью 2017 года Тодоренко покинула «Орел и решку», а спустя пару месяцев вновь вышла в эфир «Пятницы» с бьюти-шоу «Мейкаперы», которое вела вместе с популярным стилистом Владом Лисовцом. Весной 2018 года портфолио артистки пополнилось музыкальным шоу «Голос улиц» и авторской передачей «Пятница с Региной», а осенью она стала приглашенной ведущей «Орел и решка. Россия». В 2020 и 2021 годах звезда вела третий и четвертый сезоны тревел-шоу вместе с комиком Тимуром Родригезом.

В 2019 году Тодоренко представила авторскую передачу о материнстве и воспитании детей «Регина+1», за которую впоследствии получила премию ТЭФИ в номинации «Лучшая ведущая утренней программы». Весной 2020 года она стала членом жюри музыкального шоу «Маска» на НТВ, а осенью получила «Золотую кнопку» YouTube, как видеоблогер с миллионом подписчиков.

Театральные и киноработы Регины Тодоренко

На последних курсах университета Регина Тодоренко впервые попробовала себя в качестве актрисы — сыграла эпизодические роли в триллере «Пленница» (2013) и сериале «На одном дыхании» (2014). После почти десятилетнего перерыва она приняла участие в съемках новогодних комедий «Елки 10» (2023) и «Небриллиантовая рука» (2024) и исполнила главную роль в мелодраме «Любовь со второго взгляда» (2024).

close Регина Тодоренко на премьере фильма «Елки 10» в Москве, 2023 год Софья Сандурская/ТАСС

В 2017 году Тодоренко дебютировала на театральной сцене — сыграла авантюристку в постановке Сергея Роста «Заложи жену в ломбард».

«Предложение сыграть главную женскую роль в спектакле поступило мне совершенно внезапно. Мне позвонили и сказали, что прислали на почту сценарий и попросили посмотреть. Радости моей не было предела, ведь играть в театре было моей давней мечтой», — говорила звезда накануне премьеры.

Личная жизнь Регины Тодоренко

С 2013 по 2017 год Регина Тодоренко встречалась с шоуменом и продюсером Никитой Трякиным. Влюбленные расстались вскоре после театрального дебюта артистки: по слухам, причиной разрыва стал ее роман с партнером по спектаклю «Заложи жену в ломбард» Владом Топаловым. В 2017 году экс-солист группы Smash!! развелся с женой, а спустя год объявил о помолвке с Тодоренко. Летом 2018 года влюбленные расписались, а в декабре у пары родился сын Михаил.

Семейная жизнь пары не всегда была безоблачной — о проблемах и недопонимании с мужем Тодоренко неоднократно рассказывала в личном блоге.

«Я безгранично рада, что именно ты, Влад Топалов — мой муж и отец нашего сына! Мы пережили уже несколько кризисов и потихонечку подступаем к пятилетию наших отношений. Страшно, но как интересно, с тобой скучно не бывает», — писала она в 2022 году.

close Регина Тодоренко и Влад Топалов, 2019 год Сергей Бобылев/ТАСС

В июле того же года у супругов родился второй сын Мирослав, а весной 2025-го стало известно, что Тодоренко беременна третьим ребенком.

Высказывания Регины Тодоренко о домашнем насилии

В апреле 2020 года Регина Тодоренко оказалась в центре громкого скандала: в интервью Лауре Джугелии она заявила, женщины сами виноваты в том, что становятся жертвами домашнего насилия.

«Мой муж меня бьет, а почему? Не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты делала для того, чтобы он тебя ударил?», — рассуждала звезда.

Свою точку зрения она повторила в интервью журналу Glamour: «Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой». Высказывания телеведущей произвели эффект разорвавшейся бомбы: Тодоренко начали травить в соцсетях, компании одна за другой разрывали с ней рекламные контракты, а журнал Glamour лишил ее полученного годом ранее титула «Женщина года». Телеведущая несколько раз извинялась за свои слова, а спустя месяц после скандала сняла фильм «А что я сделала, чтобы помочь», который посвятила проблеме домашнего насилия.

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Скандал Регины Тодоренко с писательницей Дариной Мишиной

В 2022 году писательница Дарина Мишина заявила, что на протяжении двух лет работала над детской книгой для Регины Тодоренко о путешествиях, но так и не получила гонорара. Представители звезды отрицали все обвинения, подчеркивая, что идея книги принадлежала Тодоренко и использовать наработки Мишиной она не планировала. Писательница не отступила и в апреле 2023 года представила свою книгу «Регина-путешественница в Африке», а спустя месяц свет увидела книга Тодоренко «Регина-путешественница спасает Австралию».

Вскоре после выхода обеих книг Мишина обратилась в суд с требованием признать свои права на авторство и взыскать с Тодоренко невыплаченный гонорар. Тяжбы тянулись два года и закончились победой телеведущей — иск писательницы был отклонен.

«Мне жаль, что у нас возник спор и не удалось договориться мирно, мне жутко неприятно, что пришлось пройти через распри, конфликты и суд, как мне, так и девочке, которая подала иск. Я твердо убеждена в своей правоте, и мои действия были направлены на сохранение репутации», — прокомментировала звезда решение суда.

Чем сегодня занимается Регина Тодоренко

Регина Тодоренко продолжает работать на телевидении — в числе ее последних проектов — кулинарное шоу «Дети рулят» на канале «Суббота» и музыкальная передача «Большой хит» на ТНТ. В начале мая 2025 года звезда анонсировала подписчикам личного блога свой новый проект, из-за которого, как она выразилась, у нее совсем нет времени на отдых.

close Регина Тодоренко выступает на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» в Москве, 2024 год Станислав Красильников/РИА Новости

«Всю неделю у меня съемки по 16 часов, сон по 4-5. Времени «гулять» нет совсем. Но! Но есть йога совместно с мужем и элементы силовых тренировок», — написала она.

Неделей ранее в СМИ появились слухи о том, что Регина Тодоренко и Влад Топалов ждут третьего ребенка. Накануне своего 35-летия телеведущая подтвердила беременность — пришла на годовщину свадьбы Владимира Преснякова и Натальи Подольской в облегающем платье, которое подчеркнуло ее заметно округлившийся живот.