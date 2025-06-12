Книжный фестиваль «Красная площадь» — как это было

В Москве завершился XI Книжный фестиваль «Красная площадь», в рамках которого 400 издательств из 50 регионов России и Белоруссии представили свыше 100 тыс. наименований книг. «Газета.Ru» — о том, как прошел фестиваль, который посетили почти 800 тыс. человек.

За четыре дня «Красной площади» читатели встретились с известными писателями-современниками, от Павла Басинского и Аси Володиной — до Захара Прилепина и Олега Роя. Гостями фестиваля стали многие звезды, в том числе Елизавета Арзамасова, Надежда Бабкина, Сергей Гармаш, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Антон Шагин.

Для посетителей мероприятия было организовано более 600 встреч, лекций, презентаций, театральных и музыкальных постановок на 14 площадках.

Главная сцена

На «Главной сцене» в дни фестиваля состоялась дискуссия «Интерпретация классики: классика и современники» с участием писателя Павла Басинского, главного режиссера РАМТа Марины Брусникиной, руководителя студии превизуализации и виртуального производства WATT Studio Егора Томского, руководителя комикс-центра РГБМ Дениса Лопатникова и писателя и сценариста Алексея Гравицкого. Участники говорили о том, как меняются формы восприятия классики и как новые медиа — комиксы, игры, визуальные новеллы — помогают «оживить» великие тексты для новых поколений.

Здесь же — к 120-летию со дня рождения нобелевского лауреата Михаила Шолохова — издательство «Молодая гвардия» представило восьмитомное собрание сочинений автора «Судьбы человека» и «Тихого Дона». На презентации состоялась дискуссия с участием писателя Захара Прилепина, Александра Шолохова, внука знаменитого автора, и Марии Залесской, главного редактора «Молодой гвардии». Прилепин обратил внимание на феноменальную силу таланта Шолохова: «Он был популярен у европейского читателя так же, как сейчас Стивен Кинг и Джоан Роулинг. И шолоховская Нобелевская премия — это тот случай, когда из-за масштаба личности писателя премию невозможно было не дать».

close Пресс-служба фестиваля «Красная площадь»

Главная сцена из года в год становится и театральной площадкой. Так, народные артистки России Надежда Бабкина и Наталия Егорова, Дмитрий Миллер, Александра Никифорова, Михаил Горевой, Юрий Катаев вместе с коллективом «Русская песня», балетом «Живая планета», фолк-рок-группой «После 11» представили зрителям сцены из спектакля «Тихий Дон» театра «Русская песня». Порадовал гостей и моноспектакль «Евгений Онегин» в исполнении заслуженного артиста России Дмитрия Дюжева. На сцене прозвучала музыка Сергея Прокофьева, написанная специально для постановки «Евгений Онегин» в Камерном театре, в исполнении пианиста Федора Строганова. Тепло был встречен интерактивный театральный перформанс «Лукоморье» от московского театра «Трикстер», а в Пушкинский день на сцене был представлен музыкальный спектакль «В душе настало пробужденье…» Московского губернского театра. В нем прозвучали стихи и отрывки из произведений Александра Пушкина, музыкальные иллюстрации и романсы русских композиторов на стихи великого русского поэта в исполнении артистов и оркестра Губернского театра.

В 2025 году исполняется 130 лет со дня рождения Сергея Есенина, и по этому случаю актер театра и кино Антон Шагин представил музыкально-литературную композицию «Есенин». В основу программы легли знаменитые есенинские стихотворения, музыкальные иллюстрации прозвучали в исполнении Академического оркестра русских народных инструментов им. Н.Н. Некрасова телерадиоцентра «Орфей». В свою очередь, артисты театра «Современник» вместе с музыкальной группой Степана Азаряна представили программу, в которой прозвучали песни военных лет и тексты Константина Симонова, Эдуарда Асадова, Александра Твардовского, Юрия Левитанского, Ольги Берггольц, а также других писателей и поэтов-фронтовиков.

Детская и учебная литература

Детская площадка фестиваля, как обычно, занимала четверть Красной площади — это одновременно и игровая комната, и территория серьезных презентаций и выступлений. Участвуя в мастер-классах, рисуя героев сказок, отвечая на вопросы викторин, мальчишки и девчонки и, конечно, их родители встречались здесь с известными писателями, поэтами и иллюстраторами, смотрели сказки, а также дискутировали на разнообразные темы с экспертами в области детской и подростковой литературы на трех площадках.

close Пресс-служба фестиваля «Красная площадь»

Писательница Мария Федотова представила книгу «Игра в камешки», а учитель, автор книги «Почему он не читает?» Алихан Динаев провел творческую встречу, главной темой которой был ответ на вопрос «Как помочь дошкольникам или подросткам полюбить литературу?». Поэт и писатель Виктор Лунин отметил вместе с читателями свое 80-летие, тогда как автор книги «100 вопросов по географии России» Игорь Шидловский рассказал о своих путешествиях по уникальным местам России. Знаменитые художники Вадим Челак, Игорь Олейников, Ирина Петелина и Яна Седова провели паблик-ток «Авторский стиль художника vs. искусственный интеллект». Еще один паблик-ток — «Включить подростка: как писать, чтобы тебя читали» с Дмитрием Емцом, Александром Матюхиным, Норрис Мирт, Аленой Дрюпиной и Александром Зимовцом — был посвящен тому, как подростки выбирают книги и что удерживает их внутри сюжета.

Здесь же прошел и суперфинал чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница'25». Победила Анна Витковская из Самары.

Художественная литература

Место встречи авторов современной российской литературы традиционно — в шатрах площадки Художественная литература. В топ-10 книг, проданных за четыре дня, вошли «Тума» и «Собаки и другие люди» Захара Прилепина, «Круиз» Аси Лавринович, «Капля духов в открытую рану» Кати Качур, «⁠Зверские убийства в Тенистой лощине» Джуно Блэк, «Иллюзия правды. Джокер» Анны Шерри, «Эйзен» ⁠Гузель Яхиной, «Убийство в пляжных домиках» Питера Боланда, «Время героев» Олега Роя и «Совдетство» Юрия Полякова.

Писатель Александр Куприянов и художник-график Ольга Ионайтис представили книгу «И тогда я сел в лодку и уплыл оттуда навсегда», роман про последнего айна из рода Ка-с-Амура. Сергей Носов представил книгу «Колокольчики Достоевского», а Александра Маринина — «Шпаргалки для ленивых любителей истории. Короли и королевы Франции». Здесь же Анна Якунина презентовала автобиографию «Мама, я буду артисткой. Благодаря и вопреки».

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Дарья Донцова отметила свой день рождения вместе с читателями и представила детективные новинки: «Такси до леса Берендея», «Алиби для землеройки» и повесть «Сонные мухи» в детской серии «Сказки Прекрасной Долины». По уже сложившейся традиции автограф-сессия писательницы длилась не менее трех часов. Павел Басинский и Роман Сенчин презентовали новую серию «ЖИЛ» «Редакции Елены Шубиной». «ЖИЛ» — это биографии известных писателей прошлого, созданные известными авторами современности.

Состоялась и презентация уникального издания «Сказки о царе Салтане» Пушкина, которое включает впервые опубликованные эскизы художника Оскара Клевера, созданные в 1949 году.

Поэзия

Впервые на «Красной площади» работала площадка, посвященная поэзии. На ней состоялись дискуссии как о классической, так и современной поэзии. Алексей Колобродов, Захар Прилепин и Олег Демидов представили двухтомное собрание сочинений одного из сильнейших лириков фронтового поколения Павла Шубина. Свои произведения на вечере «Поэзия — фронту» презентовали поэты и публицисты Сергей Лобанов, Ян Березкин, Никита Гофман, Екатерина Годвер и другие.

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Творческую встречу «Бог любит тридцатилетних» провела Анна Ревякина, представив и новый одноименный сборник, и свою литературную лабораторию.

ГМИРЛИ имени В.И. Даля и его директор Дмитрий Бак познакомили гостей с выставкой «Гражданин большого роста: Дяде Степе — 90!» в рамках одноименного паблик-тока. На выставке, открывшейся в музее, представлены предметы из архива Михалкова, раскрывающие историю создания образа героя и его связь с судьбой автора.

Нон-фикшн

45 встреч, лекций и дискуссий с участием новых и уже известных авторов научно-популярной литературы прошли на площадке Нон-фикшн. В топ-5 нон-фикшн-книг, проданных за все четыре дня фестиваля, вошли «Водоворот» Маргариты Симоньян, «Эрик Булатов рассказывает. Мемуары художника» Эрика Булатова, «Галерея Москва. Шедевры знаменитых мастеров на улицах столицы» Виталия Калашникова, «Пушкин и Романовы. Великие династии в зеркале эпох» Ларисы Черкашиной и «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры.

Здесь же журналист Владимир Снегирев познакомил гостей с книгой «Ангелы и бесы Михаила Шемякина», прошла презентация удивительного фотопроекта «Частная коллекция» Екатерины Рождественской, который она создает на протяжении более двух десятилетий. Еще одна презентация — с участием Евгения Богатырева и Анатолия Елкина — была посвящена экспозиции «Чтобы помнили…» о подвиге музейных работников Ленинградской области, ценой собственной жизни спасавших сокровища мировой культуры.

Пространство чтения: будущие книги

На площадке прошли лекции, мастер-классы, встречи, паблик-токи и дискуссии, посвященные темам новых форм книги и ее аудио- и экранных форматов. Это современный лекторий, в котором на протяжении работы фестиваля собирались представители крупнейших книжных экосистем, IT-корпораций, городских и музейных институций.

Яркое впечатление произвела на гостей беседа, посвященная выходу в прокат осенью этого года фильма «Авиатор», снятого по одноименному роману. На встрече, которую провела Фекла Толстая, автор книги Евгений Водолазкин и продюсер фильма Сергей Катышев говорили о процессе работы над картиной и анонсировали переиздание романа, приуроченное к выходу фильма.

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«Я автор некапризный и понимаю, что книга и фильм — это совершенно разные вещи, — отметил Евгений Водолазкин. — Всегда хорошо отношусь к постановкам в театре или в кино. Но в театре у меня счастливая жизнь, а с кино, к сожалению, нет. У меня почти каждый год покупали права на экранизацию и потом исчезали, так было раз семь или восемь. Я чемпион по неснятым фильмам. Я, наверное, значусь в Книге рекордов Гиннеса как чемпион по опционам. Что удивительно — если у театрального режиссера не получается, он обычно звонит, извиняется. Тут ни разу почти, по-моему, никто не позвонил. У меня была пресс-конференция по неснятым фильмам, я дал ей название «Они никогда не прощаются».

Состоялась также дискуссия «Аудиокниги сегодня и завтра: как современные технологии меняют книжный рынок», на которой ключевые представители индустрии — Михаил Литваков, Вероника Дмитриева, Татьяна Восковская, Евгения Смурыгина, Владимир Воробьев — поговорили о том, почему аудиоформат набирает популярность и как это влияет на книжный рынок.

Здесь же прошла презентация фильма, созданного искусственным интеллектом по поэме «Чингис-Хан» Виктора Слипенчука. А об огромном потенциале Сибири как неисчерпаемого источника историй и героев рассказали в публичной беседе «Расскажи Сибирь».

Москва — литературный мегаполис

Департамент культуры города Москвы провел более 80 презентаций, встреч, лекций и концертов в рамках программы Москва — литературный мегаполис, которая по традиции состояла из двух площадок: Библиотека и Малая сцена.

close Пресс-служба фестиваля «Красная площадь»

В Библиотеке состоялась презентация 19-го выпуска каталога Гайдаровки «100 лучших новых книг для детей и подростков», книги «Письма Лидочки М.», а также творческая встреча с Марией Аксеновой, автором книг «Невероятный русский». Здесь же прошла и творческая встреча «Русские победы в Антарктиде», на которой Ольга Стефанова и Александр Жуков рассказали о жизни антарктических станций, интересных эпизодах из экспедиций и их трудностях. Также в рамках встречи был показан фильм про подвиги полярников.

Бурными овациями был встречен концерт «Полководцы и музы» с участием Любови Казарновской. Также на Малой сцене театр «Модерн» представил художественно-литературную программу «Говорит Ленинград» по произведению Ольги Берггольц, а актеры Молодежного театра «Чердак Чехова» исполнили две пьесы по юмористическим рассказам классика: «Медведь» и «Предложение».

Кроме того, в рамках программы состоялся суперфинал чемпионата мира по чтению вслух на русском языке «Открой рот». Победителем стал Виталий Шильнов из Пензы.

История Отечества

На площадке История Отечества гостей фестиваля ждала насыщенная программа, подготовленная Российским военно-историческим обществом и Российским историческим обществом совместно с фондом «История Отечества». Участниками презентаций стали общественные деятели, политические обозреватели, авторитетные историки, руководители архивов, сотрудники музеев.

close Пресс-служба фестиваля «Красная площадь»

Журналист и общественный деятель, автор книги «Лис Севера. Большая стратегия Владимира Путина» Александр Казаков встретился с читателями и обсудил идеи своей книги. Александр Мясников представил книгу «Великая Отечественная. 10 000 фактов о войне», а Николай Долгополов — издание «Российская внешняя разведка. Мгновения и лица истории». Также на площадке состоялись презентации книг о СВО.

Регионы России и Белоруссия

Издатели из 50 российских регионов, в том числе из новых, и Белоруссии представили свои новинки художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы. Здесь же прошли костюмированные фольклорные выступления, культурологические дискуссии, обсуждения новых исторических исследований.

Особый интерес зрителей вызвала презентация книги «Звероящеры Сухоны и Северной Двины» геологов Валерия Чернышова и Анатолия Труфанова. Звероящеры появились на земле около 250 миллионов лет назад, в период, когда материки располагались иначе, следы древних рептилий были найдены только в 2000 году.

Также на площадке была проведена творческая встреча, посвященная бессмертному произведению Расула Гамзатова — стихотворению «Журавли». Зайнаб Махаева исполнила знаменитую песню на стихи поэта, детский ансамбль представил танец «Журавли», а директор издательского дома «Эпоха» Хадижат Курахова прочла само стихотворение.

Литературная гостиная

Одним из ярких мероприятий насыщенной программы Литературной гостиной стало подписание соглашения о сотрудничестве между Российским книжным союзом и Союзом театральных деятелей России. Театральное общество в следующем году отмечает 150-летний юбилей. Сергей Степашин и Владимир Машков отметили необходимость диалога между двумя направлениями культуры.

«Отечественная, не только классическая, но и современная драматургия должна найти свое место на русской сцене. Это очень важно», — сказал Степашин, президент Российского книжного союза.

В рамках деловой программы фестиваля состоялась отраслевая конференция «Книжный рынок России — 2025: экономика, тренды, точки роста». На конференции были обсуждены статистика и ключевые тренды книжного рынка России 2024–2025 годов.

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Кроме того, состоялись церемонии награждения лауреатов и финалистов в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино пятого сезона премии «Русский детектив», где автором года стала Яна Вагнер с романом «Тоннель», а в номинации «Исторический детектив» лауреатом оказался Николай Свечин с книгой «Ледяной ветер Суоми».