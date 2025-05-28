От спин-оффа «Джона Уика» до «Золушки» в духе «Субстанции»: 18 новых фильмов июня

Какие фильмы выходят в кино и онлайн в июне 2025 года

Экранизация рассказа Стивена Кинга «Жизнь Чака» от Майка Флэнагана, спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас, ромком про любовный треугольник с Дакотой Джонсон, Крисом Эвансом и Педро Паскалем, ретроспективы «Акиры» и «Сказаний Земноморья», переосмысление «Золушки» в духе «Субстанции» и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в июне, и рассказывает о самых интересных.

«Жизнь Чака» (The Life of Chuck), реж. Майк Флэнаган

Где и когда смотреть: в кино — с 5 июня

Лучший хоррормейкер современности Майк Флэнаган («Призрак дома на холме», «Призраки усадьбы Блай», «Полуночная месса») возвращается на большие экраны впервые с экранизации «Доктора Сна» Стивена Кинга, вышедшей в 2019 году. И снова с адаптацией Кинга — на этот раз постановщик взялся за рассказ «Жизнь Чака» из сборника «Будет кровь». Картина стала первой работой Флэнагана вне жанра ужасов — это научно-фантастическая драма, в которой рассказывается о трех главах жизни обычного человека по имени Чак Кранц. Главного героя сыграл Том Хиддлстон, также в картине приняли участие Чиветел Эджиофор, Карен Гиллан, Джейкоб Трамбле, Марк Хэмилл, Мэттью Лиллард, Кейт Сигел, Рахул Коли, Хэмиш Линклейтер, Карла Гуджино и Ник Офферман.

close Кадр из фильма «Жизнь Чака» Intrepid Pictures, FilmNation Entertainment, NEON

«Балерина» (From the World of John Wick: Ballerina), реж. Лен Уайзман

Где и когда смотреть: в кино — с 5 июня

Спин-офф экшн-франшизы «Джон Уик», посвященный Еве Макарро, — балерине-ассасинше, которая пытается выследить убийц своего отца. Действие ленты разворачивается между третьей и четвертой частями «Джона Уика». Режиссером выступил постановщик «Другого мира», «Крепкого орешка 4.0» и ремейка «Вспомнить все» Лен Уайзман. Актерский состав возглавила Ана де Армас, вместе с ней в фильме сыграли Гэбриэл Бирн, Каталина Сандино Морено, Норман Ридус и Анжелика Хьюстон. Также в «Балерине» снялись ветераны франшизы Киану Ривз, Иэн Макшейн и Лэнс Реддик, для которого эта лента станет последним появлением на экране (актер скончался в марте 2023 года).

close Кадр из фильма «Балерина» Summit Entertainment

«Гадкая сестра» (Den stygge stesøsteren), реж. Эмили Блихфельдт

Где и когда смотреть: в кино — с 5 июня

Комедийный ужастик дебютантки Эмили Блихфельдт, то ли переосмысляющий сказку о Золушке в ключе «Субстанции», то ли возвращающий ей былое (макабрическое) величие. В центре сюжета — Эльвира (Леа Мюрен) — сводная сестра красавицы Золушки (Теа Софье Лок Несс), которая мечтает выйти за принца. И ради этого решается на серию чудовищных операций по изменению внешности. Подробнее о фильме мы писали после премьерного российского показа в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.

close Кадр из фильма «Гадкая сестра» Mer Film

«Сны о ней» (Daniela Forever), реж. Начо Вигалондо

Где и когда смотреть: в кино — с 5 июня

Научно-фантастическая мелодрама Начо Вигалондо («Моя девушка — монстр») про мужчину по имени Николас (Генри Голдинг), который оплакивает смерть своей возлюбленной Даниэлы (Беатриче Гранно) и соглашается на участие в клинических испытаниях, чтобы видеть ее в осознанных сновидениях.

close Кадр из фильма «Сны о ней» Filmax

«Хищник: Убийца убийц» (Predator: Killer of Killers), реж. Дэн Трахтенберг

Где и когда смотреть: на Hulu и Disney+ — с 6 июня

Анимационная хоррор-антология Дэна Трахтенберга, сделанная в секрете между его фильмами из франшизы «Хищник», — виртуозной «Добычей» и предстоящей картиной «Хищник: Планета смерти». В проект вошли три истории из разных эпох: о женщине-викинге, ниндзя из феодальной Японии и пилоте времен Второй мировой. Все они сталкиваются со смертоносным пришельцем.

close Кадр из фильма «Хищник: Убийца убийц» 20th Century Studios

«Глубокое прикрытие» (Deep Cover), реж. Том Кингсли

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 12 июня

Комедийный боевик про трех актеров-импровизаторов, которые по заданию лондонской полиции внедряются в преступную группировку. Главные роли исполнили Брайс Даллас Ховард, Орландо Блум и Ник Мохаммед, также в картине снялись Пэдди Консидайн, Иэн Макшейн и Шон Бин.

close Кадр из фильма «Глубокое прикрытие» Metronome Film Co., Amazon Prime Video

«Торнадо» (Tornado), реж. Джон Маклин

Где и когда смотреть: в кино — с 12 июня

Десять лет назад в своей дебютной ленте «Строго на запад» с Коди Смит-Макфи и Майклом Фассбендером шотландец Джон Маклин занимался ревизией вестерна, а теперь взялся за самурайские ленты. В центре сюжета — дочь японского марионеточника, которая переходит дорогу бандитам в Британии конца XVIII века. В фильме снялись модель и актриса Коки (Мицуки Кимура), Такэхиро Хира, Джек Лауден и Тим Рот.

close Кадр из фильма «Торнадо» Tea Shop Productions

«Долина эхо» (Echo Valley), реж. Майкл Пирс

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 13 июня

Триллер про владелицу фермы (Джулианна Мур), чья дочь (Сидни Суини) однажды ночью появляется на пороге, покрытая чьей-то кровью. В картине также снялись Донал Глисон, Кайл Маклахлен и Фиона Шоу.

close Кадр из фильма «Долина эхо» Apple Original Films

«Сказания Земноморья» (Gedo senki), реж. Горо Миядзаки

Где и когда смотреть: в кино — с 19 июня

Перевыпуск дебютной картины Горо Миядзаки, снятой по мотивам фэнтезийного цикла Урсулы К. Ле Гуин о мире Земноморья, а также манги его отца Хаяо Миядзаки «Путешествие Сюны».

close Кадр из фильма «Сказания Земноморья» Studio Ghibli

«Материалистка» (Materialists), реж. Селин Сон

Где и когда смотреть: в кино — с 19 июня

Романтическая комедия Селин Сон, постановщицы пронзительной драмы «Прошлые жизни» — снова про любовный треугольник. В центре сюжета — холостая нью-йоркская сваха (Дакота Джонсон), которая разрывается между идеальным партнером (Педро Паскаль) и неидеальным бывшим (Крис Эванс).

close Кадр из фильма «Материалистка» A24, Sony Pictures

«Школа мистера Пингвина» (The Penguin Lessons), реж. Питер Каттанео

Где и когда смотреть: в кино — с 19 июня

Трогательная (и внезапно политически заряженная) картина Питера Каттанео, известного по комедиям «Мужской стриптиз» и «Голый барабанщик». Основой сюжета послужили мемуары британского учителя, который преподавал в аргентинском интернате для мальчиков в 1970-е, когда в стране установилась военная диктатура. Однажды мужчина нашел на пляже маленького пингвина, испачкавшегося в мазуте, и спас его. А тот стал его верным другом — и резидентом интерната. Главного героя в ленте сыграл Стив Куган, роль директора школы досталась Джонатану Прайсу. Российская премьера фильма прошла в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.

close Кадр из фильма «Школа мистера Пингвина» Sony Pictures Classics

«Здравствуй, грусть» (Bonjour tristesse), реж. Дурга Чу-Боз

Где и когда смотреть: в кино — с 19 июня

Экранизация романа Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть!» о 18-летней девушке, которая проводит лето на южном побережье Франции вместе со своим отцом. Мир героини переворачивается с ног на голову после прибытия таинственной подруги ее покойной матери. В ролях — Лили Макинерни, Хлоя Севиньи и Клас Банг.

close Кадр из фильма «Здравствуй, грусть» Universal Pictures

«Белый пароход», реж. Инга Шепелева

Где и когда смотреть: в кино — с 19 июня

Якутская мистическая драма про учительницу, которая влюбляется в русского директора музыкальной школы. Как сообщается, дебют Инги Шепелевой, впервые показанный на фестивале «Маяк» в 2024 году, стал первым углеродно-нейтральным российским фильмом.

close Кадр из фильма «Белый пароход» K24 Films, Limitless, MIMESIS, «Открытие», Сайдам Барыл

«Лига теней» (Shadow Force), реж. Джо Карнахан

Где и когда смотреть: в кино — с 19 июня

Боевик режиссера «Козырных тузов» Джо Карнахана, служащий идейным продолжением «Мистера и миссис Смит». В центре сюжета — два бывших наемника (Омар Си и Керри Вашингтон), которые вопреки запретам влюбились друг в друга и теперь вынуждены растить сына, скрываясь от своих бывших работодателей и коллег.

close Кадр из фильма «Лига теней» Lionsgate

«Дандадан: Злой глаз» (Dandadan: Evil Eye), реж. Абель Гонгора и Фуга Ямасиро

Где и когда смотреть: в кино — с 19 июня

Кинотеатральная версия первых трех эпизодов второго сезона аниме «Дандадан» про внучку экстрасенса и юного уфолога, которые противостоят призракам и пришельцам. Для тех, кто не в материале и не хочет вникать, в прокатную копию будет включен краткий пересказ предыдущих серий, а также интервью с режиссерами Фугой Ямасиро и Абелем Гонгорой.

close Кадр из фильма «Дандадан: Злой глаз» Science SARU

«Акира» (Akira), реж. Кацухиро Отомо

Где и когда смотреть: в кино — с 26 июня

Отреставрированная версия легендарного киберпанк-аниме Кацухиро Отомо про Японию будущего, в которой лидер байкерской банды пытается спасти от властей своего друга детства, получившего опасные способности.

close Кадр из фильма «Акира» Tokyo Movie Shinsha Co., Ltd.

«Великая Лилиан Холл» (The Great Lillian Hall), реж. Майкл Кристофер

Где и когда смотреть: в кино — с 26 июня

Драматическая картина с Джессикой Лэнг в роли актрисы, которая готовится к новой постановке и параллельно борется с прогрессирующей деменцией. Образ был вдохновлен биографией Мэриэн Селдес, тети сценаристки фильма Элизабет Селдес-Аннакон. В ленте снялись Кэти Бейтс, Лили Рэйб, Джесси Уильямс и Пирс Броснан.

close Кадр из фильма «Великая Лилиан Холл» HBO Films

«Ритуал» (The Ritual), реж. Дэвид Миделл

Где и когда смотреть: в кино — с 26 июня

Хоррор, снятый по мотивам реальных событий, — про двух священников (Аль Пачино и Дэн Стивенс), которые должны отбросить разногласия, чтобы спасти предположительно одержимую девушку (Эбигейл Коуэн) с помощью серии обрядов экзорцизма.