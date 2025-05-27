«Игра в кальмара», «Медведь», «Высокий сезон» и еще семь сериалов июня

Кадры из сериалов «Игра в кальмара», «Высокий сезон», «Медведь» и «Железное сердце» (2025)

Финал «Игры в кальмара», четвертый сезон «Медведя», серферская экшн-драма от режиссера «ЮЗЗЗа» про разборки во Вьетнаме, заключительная глава пятой фазы киновселенной Marvel и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в июне, и рассказывает о самых интересных.

«Клюшка» (Stick) — 1 сезон, созд. Джейсон Келлер

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 4 июня

Спортивная комедия Джейсона Келлера, сценариста «Ford против Ferrari», «Проповедника с пулеметом» и «Плана побега». В центре сюжета — некогда успешный гольфист, а ныне сбитый летчик Прайс Кэхилл (Оуэн Уилсон), тренирующий пенсионеров. В какой-то момент ему подворачивается возможность вернуться в большой спорт: он встречает проблемного, но талантливого подростка Санти Уилера (Питер Дагер) и берет его под крыло.

close Кадр из сериала «Клюшка» (2025) Apple TV+

«Высокий сезон» — 1 сезон, реж. Стас Иванов

Где и когда смотреть: в Okko и на Start — с 11 июня

Серферская экшн-драма режиссера сериала «ЮЗЗЗ» Стаса Иванова в духе гонконгских боевиков и картин Гая Ричи. По сюжету Миша (Павел Попов) и Аня (Анна Завтур) проводят отпуск во Вьетнаме. Поездку омрачает столкновение с Аниным бывшим Сашей Сахаром (Артур Бесчастный), которого девушка считала мертвым. После этой встречи она исчезает, а Миша вынужден самостоятельно взяться за ее поиски — и быстро ввязывается в опасную криминальную историю.

close Кадр из сериала «Высокий сезон» (2025) Chanh Phuong Phim

«Виновата ложь» (We Were Liars) — 1 сезон, созд. Джули Плек и Карина Эдли Маккензи

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 18 июня

Психологический триллер по мотивам одноименного романа Э. Локхарт, снятый под руководством создательницы сериала «Дневники вампира» Джули Плек и Карины Эдли Маккензи, сценаристки одного из «дневниковых» спин-оффов — шоу «Древние». Действие разворачивается на частном острове возле побережья Массачусетса, где семейство Синклер проводит каждое лето. Идиллию нарушает ужасный несчастный случай, выпавший на долю 15-летней Каденс (Эмили Элин Линд), которая в результате частично лишается памяти. Спустя два года трое ее друзей заставляют девушку вспомнить, что с ней произошло на самом деле.

close Кадр из сериала «Виновата ложь» (2025) Universal Television

«Хейвенпорт» (The Waterfront) — 1 сезон, созд. Кевин Уильямсон

Где и когда смотреть: на Netflix — с 19 июня

Сериал сценариста фильмов «Крик», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Факультет», а также создателя сериалов «Бухта Доусона» и «Дневники вампира» Кевина Уильямсона — со звездой «Охотника за разумом» Холтом Маккэлани в главной роли. Сюжет будет вращаться вокруг могущественного семейства из Северной Каролины, которое пытается удержать на плаву свою разрушающуюся рыболовную империю.

close Кадр из сериала «Хейвенпорт» (2025) Netflix

«Позолоченный век» (The Gilded Age) — 3 сезон, созд. Джулиан Феллоуз

Где и когда смотреть: на HBO — с 22 июня (23 июня по московскому времени)

Третий выпуск исторической драмы от автора «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза, посвященной пышным 1880-м в Нью-Йорке. Подробнее о сериале «Позолоченный век» мы писали здесь.

close Кадр из сериала «Позолоченный век» (2025) HBO

«Железное сердце» (Ironheart) — мини-сериал, созд. Чинака Ходж

Где и когда смотреть: на Disney+ — с 24 июня

Сериал про гениальную изобретательницу Рири Уильямс (Доминик Торн), которая возвращается в родной Чикаго после событий фильма «Черная пантера: Ваканда навеки». Шоу станет последней главой пятой фазы киновселенной Marvel.

close Кадр из сериала «Железное сердце» (2025) Marvel Studios Inc.

«Медведь» (The Bear) — 4 сезон, созд. Кристофер Сторер

Где и когда смотреть: на Hulu — c 25 июня

Продолжение хитового драмеди про молодого шеф-повара Карми Берзатто (Джереми Аллен Уайт), который возвращается в родной Чикаго (происходящее не связано с комиксами Marvel), чтобы унаследовать от покойного брата семейную забегаловку. Подробнее о сериале «Медведь» мы писали здесь.

close Кадр из сериала «Медведь» (2025) FX Productions

«Обратный отсчет» (Countdown) — 1 сезон, созд. Дерек Хаас

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 25 июня

Криминальная драма со звездой «Сверхъестественного» Дженсеном Эклзом в главной роли. Сюжет вращается вокруг убийства агента МВБ США, к расследованию которого привлекают детектива лос-анджелесской полиции Марка Мичама (Эклз) и сотрудников других правоохранительных ведомств, работающих под прикрытием. В результате герои сталкиваются с масштабным заговором и обнаруживают, что на кону находятся жизни миллионов людей. Создателем шоу выступил Дерек Хаас, сценарист фильмов «Особо опасен», «Поезд на Юму» и автор сериала «Пожарные Чикаго».

close Кадр из сериала «Обратный отсчет» (2025) Amazon

«Игра в кальмара» (Ojing-eo Geim) — 3 сезон, созд. Хван Дон Хёк

Где и когда смотреть: на Netflix — с 27 июня

Финал сенсационного корейского триллера про смертельное состязательное шоу с многомиллионным призом. Подробнее о сериале «Игра в кальмара» мы писали здесь.

close Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2025) Netflix

«Дым» (Smoke) — 1 сезон, созд. Деннис Лихейн

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 27 июня

Криминальная драма Денниса Лихейна, автора романов «Остров проклятых», «Таинственная река» и мини-сериала «Черная птица». В центре сюжета — детектив и специалист по расследованию поджогов, которые вместе пытаются остановить двух серийных поджигателей на Тихоокеанском Северо-Западе. Главные роли исполнили Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба», «Рокетмен», «Черная птица») и Джерни Смоллетт («Настоящая кровь», «Страна Лавкрафта»).