«Черная птица» печали: каким получился детективный триллер со звездой «Kingsman'а» Эджертоном

8 июля на Apple TV+ состоится премьера сериала «Черная птица», адаптированного для стриминга оскароносным писателем Деннисом Лихейном («Таинственная река», «Остров проклятых»). Это криминальный триллер в лучших традициях «Охотника за разумом» и «Настоящего детектива». Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает, каким получился сериал, в котором возмужавший Тэрод Эджертон из неуклюжего птенца превращается в птицу высокого полета.

Зарвавшийся наркоторговец и по совместительству сын полицейского Джимми Кин (сильно набравший в актерском весе Тэрон Эджертон) после рейда ФБР оказывается за решеткой, где должен провести последующие 10 лет. Пройдя первые стадии принятия, Джимми оказывается перед непростым выбором. ФБР предлагают ему передислоцироваться в тюрьму строгого режима и войти в контакт с маньяком Ларри Холлом (гипнотический Пол Уолтер Хаузер), который в скором времени должен выйти на волю по амнистии.

Условия сделки таковы, что если Джимми сблизится с Ларри и выведает его об убийствах еще 13 девушек, его 10-летний срок будет отменен. Привыкший переть напролом и вышибать двери с ноги главный герой соглашается на сделку, не подозревая, каким опасным и мучительным опытом это для него обернется.

close 100% Кадр из сериала «Черная птица» Apple Studios

Шоураннер шестисерийного проекта Деннис Лихейн хорошо знаком и киноманам (его книги экранизируют с завидным постоянством), и любителям литературы. Роль автора сериала Лихейн примерил впервые, но можно смело резюмировать, что из него получился отличный капитан корабля. При том что за основу он взял книгу не своего авторства — автобиографию реального Джимми Кина, которую тот выпустил в 2010 году.

«Черная птица» — бодрая кинопроза, в которую с первых минут пробирается большая поэзия. Вот в кадре возникает девушка, уезжающая на велосипеде в закат вдоль зеленых полей, а голос главного героя за кадром повторяет избитую фразу о том, что взмах крыльев бабочки может привести к урагану — и что ничто в этом мире не происходит просто так.

Но долго находиться на этом поле шаблонной сентиментальности Лихейн не планирует: смена кадра, и перед нами появляется альфач Эджертон, отыгрывающий будто бы героя из мира Гая Риччи — немногословную гору мышц в идеально сшитом для них костюме. Джимми чувствует и ведет себя как король мира, но ровно до тех пор, пока не оказывается в тюрьме. Жизнь за решеткой почти мгновенно сбивает с героя спесь, ведь воли ему не видать ближайшие 10 лет, а отец-полицейский (одна из последних ролей блистательного Рэя Лиотты), от которого он унаследовал не только вспыльчивость, но и парочку комплексов, намекает, что разочарован сыном.

close 100% Кадр из сериала «Черная птица» Apple Studios

В своем первом по-настоящему сольном телепроекте Лихейн демонстрирует завидное чувство меры, отыскивая идеальный баланс между суровой тюремной драмой о спасении и закрученным детективом про поиск правды. В фильме «Драка в блоке 99» — до обидного малоизвестном крепком триллере с Винсом Воном — осужденный герой под риском смерти своей беременной невесты должен был намеренно попасть не просто в тюрьму строгого режима, но и в блок смертников — страшное и беспросветное место, откуда никто не возвращается живым.

В «Черной птице» же главный герой тоже отправляется в пугающее путешествие, однако его цель не отомстить за себя, а попытаться себя искупить. Общение Джимми и Ларри — ювелирно выстроенная словесная дуэль, в которой они то и дело меняются местами. Вот Ларри — пухлый и простодушный с виду дурачок — кажется абсолютным простофилей, разговорить которого ничего не стоит, но уже в следующую минуту его взгляд испуганного ягненка сменяется оскалом хищного волка, от которого цепенеют и Джимми, и зрители.

Герой Пола Уолтера Хаузера вообще удивительная личность, в которой уживаются самые противоположные качества. Говоря о себе тихим и мягким полушепотом, Ларри подчеркивает, что у него есть брат-близнец, который еще в утробе матери оказался сильнее и впитал в себя все лучшее, а Ларри осталось довольствоваться тем, что осталось. Получается, что еще до рождения его сильно обделили — и кажется правдоподобным стремление героя забрать себе силой «причитающееся». Но так ли это на самом деле? Способен ли этот тихоня с интонациями ребенка причинить кому-то вред?

Постепенно сближающийся с Ларри Джимми, который отныне вынужден притворяться 24/7, не сразу, но все же понимает, что сидящий напротив заключенный — зеркало его самого. Чтобы освободиться правдой, нужно спуститься в самое сердце тьмы.

Тэрон Эджертон, который прославился очаровательной ролью Бонда для зумеров в дилогии «Kingsman», теперь окончательно прощается с юностью. Его актерская работа в «Черной птице» — четкий, пронзительный и натянутый до предела болевой нерв. Наблюдать за его внутренней трансформацией, падением и шансом нового взлета — чистое зрительское удовольствие. Тем более что в партнеры и оппоненты ему достался артист не меньшего статуса.

close 100% Кадр из сериала «Черная птица» Apple Studios

«Черная птица» — роман в шести главах, где с одной стороны угадываются «Настоящий детектив» с «Охотником за разумом», а с другой — есть самобытность и ясность видения авторов. Лихейн, который особенно неравнодушен к персонажам со сбитой оптикой и нарушенной самоидентификацией, находит теперь такого героя не в недрах своей писательской фантазии, но в реальной жизни.

И оказывается, что зло не так уж тривиально, спасение возможно, а тюрьма буквальная — ничто по сравнению с внутренней темницей. Это, конечно же, тоже пошлое клише, но под умелым пером Лихейна оно превращается в красивую притчу о жгучем стремлении к свободе. Тем более когда природа одарила тебя таким размахом крыла.