Не грози южному централу: рецензия на сериал «ЮЗЗЗ» про ростовских бандитов и романтиков

Действие сериала происходит в современном Ростове-на-Дону. Главный герой Рав (возмужавший Кузьма Котрелев из «Красных браслетов») живет с мамой, работает на нескольких работах сразу и мечтает уехать в Америку. На первый взгляд, Рав такой же бездельник, как его друзья: шатается по квартирным вечеринкам, где читают рэп (этот вид «поэтических вечеров» давно прославила родная для Ростова «Каста»), встречается с девушкой, которая ему особо не нужна, и хочет «сорвать большие деньги по-быстрому», чтобы накопить на поездку в Штаты.

В том же городе — но будто бы в параллельной реальности — существуют главные бандиты Ростова. Это Кока (магнетический в этой роли Гела Месхи), амбициозный «крестный отец» мафии, который хочет подмять под себя всех, а также его оппонент и полная противоположность Дым (блестящий Антон Кузнецов) — дважды отсидевший преступник, который мечтает передать дела своему «воспитаннику» Старому (Дмитрий Чеботарев). Между ними, как между двух огней, существует сотрудник ФСКН Пашаев (любимчик Серебренникова Евгений Харитонов), который одному должен, а второму чисто по-человечески симпатизирует.

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В таком большом котле варятся хорошие деньги и плохие люди, которые не щадят никого. Рав ввязывается в группировку Дыма — и из вчерашнего раздолбая-мечтателя превращается в начинающего преступника, не совсем понимая, какой именно ценой достаются те самые «большие деньги по-быстрому». Параллельно он влюбляется в Элю — племянницу Коки, рядом с которой по шекспировским законам бандит хочет видеть человека только своего круга.

Герой Кузнецова, заботливый отец и любящий муж, наставляет юного Рава: «У тебя должна быть любимая женщина, потому что такой человек рядом — это твоя внутренняя система оповещения, сигнализация». При этом авторитетный и проницательный Дым, ловко разбирающийся со своими соперниками, не замечает, как сам оказался в одной постели с врагом — жена изменяет ему с лучшим другом.

Первое, чем цепляет «ЮЗЗЗ», — нетривиальный каст, который собрал в себе узнаваемых, но не приевшихся актеров: уже упомянутые Месхи и Кузнецов, Мария Машкова, Дмитрий Чеботарев, Кузьма Котрелев, Мария Мацель, Евгений Харитонов и дебютировавший в кино Фарди Самедов — выпускник RMA, известный под псевдонимом Fardi.

Это интересные и живые лица, которые приковывают взгляд. Это живые и интересные герои, за судьбами которых хочется наблюдать. Тем более что именно с беспощадным роком каждому из них и придется в итоге сразиться.

close 100% Кадр из сериала «ЮЗЗЗ» Premie

В комнате Рава на всю стену красуются обои с изображением моста Золотые ворота, подчеркивающие, что его California dream — возможность сбежать от окружающей суровой реальности. Хотя по иронии судьбы он увязает в ней еще сильнее.

Вообще, стены в «ЮЗЗЗ» могут говорить — и рассказывают о многом. В кабинете Коки на стене висит вольная репродукция постера «Великой красоты» Паоло Соррентино. В одной из сцен герой фильма итальянца признавался: «Я хотел быть королем. И я им стал». Кока тоже мечтает стать единоличным властителем Ростова, для чего ему необходимо убрать главного конкурента — Дыма. На стене кабинета последнего, кстати, нет ничего, кроме часов, — символа времени, которого у него осталось так мало.

Все в той же «Великой красоте» звучала фраза, которую мог бы с легкостью произнести герой Кузнецова в «ЮЗЗЗ»: «Я понял одну важную вещь: я не могу больше тратить время, делая то, что не хочу делать». Дважды отсидевший Дым сумел выйти из тюрьмы на волю, но покинуть внутреннюю темницу пока не в силах.

close 100% Кадр из сериала «ЮЗЗЗ» Premie

Второй важный участник истории — сам Ростов-на-Дону: город, похожий на многие и в то же время совершенно не похожий ни на что другое. Продюсеры сериала — супруги Юрий Сапронов и Наталья Лазарева — признаются, что изначально планировали снимать в Москве, но гламурная столица им так наскучила, что действие проекта перенеслось в Ростов. Автор и режиссер шоу Стас Иванов на время переехал в южный город для сбора фактуры, которая так органично отразилась в итоговом результате: манера говорить, жаргон и интонации героев — абсолютно ростовские. И как подчеркнул композитор сериала, ростовчанин Кази, в сериале это звучит «не насмешливо и без издевки». По словам того же Кази, большую часть музыки (а в проекте звучат композиции самых разных жанров, не только рэп) он написал еще до старта съемок, прочитав сценарий первых четырех серий и проникнувшись духом истории.

Возвращаясь к экранному образу Ростова — в сериале много неона: искрящегося красного и холодного синего. Этот контраст проходит ярким символом всего мира Иванова, в котором красота соседствует с уродством, сотрудник ФСКН — с главными бандитами города, а первая любовь — с отрезвляющей реальностью взрослой жизнью.

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А вот чего сериалу не хватило, так это сильных женских персонажей. Героини «ЮЗЗЗ» лишены субъектности. Эля представлена как трофей, за который нужно сражаться (и завоевывать приходится не только ее сердце, но и одобрение Коки), Полина определена исключительно через тех двух мужчин, которых любит. А Мама Рава… просто мама, которая постоянно просит выбросить мусор и в случае заварушки может вызвать полицию. Лена, с которой Рав не столько встречается, сколько просто спит, так и вовсе не человек, а вещь.

В этих прекрасных женщинах с сильным потенциалом (каждую из них можно было раскрыть глубже и интересней) нет самодостаточности — к огромному сожалению, они скорее фон в подчеркнуто маскулинном мире мужчин. Хочется видеть героинь не боевыми подругами или смутными объектами желания, а личностями, влияющими на сюжет и добавляющих миру «ЮЗЗЗ» внутреннего масштаба.

Ведь во многом сериал Иванова о том, как сложно избавиться от прошлого и решиться шагнуть в будущее, о том, как губительны привычные паттерны и выученная беспомощность. А еще о том, что мир, пропитанный насилием, потом и кровью, конечен и однажды уничтожит сам себя. И одна из возможностей спасения в этой обреченной парадигме — смелость протеста против зла. И как доказывает жизнь, именно женщины справляются с этой борьбой лучше всего.