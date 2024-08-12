Режиссера Вырыпаева заочно приговорили к 7,5 года колонии

Басманный суд Москвы заочно назначил режиссеру Ивану Вырыпаеву 7,5 года лишения свободы по делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Вырыпаев вновь признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти»)», — сказал источник.

Наказание кинодел будет отбывать в колонии.

Иван Вырыпаев — бывший руководитель театра «Практика», автор фильмов «Кислород», «Эйфория», сборника новелл «Танец Дели», основатель продюсерской компании WEDA в Польше. В мае 2022 года режиссер объявил, что отказался от гражданства РФ и получил польский паспорт. Сейчас он живет не в России.

15 декабря прошлого года Басманный суд Москвы заочно приговорил Вырыпаева к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Также киноделу на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы.

В июле 2024 года апелляция отменила заочный приговор режиссера. В суде уточнили, что решение связано с нарушениями при рассмотрении дела в районном суде.

Ранее журналиста Колезева заочно приговорили к 7,5 года колонии.