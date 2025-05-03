«Перестали давать мед и смех». Сбегут ли «Маша и Медведь» из России?

Директор «Маши и Медведя» Ловейко заявил, что сериал остается в России

Журналист Иван Ильин сообщил об уходе популярного мультсериала «Маша и Медведь» из РФ и переводе бизнеса на Кипр. По его информации, сотрудников московского офиса уже массово сокращают. Продюсер и директор сериала Дмитрий Ловейко эту информацию опроверг, подчеркнув, что «Маша и Медведь» «безусловно, останется в России». Тем не менее Ловейко не стал комментировать информацию о сокращениях и не раскрыл других подробностей. Создатель «Маши и Медведя» Олег Кузовков пока никак не прокомментировал ситуацию.

Производители популярного мультсериала «Маша и Медведь» уходят из России и полностью переводят бизнес на Кипр. Об этом заявил журналист Иван Ильин.

По его информации, в московском офисе студии «Анимаккорд», где создавался мультфильм, уже начались массовые сокращения персонала. Последних аниматоров должны уволить к 30 июня.

«Звучит как цунами, только вместо потоков воды – уведомления об увольнении. Создатель «Маши и Медведя» Олег Кузовков изначально оформил права на персонажей на себя лично, что позволило ему в один день разорвать отношения со столичным офисом», – пишет Ильин в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, аниматорам, работавшим в штате, выплатили положенные при сокращении компенсации, а те, кто работал по гражданско-правовым договорам, остались без выплат.

Журналист уточнил, что Кузовков «неоднократно пытался остановить конвейерный выпуск новых серий, полагая, что проект теряет душу».

«Выжали все соки из Медведя, а потом удивились, что он перестал давать мед и смех», – так Ильин комментирует ситуацию, ссылаясь на инсайдеров.

По его словам, в «Анимаккорде» также недовольны тем, что российские чиновники якобы «присваивают успех» проекта и пытаются представить сериал с политической стороны.

«Именно политизация успеха частного проекта и стала одной из причин его ухода. Когда твой милый детский мультик начинают называть «инструментом пропаганды», это не особенно помогает в международных продажах.

А ведь сериал стал по-настоящему глобальным – он самый просматриваемый детский сериал в мире», – отмечает журналист.

«Маша и Медведь» остаются!

Директор студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко опроверг информацию об уходе «Маши и Медведя» из России. Других подробностей он не раскрыл.

«Это неправда. Но комментировать я не могу. Это не так. «Маша и Медведь» остается. Я директор «Маши и Медведя», — сказал Ловейко в комментарии Telegram-каналу «Подъем».

Позже в беседе с ТАСС он уточнил, что производство «Маши и Медведя» давно ведется в нескольких странах и зарубежные партнеры тоже продолжат свою работу.

«Офис в Москве не закрывается. Также наши производственные партнеры в Сербии, на Кипре и в других странах продолжат свою работу. Сериал, безусловно, остается в России», – подчеркнул Ловейко.

Мультфильм «Маша и Медведь» выпускается с 2009 года. По состоянию на май 2025 года на YouTube-канале «Маши и Медведя» более 55 млн подписчиков. Серии переведены на 45 языков.

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Согласно опросу исследовательской компании Ipsos, персонажей из анимационного сериала «Маша и Медведь» считают любимыми 29,5% респондентов из России, вторую строчку занимают герои видеоигры Minecraft (20,1%), а третью — Человек-паук (19,7%).

В 2014 году ООО «Маша и Медведь» передало авторские права кипрской компании Animaccord LTD.

Студия «Анимаккорд» была основана в 2008 году художником Ловейко и продюсером Кузовковым. В настоящее время головной офис находится в Лимассоле, а дополнительный – в Москве.