«Фишер», «Киллербот», «Покерфейс», «Любовь, смерть и роботы» и еще 8 сериалов мая

Кадры из сериалов «Фишер. Затмение», «Покерфейс» (2 сезон), «Любовь, смерть и роботы» (4 сезон) и «Киллербот»

Продолжение детективного хита «Фишер», второй сезон «Покерфейса» Райана Джонсона с Наташей Лионн, новый выпуск «Любви, смерти и роботов», научная фантастика с Александром Скарсгардом в роли мыслящего киборга и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в мае, и рассказывает о самых интересных.

«Четыре времени года» (The Four Seasons) — мини-сериал, созд. Тина Фей, Лэнг Фишер и Трейси Уигфилд

Где и когда смотреть: на Netflix — с 1 мая

Ремейк романтической комедии «Времена года», выпущенной Аланом Алдой в 1981 году, — про три супружеские пары, которые каждый сезон ездят в совместный отпуск, пока одни из супругов не объявляют о разводе. Разработкой новой версии занималась Тина Фей и ее напарницы по последнему сезону «Студии 30» Лэнг Фишер и Трейси Уигфилд. В актерский состав шоу вошли сама Фей, Стив Карелл, Колман Доминго, Марко Кальвани, Керри Кенни-Сильвер и Уилл Форте, автор оригинального фильма Алан Алда появится в гостевой роли.

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«Ходячие мертвецы: Мертвый город» (The Walking Dead: Dead City) — 2 сезон, созд. Илай Джорне

Где и когда смотреть: на AMC — с 4 мая (5 мая по московскому времени) / в «Амедиатеке» — с 5 мая

Спин-офф «Ходячих мертвецов», действие которого разворачивается после событий оригинального шоу. В центре сюжета — Мэгги и Ниган (Лорен Коэн и Джеффри Дин Морган), которые в поисках похищенного сына Мэгги прибывают на Манхэттен, отрезанный от большой земли и кишащий зомби.

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«Покерфейс» (Pokerface) — 2 сезон, созд. Райан Джонсон

Где и когда смотреть: на Peacock — с 8 мая

Продолжение одного из лучших сериалов 2023 года — коломбообразной детективной комедии Райана Джонсона («Достать ножи») и Наташи Лионн («Жизни матрешки»), в которой героиня последней бежит от бандитов через всю страну, а по пути раскрывает убийства случайных знакомых с помощью необычного дара распознавать любую ложь.

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«Любовь, смерть и роботы» (Love, Death & Robots) — 4 сезон, созд. Тим Миллер

Где и когда смотреть: на Netflix — с 15 мая

Четвертый выпуск анимационного альманаха Дэвида Финчера, Тима Миллера и Дженнифер Ю. Один из десяти новых эпизодов, как и в предыдущем сезоне, поставил сам Финчер: в серии Can't Stop он воссоздал выступление группы Red Hot Chili Peppers в 2003 году в ирландском замке Слейн — с помощью марионеток.

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Где и когда смотреть: на Max — с 15 мая

Криминальный триллер Джей Джей Абрамса («Остаться в живых», «Мир Дикого Запада») и Латойи Морган («В пустыне смерти»). По сюжету в 1972 году на Юго-Западе США первая темнокожая агентка ФБР (Рэйчел Хилсон) противостоит преступному синдикату, а помогает ей в этом талантливый водитель (Джош Холлоуэй).

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«Гиперкомпенсация» (Overcompensating) — 1 сезон, созд. Бенито Скиннер

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 15 мая

Комедия про футболиста, который не может принять свою сексуальность и ударяется в гиперкомпенсацию после поступления в колледж. Создателем и исполнителем главной роли выступил Бенито Скиннер, прославившийся юмористическими роликами под псевдонимом Бенни Драма, также в шоу должны появиться Конни Бриттон, Кайл Маклоклен и певица Charli XCX.

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«Киллербот» (Murderbot) — 1 сезон, созд. Крис и Пол Вайцы

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 16 мая

Научно-фантастический комедийный боевик по мотивам книжного цикла Марты Уэллс «Дневники Киллербота». В центре сюжета — киборг-охранник, который сам себя называет Киллерботом и должен скрывать от людей способность мыслить. Главного героя сыграл Александр Скарсгард, также в проекте снялись Давид Дастмалчян, Нома Думезвени, Сабрина Ву, Таттиона Джонс, Акшай Кханна, Тамара Подемски, Кларк Грегг, Джон Чо, Деванда Уайз и Джек Макбрайер.

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«Сирены» (Sirens) — мини-сериал, созд. Молли Смит Метцлер

Где и когда смотреть: на Netflix — с 22 мая

Черная комедия про девушку (Меганн Фэйхи), которая обеспокоена нездоровыми отношениями своей младшей сестры (Милли Олкок) с боссом и решает вмешаться в ситуацию. В актерский состав шоу вошли Джулианна Мур, Кевин Бейкон, Гленн Хоуэртон и Билл Кэмп.

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«Рик и Морти» (Rick and Morty) — 8 сезон, созд. Джастин Ройланд и Дэн Хармон

Где и когда смотреть: на Adult Swim — с 25 мая (26 мая по московскому времени)

Восьмой выпуск культовой анимации о сумасшедших приключениях ученого Рика и его внука Морти, путешествующих по иным планетам и параллельным измерениям. Как и в предыдущем сезоне, главных героев озвучивают Иэн Кардони и Гарри Белден, которые сменили у микрофона соавтора шоу Джастина Ройланда, уволенного из проекта в январе 2023 года после обвинений в насилии.

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«Лучшая сестра» (The Better Sister) — мини-сериал, созд. Оливия Милч и Реджина Коррадо

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 29 мая

Триллер по одноименному роману Алафэр Бёрк про двух сестер в исполнении Джессики Бил и Элизабет Бэнкс: Хлоя (Бил) счастливо живет с мужем Адамом (Кори Столл) и сыном Итаном (Максвелл Эйси Донован), пока Никки (Бэнкс) борется с зависимостью. После того, как Адам оказывается убит, их мир переворачивается с ног на голову, а все семейное тайное становятся явным.

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«Отдел нераскрытых дел» (Dept. Q) — 1 сезон, созд. Скотт Фрэнк

Где и когда смотреть: на Netflix — с 29 мая

Новая адаптация нуарного цикла датчанина Юсси Адлера-Ольсена о детективе Карле Мёрке, расследующем старые «висяки». На родине писателя сагу небезуспешно экранизируют с 2013 года в виде серии полнометражных фильмов «Мистериум», нынешнюю версию подготовили в Великобритании под руководством Скотт Фрэнка, сценариста «Логана» и создателя сериала «Ход королевы». Действие перенесли в Эдинбург, главного героя сыграл Мэттью Гуд.

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«Фишер» — 2 сезон: «Затмение», созд. Сергей Кальварский и Наталья Капустина

Где и когда смотреть: на Wink — в мае

Продолжение нашумевшего детективного триллера, из которого вышел один из лучших российских сериалов в истории. В сиквеле с подзаголовком «Затмение» персонажи Ивана Янковского и Александра Яценко будут ловить преступника в южном городке в 1994 году, а поможет им в этом новая героиня, сыгранная Ириной Старшенбаум. За режиссуру свежих серий вместо Сергея Тарамаева и Любови Львовой («Дети перемен») отвечал Александр Цой, снимавший четвертый сезон «Трудных подростков» и сериал «Жвачка».