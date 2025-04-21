Замкнул круг, но не смог победить алкоголизм: как умирал Крис Кельми

Советский и российский певец, рок-музыкант и композитор Крис Кельми родился 21 апреля 1955 года. Его называли одним из основоположников русского рока, а хиты «Замыкая круг» и «Ночное рандеву» пела вся страна. В начале нулевых популярность музыканта пошла на спад, и он нашел утешение на дне бутылки. Какую жизнь прожил Крис Кельми и почему он так и не смог справиться с пагубным пристрастием — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Криса Кельми

Крис Кельми (настоящее имя — Анатолий Кельми) родился 21 апреля 1955 года в Москве, куда его отец приехал из Узбекистана, чтобы заниматься строительством столичного метрополитена. Мать будущего певца переехала в столицу из Маньчжурии и тоже работала метростроевцем. С четырех лет Крис начал играть на фортепиано и гитаре, а в 1969 году окончил Московскую детскую музыкальную школу имени Дунаевского. В подростковом возрасте Кельми «заболел» рок-н-роллом и в 1970 году создал свой первый любительский музыкальный коллектив «Садко». Однако родители мечтали, чтобы сын пошел по их стопам, и после окончания школы Крис поступил на факультет мостов и тоннелей Московского института инженеров транспорта. В 1977 году он получил диплом, затем еще три года отучился в аспирантуре и некоторое время проработал по специальности — участвовал в строительстве железнодорожных тоннелей в Краснодарском крае. Но страсть к музыке все же взяла верх: в 1983 году Кельми стал студентом эстрадного факультета Государственного музыкального училища имени Гнесиных, откуда спустя два года выпустился с дипломом пианиста.

Творческая биография Криса Кельми

В 1972 году Кельми познакомился с гитаристом Александром Ситковецким, вместе с которым они собрали рок-группу «Високосное лето». Поначалу музыканты выступали на школьных вечеринках — играли песни из репертуара The Beatles и Rolling Stones. В это же время Кельми взял имя Крис — в честь доктора Криса Кельвина, главного героя фильма Андрея Тарковского «Солярис». Вскоре к «Високосному лету» присоединились вокалист Андрей Давидян и бывший бас-гитарист «Машины времени» Александр Кутиков, по предложению которого музыканты отказались от каверов и начали сочинять собственные песни. В 1975 году группа выступила с первым большим концертом в Таллине, а спустя год получила премии за профессионализм и театрализацию на рок-фестивале в Черноголовке. В 1978 году коллектив представил сразу два магнитоальбома «Прометей прикованный» и «Високосное лето», а в 1979-м группа прекратила свое существование из-за внутренних противоречий между участниками.

После распада «Високосного лета» Кельми присоединился к новому коллективу Александра Ситковецкого «Автограф» — первой советской команде, играющей прогрессивный рок. Но уже в сентябре 1980 года музыкант покинул проект и по приглашению Марка Захарова перешел в Театр Ленинского Комсомола, под эгидой которого создал группу «Рок-Ателье». Коллектив принимал участие в культовых постановках Ленкома, в числе которых «Тиль», «Юнона и Авось», «Люди птицы», «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» и другие, и сопровождал творческие вечера главных звезд театра — Николая Караченцова, Александра Абдулова и Ирины Алферовой.

close Крис Кельми, 1990 год Evguenii Matveev/Global Look Press

Летом 1987 года у «Рок-Ателье» вышел первый диск-гигант «Замыкая круг», а спустя несколько месяцев Кельми, вдохновившись успехом композиции Майкла Джексона и Лайонела Ричи We Are The World, решил перезаписать заглавную песню с альбома. В записи приняли участие главные звезды отечественного шоу-бизнеса — Александр Градский, Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), Константин Никольский, Александр Иванов, Евгений Маргулис, Жанна Агузарова, Валерий Сюткин и многие другие. Премьера состоялась в новогоднюю ночь 1988 года, после чего композиция «пошла в народ» и стала одним из главных хитов 90-х. Впоследствии Кельми еще несколько раз пытался повторить этот успех: в 1990 году он написал песню «Верю я», в записи которой приняли участие Ирина Аллегрова, Ирина Понаровская, Лариса Долина, Игорь Тальков, Александр Серов и Александр Барыкин, а в 1994-м композицию «Россия Воскресе!» вместе с музыкантом исполнили Ольга Кормухина, Алексей Глызин, Лариса Долина и Ирина Шведова. Однако ни один из этих треков народным хитом не стал.

close Певцы Игорь Николаев и Крис Кельми Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В конце 80-х Кельми сотрудничал с Театром песни Аллы Пугачевой и участвовал в постановке первых «Рождественских встреч» (1988). В 1990 году музыкант начал сольную карьеру, за время которой выпустил девять альбомов, наиболее успешными из них стали «Леди Блюз» (1991), «Лучшие хиты» (1993), «Ни о чем не жалей» (1994) и «Ветер декабря» (1998). В новом тысячелетии карьера Кельми пошла на спад: в 2003 году он представил последний сборник «Усталое такси», после чего практически исчез с радаров шоу-бизнеса.

Личная жизнь Криса Кельми

close Крис Кельми с женой и сыном «Первый канал»

В 1985 году Крис Кельми женился — избранницей музыканта стала девушка по имени Людмила, экономист по образованию, впоследствии оставившая карьеру ради семьи. В 1988 году у пары родился сын, которого назвали Кристианом — в честь псевдонима музыканта. На протяжении долгих лет Криса и Людмилу Кельми называли одной из самых крепких и красивых пар отечественного шоу-бизнеса, но в нулевых их отношения разладились из-за пристрастия музыканта к алкоголю. Супруги не разводились, однако жили отдельно — Людмила в московской квартире, а Крис в загородном доме.

close Крис Кельми с женой, 1996 год ТАСС

В 2012 году у Кельми начались отношения с моделью Полиной Беловой, которая была моложе музыканта на 35 лет. Их роман продолжался четыре года и закончился скандалом — артист обвинил возлюбленную в мошенничестве и попытке его отравить, на что девушка заявила, что на фоне пьянства у Кельми случилась белая горячка. Летом 2016 года СМИ писали о предстоящем разводе музыканта с женой Людмилой, однако уже осенью стало известно, что супруги передумали разрывать отношения.

Проблемы с алкоголем Криса Кельми

О пристрастии Кельми к алкоголю стали говорить еще в конце 90-х — музыкант выпивал перед концертами и зачастую выходил на сцену пьяным. Ситуация еще больше усугубилась в нулевых, когда популярность артиста пошла на спад. В 2012 году Кельми несколько дней провел за решеткой после того, как был арестован за вождение автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения. Впоследствии исполнителя еще несколько раз ловили пьяным за рулем, лишали прав и привлекали к административной ответственности.

close Крис Кельми, арестованный на пять суток после задержания за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 2012 год Андрей Стенин/РИА Новости

Летом 2016 года Крис Кельми заявил, что навсегда завязал с алкоголем.

«Пройдя пятимесячный курс реабилитации после нескольких пережитых инсультов, слава богу, восстановил здоровье. К бутылке не притрагиваюсь. В парке рядом с домом открыли спортивный центр, хожу туда 5 дней в неделю — занимаюсь на тренажерах, посещаю сауну, играю в футбол и теннис», — рассказывал он «СтарХиту».

В том же интервью исполнитель поделился планами на будущее — пообещал вернуться в шоу-бизнес и представить песню для грядущего Чемпионата мира по футболу. Однако дальше слов дело не пошло — пагубная привычка оказалась сильнее.

В сентябре 2017 года Крис Кельми улетел в Таиланд, где вместе с Евгением Осиным и Даной Борисовой проходил курс лечения от зависимости.

«Я устал. У меня проблемы со здоровьем. В моей жизни сплошная черная полоса. Я хочу уехать и вернуться нормальным человеком», — говорил он журналистам.

Музыкант провел в клинике три месяца, а когда вернулся, заявил, что окончательно поборол болезнь: «Я полностью прекратил свое общение с алкоголем. На следующий день после Нового года я выпил только бокал шампанского. Я хожу в фитнес-клуб, там есть сауна, джакузи, гидромассаж, плаваю по полтора-два километра в день».

close Крис Кельми во время лечения «Первый канал»

Кельми продержался всего два месяца, после чего вновь начал выпивать. В марте 2018 года он пообещал журналистам, что пройдет повторный курс лечения в реабилитационном центре: «Пока не решил, в какую клинику обращусь, но мне необходимо туда попасть уже к концу марта. Надеюсь, увижу Дану Борисову. Рад, что у нее все хорошо со здоровьем. Я и сам чувствую себя как бык!» До Таиланда музыкант так и не доехал, а в конце апреля СМИ написали об экстренной госпитализации артиста в одну из столичных больниц. Медики диагностировали у Кельми токсическую энцефалопатию — заболевание, которое развивается в том числе из-за злоупотребления алкоголем.

«Его печень не выдерживает любые дозы алкоголя. Если будет продолжать употреблять алкоголь и не следовать рекомендациям врачей, его ожидает печальный конец», — поделился с журналистами Евгений Бучацкий, в клинику которого поступил музыкант.

Смерть Криса Кельми

1 января 2019 года Крис Кельми скончался в своем загородном доме в Подмосковье на 64-м году жизни. По данным «Пятого канала», незадолго до смерти у музыканта начались серьезные проблемы с сердцем и печенью — врачи скорой помощи приезжали к нему «буквально через день-два». 1 января бригада скорой помощи также выехала на вызов, однако Кельми скончался до приезда медиков.

close Крис Кельми в передаче «Пусть говорят» «Первый канал»

Спустя несколько дней журналисты «СтарХита» назвали причину смерти артиста: «Он умер дома. Диагноз у него — язва желудка, это причина смерти. У него открылось внутреннее кровотечение. Скорая его спасти не могла».

8 января 2019 года родственники музыканта провели закрытые похороны, на которых присутствовали только близкие Кельми. По настоянию музыканта его тело было кремировано, а прах развеян над Карибским морем.