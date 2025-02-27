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Мартышкин труд: «Обезьяна» — комедия автора «Собирателя душ» по рассказу Стивена Кинга

Фильм ужасов по Стивену Кингу «Обезьяна» вышел в России
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Кадр из фильма «Обезьяна» (2025)

Global Film
В российский прокат вышел комедийный ужастик «Обезьяна» — про заводную игрушку, которая становится причиной страшных смертей. Режиссером картины по мотивам рассказа Стивена Книга выступил автор хита «Собиратель душ» Оз Перкинс, а главных героев — братьев-близнецов Хэла и Билла — сыграл Тео Джеймс. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, каким вышло выступление хоррормейкера Перкинса на территории комедии.

Юные братья-близнецы Хэл и Билл (Кристиан Конвери из сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами») откапывают на чердаке жутковатую заводную обезьянку-барабанщицу, которую когда-то купил для них пропавший без вести отец. Вскоре после этого ребята сталкиваются с чередой кошмарных смертей близких. Спустя многие годы повзрослевший Хэл (Тео Джеймс из сериальных «Джентльменов» Гая Ричи), старающийся избегать привязанностей, оказывается вынужден встретиться со своим прошлым лицом к лицу: обезьяна возвращается.

Несколько лет назад у студии Джеймса Вана Atomic Monster был на руках готовый сценарий киноадаптации рассказа Стивена Кинга «Обезьяна», выдержанный в относительно серьезной интонации оригинального текста. Та версия, вероятно, могла бы обогатить и без того не бедную вановскую франшизу «Заклятие» (в зловещей коллекции экранных Эда и Лоррейн Уорренов, раз уж на то пошло, имеется похожая игрушечная мартышка с аккордеоном). Однако вставший у руля проекта режиссер Оз Перкинс решил переписать текст в соответствии с собственным мироощущением.

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Кадр из фильма «Обезьяна» (2025)

Global Film

Сформировалось оно (мироощущение) довольно мрачным образом. Отец постановщика, звезда хичкоковского «Психо» Энтони Перкинс, умер от СПИДа 12 сентября 1992 года. А мать, фотографиня и актриса Берри Беренсон, погибла накануне девятилетней годовщины его ухода — 11 сентября 2001-го: она была пассажиркой рокового рейса 11 American Airlines, врезавшегося в Башни-близнецы. Не найдя ответа на вопрос, почему все это выпало именно на его долю, Перкинс смирился с тем фактом, что умирают так или иначе все (соответствующая программная речь вложена в уста матери главных героев, которую играет звезда «Женщины-Халка» Татьяна Маслани). А нам, стало быть, остается разве что подходить к делу с тенью улыбки. Поэтому ручка фарса в его «Обезьяне» выкручена до максимума — по сути это крайне черная слэпстик-комедия.

Фильмам Перкинса традиционно не хватает какой-то артикулированности, чтобы дотянуться до категории выдающихся, так что претендуют они в лучшем случае на звание просто хороших. Случай «Обезьяны» — не лучший. Лента не доходит до тухленького паясничанья «Очень страшного кино», однако находится в той же примерно позиции, что пародийная франшиза занимала в отношении объекта своей пародии — слэшер-саги «Крик». На фоне детища Уэса Крэйвена «Очень страшное кино» смотрелось откровенно проигрышно, поскольку как бы игнорировало то обстоятельство, что «Крик» сам по себе был невероятно веселым ужастиком. В случае с «Обезьяной» функцию «Крика» выполняет серия «Пункт назначения» (ее, к слову, вот-вот перезапустят), тоже по-своему уморительная вещь, которая скрещивала мультяшную буффонаду с хоррор-реализмом и утилизировала принцип машины Голдберга для сооружения человеческих мясорубок. Выходит своего рода мартышкин труд.

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Кадр из фильма «Обезьяна» (2025)

Global Film

Собственно, потрошение кишок и прочие мерзости в духе «Пункта» — самая удачная сторона «Обезьяны». Когда персонажи на экране страдают и вопят, от фильма получаешь достаточно большое удовольствие. Проблемы начинаются, когда герои принимаются друг с другом разговаривать. Перкинс неплохо работает с физической и физиологической комедией, но довольно неуклюж в области словесной. Становится попросту не смешно.

Отчасти дело в бледноватом российском дубляже, который сгодится разве что как дань уважения старинной традиции плохо переводить Стивена Кинга на русский. Однако у «Обезьяны» и в первозданном виде все не слава богу. Неподавляемая харизма артистов второго плана и эпизодников (кроме Маслани это, например, звезда «Разделения» Адам Скотт, Элайджа Вуд и даже сам Перкинс), конечно, спасает от перманентного фейспалма, но здешний текст бывает так издевательски плох, что к предыдущему выступлению режиссера — триллеру «Собиратель душ» с Николасом Кейджем — ретроспективно проникаешься большим уважением. Самому Книгу, как водится, понравилось — а это, как правило, не говорит ни о чем хорошем.

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Кадр из фильма «Обезьяна» (2025)

Global Film

Оригинальное название: The Monkey

Дата выхода в России: 27 февраля 2025 года

Продолжительность: 98 минут

Режиссер: Оз Перкинс

В ролях: Тео Джеймс, Тео Джеймс, Кристиан Конвери, Кристиан Конвери, Татьяна Маслани, Адам Скотт, Элайджа Вуд, Сара Леви, Оз Перкинс

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