В России выйдет хоррор «Собиратель душ». Это одна из лучших ролей в карьере Николаса Кейджа

С 25 июля в российских кинотеатрах можно будет увидеть хоррор «Собиратель душ», снятый режиссером «Гретель и Гензеля» Озом Перкинсом. В центре сюжета — ясновидящая агентка ФБР, которая ищет таинственного серийного убийцу (героев играют Майка Монро и Николас Кейдж). Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, зачем стоит смотреть эту ленту.

1990-е годы. Агентка ФБР Ли Харкер (звезда «Оно приходит за тобой» Майка Монро) в первый же день полевой работы проявляет ясновидческие способности — и вскоре попадает под крыло старшего коллеги Картера (Блэр Андервуд из сериала «Закон Лос-Анджелеса»), который ведет дело таинственного маньяка по прозвищу Собиратель душ (Николас Кейдж). Многие годы его жертвами становятся целые семьи: в каждом случае отец убивает жену и детей, а затем совершает самоубийство. На каждом месте преступления полиция находит зашифрованные письма, подписанные Собирателем душ. Сразу после подключения Харкер в буксовавшем деле начинаются подвижки — обнаруживаются новые улики оккультного характера. Но зловещий убийца неизменно остается на шаг впереди.

Выверенность формы и скудность содержания ставили в укор, кажется, всем фильмам хоррормейкера Оза Перкинса — автора страшной сказки «Гретель и Гензель», последовательно идущего по стопам своего отца, звезды «Психо» Энтони Перкинса, который связал всю жизнь с хичкоковской франшизой. В рамках «Собирателя душ» все то же самое высказывается уже в четвертый раз, но с меньшим энтузиазмом: прокатная компания Neon сумела так расхайпить картину, что она заблаговременно стала восприниматься одним из главных ужастиков года. Честно говоря, тяжело удержаться от того, чтобы не запрыгнуть на подножку этого поезда, тем более что поводов плеваться желчью действительно оказалось меньше обычного. Хотя при большом желании можно, разумеется, включить старую шарманку: люди не врут, когда говорят, что «Собиратель» близок по вайбу «Молчанию ягнят», но нужно понимать, что это, конечно, и близко не «Молчание ягнят», — на мгновенную классику вроде финчеровских «Семи», «Зодиака» и «Девушки с татуировкой дракона», которые тоже читаются в местном анамнезе, рассчитывать не приходится.

А вот на страшно затягивающий и красивый фильм — вполне. Он не разделит жизнь на до и после, но заставит полтора часа приятно поерзать в кресле; большего в сущности и не требуется. Атмосфера и стиль всегда были сильнейшими сторонами кинематографа Перкинса, что отмечают даже критики режиссера, и «Собиратель душ» — его самая совершенная в этом смысле работа (как-то сразу проваливаешься в выпотрошенные края кадра, которые давят своей пустотой на героев, заточенных в центре изображения). В то же время с точки зрения содержания картина настолько прямолинейна, что происходящее на экране порой выглядит издевательски: контуры концовки становятся примерно понятны уже в середине первого акта, а сюжет фильма в целом укладывается в мем «Зачем? Во славу Сатане, конечно!» — все в традициях сатанинской паники.

close 100% Кадр из фильма «Собиратель душ» Saturn Films

Однако едва ли это повод расстраиваться. «Собиратель душ», нехитро советующий оставлять некоторые секреты секретами, и сам в чем-то сродни зашифрованным посланиям на альбомах классических рок-групп: впечатление, конечно, производит, но если начать препарировать, скорее всего, вскроется малосодержательная ерунда. Сам Перкинс, собственно, называет свою ленту в первую очередь рок-н-ролльным фильмом — во время работы над сценарием кинематографист подсел на группу T. Rex, которая в картине звучит и цитируется как бы из соображений «почему бы и нет», а жутковатый облик героя Кейджа был вдохновлен образом Боба Дилана во время тура «Rolling Thunder Revue» (Собиратель душ — своего рода Джокер, упавший в чан с глэм-роком). Присущая всей этой сфере показушность (в хорошем смысле) в какой-то степени передалась и ленте.

При этом за ней тут скрываются в том числе настоящие алмазы. Например, очередное блестящее выступление инди-королевы крика Монро — или одна из лучших ролей в карьере Кейджа (чтобы в этом убедиться, лучше поискать сеансы с субтитрами, сквозь грим талант пробивается успешно, а вот сквозь дубляж — не очень). Последний еще и попутно завершает авторскую дилогию: в недавнем «Ренфилде» он сыграл Дракулу, имея в виду своего отца, а прототипом Собирателя душ сделал собственную мать (говорит, было творческое настроение).

Главное подтверждение рок-н-ролльного духа ленты, впрочем, приходит с самой неожиданной стороны: редкий хоррор решится процитировать обложку альбома Тейлор Свифт. Кажется, за одно это стоит пожать Перкинсу руку.

close 100% Кадр из фильма «Собиратель душ» Saturn Films

Дата премьеры (США): 8 июля 2024 года

Дата выхода в прокат (США): 12 июля 2024 года

Дата выхода в прокат (Россия): 25 июля 2024 года

Продолжительность: 101 минута

Режиссер: Осгуд Перкинс

В ролях: Майка Монро, Николас Кейдж, Блэр Андервуд, Алисия Уитт, Кирнан Шипка