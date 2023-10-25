Вспоминаем все части «Заклятия» (с монахиней и Аннабель) — от худшей к лучшей

Киновселенная «Заклятия» — самая успешная хоррор-франшиза современности: отдельные части регулярно возникают в списках наистрашнейших ужастиков, а суммарные сборы серии превышают $2 млрд, при том что на производство всех фильмов потратили почти в десять раз меньше. Недавно цикл пополнился очередным спин-оффом «Проклятие монахини 2», далее планируется еще как минимум одно продолжение «Заклятие 4: Последние обряды», параллельно идет работа над сериалом-сиквелом. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков составил список всех официальных картин во вселенной «Заклятия» — и расположил их от худшей к лучшей.

8. «Проклятие Аннабель» («Annabelle»), 2014, реж. Джон Р. Леонетти

close 100% Кадр из фильма «Проклятие Аннабель» («Annabelle») Warner Bros.

Первый спин-офф «Заклятия» вышел на экраны уже через год после премьеры оригинального фильма — и оказался наименее удачной главой франшизы (во всяком случае, из числа официально признанных; по некоторым признакам к ней можно отнести еще пару лент, но о них в другой раз). Злом тут служит «одержимая» кукла Аннабель, представленная в прологе «Заклятия», а объектом ее террора оказывается молодая мать Миа (по забавному совпадению сыгранная актрисой по имени Аннабелль Уоллис, звездой «Острых козырьков»). Ленту определенно красит ретроэстетика (действие разворачивается в Калифорнии конца 1960-х), но происходящее в изрядной степени губят вялый темп и жадный на события сюжет.

7. «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» («Annabelle: Creation»), 2017, реж. Дэвид Ф. Сандберг

close 100% Кадр из фильма «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» («Annabelle: Creation») Warner Bros.

Снимать приквел «Проклятия Аннабель», где рассказывается история возникновения «одержимой» куклы, доверили Дэвиду Ф. Сандбергу — постановщику нашумевшего хоррора «И гаснет свет…». С этим выбором создатели франшизы Джеймс Ван и Питер Сафран не прогадали: во второй «Аннабель» Сандберг не полагается на одни джамп-скеры, чем грешил его предшественник Джон Р. Леонетти в первой части, а уверенно держит гнетущую атмосферу. Которая — не в последнюю очередь из-за места действия (импровизированный сиротский приют в крайне засушливых краях) — рифмуется с «Хребтом дьявола» Гильермо дель Торо, что само по себе большой плюс.

6. «Проклятие монахини 2» («The Nun 2»), 2023, реж. Майкл Чавес

close 100% Кадр из фильма «Проклятие монахини 2» («The Nun 2») Warner Bros.

Сиквел «Проклятия монахини», поставленный режиссером третьего «Заклятия» Майклом Чавесом (в франшизу он попал через ее «приемного ребенка» — никудышный хоррор «Проклятие плачущей», где появляется отец Перес из «Проклятия Аннабель»), слегка растерял мощный готический заряд первой части, выделил преступно мало времени на перекочевавший оттуда дуэт Таиссы Фармиги и Йонаса Блоке, а также в целом вышел менее жутким в сравнении с предшественником. Тем не менее эта ветка «Заклятия» в сумме видится более удачной, чем та, что посвящена кукле Аннабель, — пожалуй, в силу того, что сам по себе демон Валак, который почему-то напоминает Мэрилина Мэнсона, выряженного в монашеское, существо куда более устрашающее.

close 100% Кадр из фильма «Проклятие монахини» («The Nun») Warner Bros.

Первое «Проклятие монахини» — тот случай, когда вайб искупает все грехи. Как и в ситуации со второй частью «Аннабель», режиссером здесь выступил постановщик прозвучавшего незадолго до этого ужастика — Корин Харди, автор «Из тьмы» (сейчас кинематографист занимается криминальным сериалом «Банды Лондона»). Эта глава «Заклятия» в полной мере дает развернуться своему самому страшному монстру — демону Валаку, причем не абы где, а в угрюмом румынском монастыре. Также фильм находит вторую по успешности экранную пару франшизы (в обеих, что примечательно, задействованы сестры — Вера и Таисса Фармиги). Итог всего этого — наиболее сильная с коммерческой точки зрения лента хоррор-вселенной ($365 млн сборов).

4. «Проклятие Аннабель 3» («Annabelle Comes Home»), 2019, реж. Гари Доберман

close 100% Кадр из фильма «Проклятие Аннабель 3» («Annabelle Comes Home») Warner Bros.

Понимаем: не самый очевидный выбор для «деревянной медали». Вот что мы можем сказать в свое оправдание: в третье «Проклятие Аннабель» очень просто влюбиться, если рассматривать его как «Ужастики» (те, что про книгам Р. Л. Стайна), у которых получилось. Концепция тут в сущности та же: дети по глупости своей выпускают из заточения ораву монстров — и вынуждены собственными силами с ними справляться. В этом свете местный баг становится фичей: это не взрослый хоррор, урезанный до детского, а детский, выкрученный на полную катушку (если вы думаете, что посмотреть со своим тинейджером на Хеллоуин, простите, на Тыквенный Спас, «Проклятие Аннабель 3» более чем подойдет). Кроме того, картина стала в высшей степени элегантным решением давно назревавшего кроссовера: на волю тут выбираются, собственно, обитатели оккультного музея-хранилища главных героев, охотников за привидениями Эда и Лоррейн Уорренов, а противостоит чудищам их дочь Джуди.

3. «Заклятие» («The Conjuring»), 2013, реж. Джеймс Ван

close 100% Кадр из фильма «Заклятие» («The Conjuring»), Warner Bros.

Тройку лидеров открывает фильм, который открыл всю франшизу, — первое «Заклятие». Лента доказала, что Джеймс Ван настоящий волшебник: это уже третья запущенная им хоррор-серия (после «Пилы» и «Астрала»), получившая культовый статус. Еще «Заклятие» подарило нам одну из самых приятных супружеских пар за всю историю кинематографа. Прототипами главных героев послужили реальные исследователи паранормального Эд и Лоррейн Уоррены (самое известное дело пары — «Ужас Амитивилля», сам по себе сложившийся в отдельную франшизу), а на экране их образы воплотили Патрик Уилсон и Вера Фармига. И вот какое дело: за их отношения не переживаешь больше, чем за свои, потому что их отношения идеальны — и переживать за них поводов нет.

2. «Заклятие 3: По воле дьявола» («The Conjuring: The Devil Made Me Do It»), 2021, реж. Майкл Чавес

close 100% Кадр из фильма «Заклятие 3: По воле дьявола» («The Conjuring: The Devil Made Me Do It») Warner Bros.

Не вполне ясно, что именно смогли разглядеть Джеймс Ван и его соавтор Питер Сафран в «Проклятии плачущей», однако взгляд их оказался безошибочен. Третья часть «Заклятия», которую вместо самого Вана поставил автор «Плачущей» Майкл Чавес, заметно выбивается из остальной франшизы. Во-первых, тут чета Уорренов противостоит не привычным демонам и призракам, а наталкивается в ходе своих леденящих душу приключений на кровожадную ведьму. Во-вторых, происходящее дополнительно обернуто в лихой детектив с примесью юридической драмы. Этот не самый очевидный микс порождает совершенно уникальную атмосферу, которой удается переплюнуть не только все спин-оффы, но и, страшно сказать, оригинальный фильм. Не будем валить все на дьявола — этот фильм мы наградили «серебром» по собственной воле.

1. «Заклятие 2» («The Conjuring 2»), 2016, реж. Джеймс Ван

close 100% Кадр из фильма «Заклятие 2» («The Conjuring 2») Warner Bros.

Второе «Заклятие», где Уоррены отправляются в пригород Лондона (в основу фильма лег известный кейс «Энфилдского полтергейста»), стало абсолютной вершиной всей франшизы, а также, предположительно, самой сильной режиссерской работой в карьере Вана. Именно в этой части был представлен монстр-тяжеловес — жуткий демон Валак, принимающий облик кошмарной монашки и не менее кошмарного Горбуна (он же Скрюченный человечек) из детского стишка. «Заклятие 2» — наиболее страшная и наиболее захватывающая серия всего киноцикла, благодаря которой «Заклятие» сумело не просто отдать дань уважения классике кинематографа ужасов (это мастерски осуществляла первая часть), а вклиниться в один с ней ряд.