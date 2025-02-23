«Между нами химия», «Киностудия», «Сорвиголова» и еще 12 сериалов марта

«Почка» — 3 сезон, реж. Мария Шульгина
Где и когда смотреть: на Kion — с 1 марта
Третий выпуск черно-комедийной драмы с Любовью Аксеновой в роли коррумпированной инспекторши пожарной службы, у которой отказывают почки.
«Девять тел в мексиканском морге» (Nine Bodies in a Mexican Morgue) — 1 сезон, созд. Энтони Горовиц
Где и когда смотреть: на MGM+ — с 2 марта
Триллер писателя и сценариста Энтони Горвица — автора цикла про шпиона-подростка Алекса Райдера, а также книг про Джеймса Бонда и Шерлока Холмса, написанных по просьбе потомков Артура Конана Дойла и Яна Флеминга. По сюжету девять незнакомцев в результате авиакатастрофы оказываются в мексиканских джунглях и начинают умирать один за другим. Выжившим необходимо выяснить, кто их убивает.
«Сорвиголова: Рожденный заново» (Daredevil: Born Again), созд. Дарио Скардапане, Мэтт Корман и Крис Орд
Где и когда смотреть: на Disney+ — с 4 марта
Ревайвал телекомикса Netflix «Сорвиголова» в рамках пятой фазы киновселенной Marvel. К роли Мэтта Мердока, слепого адвоката с суперспособностями, вернулся Чарли Кокс, его противника, гангстера Уилсона «Кингпина» Фиска, вновь сыграл Винсент Д'Онофрио.
«Тайга», реж. Александр Касаткин
Где и когда смотреть: на Premier и Kion — с 5 марта
Детективный триллер про поиски маньяка, убивающего девочек из неблагополучных семей в маленьком городе.
«Между нами химия» — 1 сезон, реж. Карина Чувикова
Где и когда смотреть: на Wink — с 6 марта
Драмеди про таксистку, которая узнает о тяжелом заболевании и начинает поиски потенциального мужа, поскольку боится оставить детей одних. В главных ролях — Саша Бортич и Никита Ефремов.
«Темные ветра» (Dark Winds) — 3 сезон, созд. Грэм Роланд
Где и когда смотреть: на AMC и AMC+ — с 9 марта
Третий сезон психологического триллера про двух полицейских навахо (Зан Маккларнон и Кайова Гордон), которые расследуют дела на юго-западе США 1970-х годов. В новых сериях напарники продолжат поиски двух пропавших без вести мальчиков.
«Праведные Джемстоуны» (The Righteous Gemstones) — 4 сезон, созд. Дэнни Макбрайд
Где и когда смотреть: на HBO — с 10 марта
Финал черной комедии Дэнни Макбрайда про семью алчных телепроповедников и пасторов мегацеркви.
«Юность» (Adolescence) — мини-сериал, созд. Джек Торн и Стивен Грэм
Где и когда смотреть: на Netflix — с 13 марта
Драматический сериал про арест 13-летнего мальчика за убийство одноклассницы. Все четыре серии сняты одним планом — как и фильм «Точка кипения», предыдущий проект режиссера Филипа Барантини и актера Стивена Грэма (который тут выступил соавтором сценария).
«Алая река» (Long Bright River) — мини-сериал, созд. Лиз Мур и Никки Тоскано
Где и когда смотреть: на Peacock — с 13 марта
Драматический триллер с Амандой Сейфрид («Манк») в роли филадельфийской полицейской, которая ищет наркозависимую сестру, пропавшую без вести.
«Колесо времени» (The Wheel of Time) — 3 сезон, созд. Рейф Джадкинс
Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 13 марта
Третий выпуск фэнтези с Розамунд Пайк («Исчезнувшая») по мотивам цикла Роберта Джордана «Колесо времени» — про волшебницу и ее юных подопечных, которые противостоят силам тьмы.
«Вор дури» (Dope Thief), созд. Питер Крейг
Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 14 марта
Криминальная драма Питера Крейга («Город воров», «Бэтмен») про двух друзей, которые прикидываются агентами Управления по борьбе с наркотиками, чтобы ограбить дом, однако случайно сталкиваются с чересчур крупной рыбой. В главных ролях — Брайан Тайри Генри («Атланта») и Вагнер Моура («Нарко»).
«Резиденция» (The Residence) — 1 сезон, созд. Пол Уильям Дэвис
Где и когда смотреть: на Netflix — с 20 марта
Детектив от студии Шонды Раймс Shondaland («Анатомия страсти», «Бриджертоны») про расследование убийства в американском Белом доме во время официального банкета. Актерский состав возглавили Узо Адуба («Оранжевый — хит сезона») и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»).
«Убийца со счастливым лицом» (Happy Face) — 1 сезон, созд. Роберт и Мишель Кинги, Дженнифер Касисио
Где и когда смотреть: на Paramount+ — с 20 марта
Тру-крайм-драма от авторов «Хорошей жены» Роберта и Мишель Кингов. Основой сериала стали подкаст и автобиографическая книга Мелиссы Мур, дочери серийного убийцы Кита Джесперсона по прозвищу «Убийца со счастливым лицом», который орудовал в США в 90-е годы. Самого преступника на экране изобразил Деннис Куэйд («Субстанция»), а Мур сыграла Аннали Эшфорд из «Мастеров секса».
«Киностудия» (The Studio) — 1 сезон, созд. Сет Роген, Эван Голдберг, Питер Хайк, Алекс Грегори и Фрида Перес
Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 26 марта
Комедия про новоиспеченного руководителя вымышленной голливудской студии, который пытается сохранить ее на плаву во время стремительных социальных и экономических перемен. В главной роли снялся соавтор шоу Сет Роген, его партнерами по кадру стали Кэтрин О'Хара («Битлджус»), Кэтрин Хан («Это все Агата»), Айк Баринхолц («Вечеринка») и Чейз Суи Уондерс («Тела тела тела»). Самих себя в сериале изобразили многие деятели киноиндустрии: Мартин Скорсезе, Рон Ховард, Шарлиз Терон, Стив Бушеми, Брайан Крэнстон и другие.
«Банды Лондона» (Gangs of London) — 3 сезон, созд. Гарет Эванс и Мэтт Фланнери
Где и когда смотреть: на Sky Atlantic и AMC+ — в марте
Продолжение гангстерского экшн-триллера о борьбе преступных кланов в столице Великобритании от режиссера дилогии боевиков «Рейд» Гарета Эванса.