«Между нами химия», «Киностудия», «Сорвиголова» и еще 12 сериалов марта

Какие сериалы выходят в марте 2025 года

Комедийная драма с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым, комедия про Голливуд с Сетом Рогеном, перезапуск «Сорвиголовы», возвращение «Почки», финал «Праведных Джемстоунов» и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в марте, и рассказывает о самых интересных.

«Почка» — 3 сезон, реж. Мария Шульгина

Где и когда смотреть: на Kion — с 1 марта

Третий выпуск черно-комедийной драмы с Любовью Аксеновой в роли коррумпированной инспекторши пожарной службы, у которой отказывают почки.

close KION, Lookfilm

«Девять тел в мексиканском морге» (Nine Bodies in a Mexican Morgue) — 1 сезон, созд. Энтони Горовиц

Где и когда смотреть: на MGM+ — с 2 марта

Триллер писателя и сценариста Энтони Горвица — автора цикла про шпиона-подростка Алекса Райдера, а также книг про Джеймса Бонда и Шерлока Холмса, написанных по просьбе потомков Артура Конана Дойла и Яна Флеминга. По сюжету девять незнакомцев в результате авиакатастрофы оказываются в мексиканских джунглях и начинают умирать один за другим. Выжившим необходимо выяснить, кто их убивает.

close MGM+, Eleventh Hour Films

«Сорвиголова: Рожденный заново» (Daredevil: Born Again), созд. Дарио Скардапане, Мэтт Корман и Крис Орд

Где и когда смотреть: на Disney+ — с 4 марта

Ревайвал телекомикса Netflix «Сорвиголова» в рамках пятой фазы киновселенной Marvel. К роли Мэтта Мердока, слепого адвоката с суперспособностями, вернулся Чарли Кокс, его противника, гангстера Уилсона «Кингпина» Фиска, вновь сыграл Винсент Д'Онофрио.

close Disney+, Netflix, Marvel Entertainment

Где и когда смотреть: на Premier и Kion — с 5 марта

Детективный триллер про поиски маньяка, убивающего девочек из неблагополучных семей в маленьком городе.

close Марс Медиа Энтертейнмент

«Между нами химия» — 1 сезон, реж. Карина Чувикова

Где и когда смотреть: на Wink — с 6 марта

Драмеди про таксистку, которая узнает о тяжелом заболевании и начинает поиски потенциального мужа, поскольку боится оставить детей одних. В главных ролях — Саша Бортич и Никита Ефремов.

close Кинокомпания «Водород» при поддержке «НМГ Студии»

«Темные ветра» (Dark Winds) — 3 сезон, созд. Грэм Роланд

Где и когда смотреть: на AMC и AMC+ — с 9 марта

Третий сезон психологического триллера про двух полицейских навахо (Зан Маккларнон и Кайова Гордон), которые расследуют дела на юго-западе США 1970-х годов. В новых сериях напарники продолжат поиски двух пропавших без вести мальчиков.

close AMC Studios

«Праведные Джемстоуны» (The Righteous Gemstones) — 4 сезон, созд. Дэнни Макбрайд

Где и когда смотреть: на HBO — с 10 марта

Финал черной комедии Дэнни Макбрайда про семью алчных телепроповедников и пасторов мегацеркви.

close HBO Entertainment

Где и когда смотреть: на Netflix — с 13 марта

Драматический сериал про арест 13-летнего мальчика за убийство одноклассницы. Все четыре серии сняты одним планом — как и фильм «Точка кипения», предыдущий проект режиссера Филипа Барантини и актера Стивена Грэма (который тут выступил соавтором сценария).

close Netflix

«Алая река» (Long Bright River) — мини-сериал, созд. Лиз Мур и Никки Тоскано

Где и когда смотреть: на Peacock — с 13 марта

Драматический триллер с Амандой Сейфрид («Манк») в роли филадельфийской полицейской, которая ищет наркозависимую сестру, пропавшую без вести.

close Jose Perez/Bauer-Griffin/Getty Images

«Колесо времени» (The Wheel of Time) — 3 сезон, созд. Рейф Джадкинс

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 13 марта

Третий выпуск фэнтези с Розамунд Пайк («Исчезнувшая») по мотивам цикла Роберта Джордана «Колесо времени» — про волшебницу и ее юных подопечных, которые противостоят силам тьмы.

close Sony Pictures Television, Amazon Studios

«Вор дури» (Dope Thief), созд. Питер Крейг

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 14 марта

Криминальная драма Питера Крейга («Город воров», «Бэтмен») про двух друзей, которые прикидываются агентами Управления по борьбе с наркотиками, чтобы ограбить дом, однако случайно сталкиваются с чересчур крупной рыбой. В главных ролях — Брайан Тайри Генри («Атланта») и Вагнер Моура («Нарко»).

close Apple Studios, Scott Free Productions

«Резиденция» (The Residence) — 1 сезон, созд. Пол Уильям Дэвис

Где и когда смотреть: на Netflix — с 20 марта

Детектив от студии Шонды Раймс Shondaland («Анатомия страсти», «Бриджертоны») про расследование убийства в американском Белом доме во время официального банкета. Актерский состав возглавили Узо Адуба («Оранжевый — хит сезона») и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»).

close Netflix

«Убийца со счастливым лицом» (Happy Face) — 1 сезон, созд. Роберт и Мишель Кинги, Дженнифер Касисио

Где и когда смотреть: на Paramount+ — с 20 марта

Тру-крайм-драма от авторов «Хорошей жены» Роберта и Мишель Кингов. Основой сериала стали подкаст и автобиографическая книга Мелиссы Мур, дочери серийного убийцы Кита Джесперсона по прозвищу «Убийца со счастливым лицом», который орудовал в США в 90-е годы. Самого преступника на экране изобразил Деннис Куэйд («Субстанция»), а Мур сыграла Аннали Эшфорд из «Мастеров секса».

close CBS Studios

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 26 марта

Комедия про новоиспеченного руководителя вымышленной голливудской студии, который пытается сохранить ее на плаву во время стремительных социальных и экономических перемен. В главной роли снялся соавтор шоу Сет Роген, его партнерами по кадру стали Кэтрин О'Хара («Битлджус»), Кэтрин Хан («Это все Агата»), Айк Баринхолц («Вечеринка») и Чейз Суи Уондерс («Тела тела тела»). Самих себя в сериале изобразили многие деятели киноиндустрии: Мартин Скорсезе, Рон Ховард, Шарлиз Терон, Стив Бушеми, Брайан Крэнстон и другие.

close Perfectly Pleasant Productions, Point Grey Pictures, Lionsgate Television

«Банды Лондона» (Gangs of London) — 3 сезон, созд. Гарет Эванс и Мэтт Фланнери

Где и когда смотреть: на Sky Atlantic и AMC+ — в марте

Продолжение гангстерского экшн-триллера о борьбе преступных кланов в столице Великобритании от режиссера дилогии боевиков «Рейд» Гарета Эванса.