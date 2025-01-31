«Пророк», «Кончится лето», «Мемуары улитки» и еще 12 фильмов февраля

Кадры из фильмов «Мемуары улитки», «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» (2025), «Кончится лето» и «Твой цвет»

Какие фильмы выходят в кино и онлайн в феврале 2025 года

Музыкальный байопик Александра Пушкина и остросюжетный роуд-муви (оба с номинантом на «Оскар» Юрой Борисовым), трогательный пластилиновый мультфильм (претендующий на ту же премию), новая часть «Бриджит Джонс», экранизация рассказа Стивена Кинга от автора «Собирателя душ» и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в феврале, и рассказывает о самых интересных.

«Ловцы забытых голосов» («Hoshi o ou kodomo»), реж. Макото Синкай

Где и когда смотреть: в кино — с 6 февраля

Повторный прокат аниме Макото Синкая о недавно потерявшей отца девочке, которая отправляется в подземный мир на поиски своего единственного друга.

close Кадр из мультфильма «Ловцы забытых голосов» (2011) CMMMY

«Сент-Экзюпери» («Saint-Exupéry»), реж. Пабло Агеро

Где и когда смотреть: в кино — с 6 февраля

Приключенческая драма об опасном ночном полете, который вдохновил пилота французской авиапочты Антуана де Сент-Экзюпери на написание «Маленького принца». В актерском составе — Луи Гаррель, Дайан Крюгер и Венсан Кассель.

close Кадр из фильма «Сент-Экзюпери» (2024) BE TV

«Отравленная любовь» («Poison»), реж. Дезире Носбуш

Где и когда смотреть: в кино — с 6 февраля

Режиссерский дебют люксембургской актрисы Дезире Носбуш, в котором бывшие супруги Лукас и Эдит (Тим Рот и Трине Дюрхольм) видятся впервые за 10 лет. Встреча проходит на могиле сына: его тело требуется эксгумировать, поскольку в почву просочились токсичные вещества.

close Кадр из фильма «Отравленная любовь» (2024) Phanta Film

«Ведьмак: Сирены глубин» («The Witcher: Sirens of the Deep»), реж. Канг Хей Чхоль

Где и когда смотреть: на Netflix — с 11 февраля

Очередное анимационное пополнение франшизы Netflix «Ведьмак» — экранизация рассказа «Немного жертвенности» из сборника «Меч предназначения», второй части книжного цикла Анджея Сапковского. Над «Сиренами глубин» работали те же студии, что и над «Кошмаром волка»: южнокорейская Studio Mir, польская Platige Image и американская Hivemind. Ведьмака Геральта в ленте озвучил Даг Кокл (его голосом герой говорил в англоязычных версиях игр компании CD Projekt RED), а Лютика и Йеннифер — Джои Бэти и Аня Чалотра, изображающие этих персонажей в оригинальном сериале Netflix.

close Кадр из мультфильма «Ведьмак: Сирены глубин» (2025) Netflix

«Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» («Bridget Jones: Mad About the Boy»), реж. Майкл Моррис

Где и когда смотреть: на Peacock — с 13 февраля

Четвертая часть кинофраншизы по мотивам романов Хелен Филдинг о попытках британской журналистки наладить личную жизнь. В новой серии 51-летняя Бриджит Джонс оказывается вдовой и матерью-одиночкой. К исполнению своих ролей в фильме вернулись Рене Зеллвегер, Хью Грант, Эмма Томпсон и (каким-то образом) Колин Ферт.

close Кадр из фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» (2025) Miramax Films

«Твой цвет» («Kimi no iro»), реж. Наоко Ямада

Где и когда смотреть: в кино — с 13 февраля

Новая картина постановщицы «K-On!» и «Формы голоса» Наоко Ямады — про старшеклассницу, которая видит цвета человеческих эмоций и вместе с двумя мальчиками собирает музыкальную группу.

close Кадр из мультфильма «Твой цвет» (2024) Science Saru

«On и она», реж. Евгений Корчагин

Где и когда смотреть: в кино — с 13 февраля

Фантастический технотриллер с Юлией Пересильд в роли узницы ИИ-ассистента — вариация на тему «Черного зеркала» с неожиданным финалом. Подробнее о фильме «Газета.Ru» писала с полей фестиваля «Зимний».

close Кадр из фильма «On и она» (2024) Пресс-служба фестиваля «Зимний»

«Пророк. История Александра Пушкина», реж. Феликс Умаров

Где и когда смотреть: в кино — с 14 февраля

Музыкальный байопик Александра Пушкина, прослеживающий жизнь поэта и писателя от лицейских дней до дуэли с Дантесом. В главной роли — номинант на премию «Оскар» Юра Борисов.

close Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина» (2024) Централ Партнершип

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 14 февраля

Романтический сурвайвал-хоррор про двух снайперов, приставленных охранять глубокое непроходимое ущелье, где таится некое зло. В главных ролях — Майлз Теллер и Аня Тейлор-Джой, режиссер — автор ужастика «Синистер» и кинокомикса «Доктор Стрэндж» Скотт Дерриксон.

close Кадр из фильма «Ущелье» (2025) Crooked Highway

«Королевство полной луны» («Moonrise Kingdom»), реж. Уэс Андерсон

Где и когда смотреть: в кино — с 20 февраля

Повторный прокат трогательной комедии Уэса Андерсона о влюбленных мальчике и девочке, которые сбегают от взрослых.

close Кадр из фильма «Королевство полной луны» (2012) Moonrise

Где и когда смотреть: в кино — с 20 февраля

Драма сценариста «Таксиста» Пола Шредера, в которой умирающий режиссер-документалист дает последнее интервью и признается, что его образ прогрессивной иконы во многом базируется на лжи. Основой картины послужила книга американского писателя Рассела Бэнкса, чей другой роман «Скорбь» Шредер экранизировал в 1997 году (за роль в том фильме Джеймс Коберн получил премию «Оскар»). Главного героя в «О, Канада» сыграл Ричард Гир, снимавшийся у Шредера в «Американском жиголо», а его же в молодости — звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди. Также в актерский состав вошли Ума Турман и Майкл Империоли.

close Кадр из фильма «О, Канада» (2024) Exemplary Films

«Кончится лето», реж. Максим Арбугаев и Владимир Мункуев

Где и когда смотреть: в кино — с 27 февраля

Еще один февральский релиз с Юрой Борисовым в главной роли — обладатель гран-при прошлогоднего фестиваля «Маяк». Роуд-муви-триллер Максима Арбугаева и Владимира Мункуева рассказывает о бывшем заключенном (Борисов) и его младшем брате (Макар Хлебников), которые ввязываются в криминальную историю и пускаются в бега.

close Кадр из фильма «Кончится лето» (2024) Kion

«Мемуары улитки» («Memoir of a Snail»), реж. Адам Бенжамин Эллиот

Где и когда смотреть: в кино — с 27 февраля

Номинированный на «Оскар» пластилиновый мультфильм австралийца Адама Бенжамина Эллиота, автора «Мэри и Макса». В центре сюжета, частично основанного на жизни самого Эллиота, — одинокая женщина, которая зачитывается любовными романами и коллекционирует декоративных улиток. Однажды у нее появляется подруга, наполняющая ее жизнь новыми красками.

close Кадр из мультфильма «Мемуары улитки» (2024) Arenamedia

«Обезьяна» («The Monkey»), реж. Оз Перкинс

Где и когда смотреть: в кино — с 27 февраля

Экранизация рассказа Стивена Кинга, поставленная режиссером «Собирателя душ» Озом Перкинсом. Комедийный хоррор рассказывает про двух братьев-близнецов (Тео Джеймс), которые находят на чердаке старую игрушечную обезьянку своего отца (Элайджа Вуд), после чего вокруг них начинают происходить ужасающие вещи.

close Кадр из фильма «Обезьяна» (2025) Atomic Monster

Где и когда смотреть: в кино — с 27 февраля

Апокалиптический мюзикл режиссера «Акта убийства» и «Взгляда тишины» Джошуа Оппенхаймера — про богатых обитателей бункера, переживших апокалипсис. После нескольких десятилетий изоляции герои внезапно заводят новое знакомство. В фильме снялись Тильда Суинтон, Джордж Маккей, Мозес Ингрэм и Майкл Шеннон.