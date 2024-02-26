Тигран Кеосаян стал дедом

Режиссер Тигран Кеосаян признался в шоу «Эмпатия Манучи», что стал дедушкой.

Кеосаян сообщил, что его дочь Александра от актрисы Алены Хмельницкой родила сына. Мальчика назвали Гаспаром. Режиссер признался, что долгое время скрывал появление на свет нового члена семьи.

«Саша родила Гаспарчика. Слава Богу! Я все время боюсь что-то говорить», — поделился кинематографист.

Тигран Кеосаян сыграл свадьбу с Аленой Хмельницкой в 1993 году. В их союзе родились две дочери – Александра в 1994-м и Ксения в 2010-м. В 2014-м актриса и режиссер официально развелись. В 2022 году Кеосаян женился на главном редакторе телеканала «RT» Маргарите Симоньян. У них есть трое общих детей — дочь Марьяна, сын Баграт и дочь Маро.

Тигран Кеосаян начал свою режиссерскую карьеру в 1992 году. В его фильмографии около 19 работ. Он снял такие картины как «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Три товарища», «Крымский мост. Сделано с любовью!». Режиссер также снимался в кино и работал на телевидении.

Ранее Михалков заявил об упадке актерского уровня.