Ищете фильм на 14 февраля? Вот четыре отличных новинки для свидания — в кино или дома

Надвигается 14 февраля — День святого Валентина. Кто-то стремится провести этот праздник с любимым человеком, кого-то просто одолевает романтическое настроение, а те, у кого сани готовы с лета, начинают составлять планы на День Петра и Февронии. Для всех неравнодушных кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков выбрал четыре новых фильма про любовь: два для свидания в кинотеатре и еще два для домашнего просмотра.

В кино

«Мастер и Маргарита», реж. Михаил Локшин

Грандиозную адаптацию вечного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» уже сейчас можно назвать одним из самых ярких событий года: сборы уверенно перевалили за миллиард рублей, про картину говорят все — в диапазоне от вашей тети до депутатов. Свое мнение составить никогда не помешает, и 14 февраля — отличный повод этим заняться: история о великой любви, за которую болеет даже дьявол, гостящий в столице со своей свитой, станет идеальным вариантом на вечер Дня святого Валентина. К тому же «Мастера и Маргариту» точно стоит увидеть на большом экране, пока лента там в принципе присутствует, — хотя бы ради фантасмагорической Москвы с эскизов сталинского генплана.

Пестрый актерский состав во главе с Евгением Цыгановым, Юлией Снигирь и немцем Аугустом Дилем (который по собственной традиции сам озвучил реплики на русском), голливудская режиссура автора «Серебряных коньков» Михаила Локшина и ювелирная работа с Булгаковским текстом сценариста «Коньков» и сериала «Эпидемия» Романа Кантора. Как здесь не влюбиться.

Подробнее о фильме можно почитать в рецензии «Газеты.Ru».

«Рецепт любви» («La passion de Dodin Bouffant»), реж. Чан Ань Хунг

Дисклеймер: на голодный желудок «Рецепт любви» смотреть запрещено (выйдет форменная пытка). Это нежнейшая костюмная драма о французском аристократе-гурмане Додене и виртуозной кухарке Эжени, которая готовила и делила с ним постель около 20 лет. Почти все это время он звал ее замуж, однако она неизменно отвечала отказом. Пока однажды в силу некоторых обстоятельств Эжени и Доден не поменялись местами.

Весной за «Рецепт любви» Чан Ань Хунг («Я прихожу с дождем», «Норвежский лес») получил в Каннах приз в режиссерской категории, а осенью французы решили отправить ленту на «Оскар» вместо «Анатомии падения» (взявшей на Лазурном берегу главный приз). До номинации дело не дошло, но выбор понятен: «Анатомия» — это разум, а «Рецепт» — сердце, истинно французский фильм, говорящий о еде как о высшей форме коммуникации, что выходит за рамки человеческой жизни и образует мосты между поколениями. Вишенка на торте: главные роли исполнили Жюльет Бинош и Бенуа Мажимель, воссоединившиеся впервые после знакомства на съемках «Детей века» Дианы Кюрис (то есть спустя почти четверть века), драмы о бурном романе двух икон французской литературы XIX века — Жорж Санд и Альфреда де Мюссе.

Дома

«Кто угодно, но не ты» («Anyone but You»), реж. Уилл Глак

Уморительная романтическая комедия, основанная на комедии Уильяма Шекспира «Много шума из ничего». В одном углу ринга — звезда «Эйфории» и первого сезона «Белого лотоса» Сидни Суини, в другом — Глен Пауэлл из фильма «Топ Ган: Мэверик». Пара изображает молодых людей, у которых все стремительно закручивается после случайного знакомства в кофейне, а уже на следующее утро так же стремительно разваливается из-за обоюдного недопонимания. Спустя полгода Би и Бен, сделавшие тот самый один шаг от любви до ненависти, снова сталкиваются друг с другом на свадьбе близких людей. Им предстоит пережить чужое торжество в Австралии — и не сорвать праздник, грызя друг другу глотки.

Постановщик «Отличницы легкого поведения» Уилл Глак одним махом возрождает сразу три замечательных поджанра: ромкомы с рейтингом R (на том же поле недавно выступала Дженнифер Лоуренс с картиной «Без обид», но не столь убедительно), ромкомы по мотивам Шекспира (их куда больше, чем может показаться) и ромкомы, где актеры первого плана активно производят впечатление решительно спящих друг с другом людей (всей правды мы не узнаем). Как будто бы большего и не надо, а оно есть: роскошная сцена с сонной коалой.

«Статистическая вероятность любви с первого взгляда» («Love at First Sight»), реж. Ванесса Касвилл

Хроническая раздолбайка Хэдли (Хейли Лу Ричардсон из второго сезона «Белого лотоса») на несколько минут опаздывает на рейс из Нью-Йорка в Лондон, где на завтра назначена свадьба ее отца. В ожидании следующего самолета девушка знакомится с педантичным британцем Оливером (Бен Харди из «Богемской рапсодии»). Следующие несколько часов они проводят за очаровательным флиртом с небольшими перерывами на сон. После посадки Оливер обещает дождаться Хэдли с той стороны паспортного контроля и оставляет ей свой номер, однако телефон девушки разряжается до того, как она успевает его сохранить, поэтому пара так и не воссоединяется в аэропорту. Теперь молодым людям предстоит отыскать друг друга в огромном мегаполисе.

«Статистическая вероятность любви с первого взгляда» — тот ромком, что больше «ром-», чем «-ком»: лента чаще умиляет, чем веселит, а в определенный момент входит в зону турбулентности, которую придется пролетать с комом в горле и слезами на глазах (триггер-ворнинг: людям, остро переживающим горе в семье, стоит отложить «Статистическую вероятность» на потом). Главное, впрочем, что дуэт из Ричардсон и Харди складывается первоклассный, — если и опаздывать на рейс, то только так.