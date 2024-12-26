«Три тысячи чертей»: как Михаил Боярский стал главным мушкетером СССР — и где он сейчас

Советский и российский актер театра и кино, певец и музыкант Михаил Боярский отмечает 75-летие. За его плечами более 100 ролей, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа, но для большинства россиян он — тот самый Д'Артаньян из «Трех мушкетеров». С чего началась карьера Боярского и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Михаила Боярского

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде в творческой семье. Его отец — Сергей Александрович Боярский — служил в Ленинградском драматическом театре имени Комиссаржевской, мать — Екатерина Михайловна Мелентьева — была актрисой театра комедии имени Акимова, но после рождения сына оставила сцену и устроилась режиссером на телевидение. Родители мечтали, чтобы сын связал свою жизнь с музыкой, поэтому вместо общеобразовательной школы отдали его в школу при консерватории. По словам Боярского, учиться музыке ему не нравилось, но родители настояли — хотели, чтобы он стал пианистом.

close Михаил Боярский в детстве boyarskiy_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Я проклинал этот ящик под названием фортепиано и лет в 15 сказал, что не хочу больше учиться. «Нет, Миша, надо закончить, мы угробили столько сил, здоровья, денег, в конце концов». Доучился до 11-го класса, что, собственно, помогло в моей актерской жизни», — рассказывал он в интервью.

Надежды родителей не оправдались: после окончания школы Боярский отказался от продолжения учебы в консерватории и поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс народного артиста РСФСР Леонида Макарьева. В 1972 году он окончил ВУЗ и присоединился к труппе Театра имени Ленсовета, в котором прослужил почти 15 лет.

Театральная карьера Михаила Боярского

Первой театральной работой Боярского стала небольшая роль в спектакле «Преступление и наказание». Но вскоре молодому актеру стали доверять главные роли: он сыграл философа Луиса в постановке «Дульсинея Тобосская», певца в «Людях и страстях» и Педро в спектакле по пьесе Генриха Боровика «Интервью в Буэнос-Айресе». Судьбоносной для артиста стала роль Трубадура в мюзикле «Трубадур и его друзья»: принцессу в театральных «Бременских музыкантах» сыграла актриса Лариса Луппиан, которая вскоре стала женой Боярского.

close Лариса Лупиан и Михаил Боярский в сцене из спектакля «Смешанные чувства», 2009 год Алексей Даничев/РИА Новости

В середине 1980-х Театр имени Ленсовета покинули многие ведущие артисты, в том числе и Михаил Боярский. После этого он около двух лет служил в Театре имени Ленинского комсомола, а затем организовал собственный театр «Бенефис», на сцене которого было поставлено пять спектаклей. Одним из самых ярких стал спектакль по пьесе Ноэля Коуарда «Интимная жизнь», получивший в 1997 году награду международного театрального фестиваля во французском Авиньоне. В 2007 году здание театра было признано аварийным, и «Бенефис» прекратил свое существование. Спустя два года Михаил Боярский вернулся в Театр имени Ленсовета, в котором продолжает работать по сей день.

Михаил Боярский в кино

Михаил Боярский дебютировал в кино еще будучи школьником: в 1959 году он сыграл эпизодическую роль в фильме «Спички детям не игрушка». В следующий раз он появился на съемочной площадке уже после окончания института: снялся в эпизодах в картине «Держись за облака» (1971), а затем получил одну из главных ролей в военной драме «Мосты» (1973). Известность начинающему киноактеру принесли картины «Соломенная шляпка» (1974), «Старший сын» (1975) и «Собака на сене» (1977), но действительно поворотной для артиста стала роль Д'Артаньяна в «Трех мушкетерах» (1979). Изначально режиссер телефильма Георгий Юнгвальд-Хилькевич предложил Боярскому сыграть графа Рошфора, а Д'Артаньяна выбирал между Владимиром Высоцким и Александром Абдуловым. Но первый не подошел по возрасту, а второй не справился с музыкальной составляющей роли, и тогда Юнгвальд-Хилькевич доверил Д'Артаньяна харизматичному Боярскому.

close Михаил Боярский в кадре из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978) Одесская киностудия

Фильм о приключениях мушкетеров сделал Боярского суперзвездой советского кино, а исполненные им композиции «Песня мушкетеров», «Пуркуа па» и «Баллада о дружбе» положили начало его музыкальной карьере.

Впоследствии актер еще трижды возвращался к роли отважного гасконца в продолжениях саги — «Мушкетеры: 20 лет спустя» (1992), «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» (1993) и «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини» (2012), — однако ни одной из этих картин не удалось повторить успех первого фильма.

close Михаил Боярский в кадре из фильма «Человек с бульвара Капуцинов» (1987) «Мосфильм»

Следующей после первых «Мушкетеров» яркой киноработой Боярского стала роль дипломата шевалье Де Брильи в саге Светланы Дружининой «Гардемарины вперед!» (1987). В том же году он сыграл еще одного злодея — коварного Черного Джека в комедии-вестерне Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов». В 1988-м Боярский перевоплотился в хитроумного Фернана де Монсера в приключенческой драме «Узник замка Иф», а спустя год сыграл еще две знаковые роли — в картинах «Дон Сезар де Базан» и «Искусство жить в Одессе». В начале 1990-х он вернулся к герою Де Брильи в «Виват, гардемарины!», а вот от съемки в третьей части отказался, попросив Дружинину «покончить» с его персонажем. «Гардемарины 3» (1992) вернулись на экраны без Боярского, но в 2020 году «чудом выживший» Де Брильи в исполнении актера вновь появился в кадре в картине «Гардемарины 4». Всего в фильмографии Михаила Боярского более 100 киноработ, последними из которых стали роли в сериалах «Черная кошка» (2016) и «Нежность» (2020). Помимо работы в кадре, актер занимается озвучкой: голосом Боярского говорят персонажи мультфильмов «Сезон охоты», «Как приручить дракона», «Иван Царевич и серый волк» и других.

Музыкальная карьера Михаила Боярского

Учеба в школе при консерватории, которой Боярский так противился в детстве, прошла не зря: в студенческие годы артист был участником группы «Кочевники», а во время службы в армии играл на барабанах в музыкальном взводе 14-го отдельного пулеметно-артиллерийского полка (в военном билете артиста в строке «специальность» так и записано — «Большой барабан»).

close Михаил Боярский во время выступления на молодежном вечере в Останкино, Москва, 1983 год Владимир Сварцевич/ТАСС

«Режиссер Игорь Владимиров пытался уберечь меня от армии, но ему это не удалось. К счастью, родители в свое время отдали меня в правильную школу, и это очень облегчило мою армейскую жизнь, потому что я сразу попал в оркестр», — делился артист с журналистами «КП».

С больших экранов Боярский впервые запел в 1975 году — как кот Матвей в картине «Новогодние приключения Маши и Вити». А взлет его музыкальной карьеры случился после выхода на экраны «Трех мушкетеров». В начале 1980-х пластинки Боярского стали издаваться фирмой звукозаписи «Мелодия», а в 1986-м артист представил сборник «Дискоклуб-16», песни для которого были написаны композиторами Вячеславом Добрыниным и Леонидом Дербеневым. В конце 1980-х дискография Боярского пополнилась еще двумя хитами — «Ланфрен-ланфра» (из кинофильма «Гардемарины, вперед!») и «Зеленоглазое такси». На сегодняшний день в репертуаре артиста более 600 песен и 17 сольных альбомов.

Почему Михаил Боярский всегда носит шляпу

close Михаил Боярский, 2022 год Алексей Даничев/РИА Новости

Роль Д'Артаньяна стала не просто знаковой в карьере Боярского, но и во многом определила его сценический образ — после выхода картины визитной карточкой артиста стала черная широкополая шляпа. В сети часто шутят, что с помощью аксессуара Боярский скрывает лысину, но по признанию самого актера, привычка носить шляпу связана исключительно с культовой ролью: «Я очень часто появлялся в картинах во всевозможных шляпах — треуголках, с перьями, без перьев... И когда во время концерта я пытался спеть романтические песни из этих фильмов, то какая-то атрибутика, киношная деталь, всегда была мне нужна. Со шпагой неудобно гитару держать, в перчатках неудобно на ней играть, плащ тоже не всегда к месту, а вот шляпа оказалась самой уместной».

Жена и дети Михаила Боярского

В 1977 году Михаил Боярский женился на актрисе Театра Ленсовета Ларисе Луппиан. Спустя три года у пары родился сын Сергей, после чего они некоторое время жили отдельно друг от друга.

close Актеры Лариса Луппиан и Михаил Боярский, их внучка Катерина Боярская и ее отец депутат Госдумы РФ Сергей Боярский (слева направо) на балу дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова, 2019 год Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Я с Сережей — у мамы в ее коммуналке, Миша — у себя дома. Бегали друг к другу на свидания, встречались в своей комнатке. Только когда Сереже исполнился год, получили отдельную квартиру. Кстати, наш брак, думаю, сохранили частые разлуки», — делилась Луппиан с журналистами «СтарХита».

В 1985 году у супругов родилась дочь Елизавета, вскоре после чего Боярский и Луппиан развелись. Ходили слухи, что виновником разрыва стал актер, который практически не бывал дома, много пил и заводил романы на стороне, однако вскоре выяснилось, что супруги расторгли брак ради улучшения жилищных условий. Актеры снова расписались лишь в 2009 году, и по словам Боярского, пошли на этот шаг исключительно из «юридической необходимости»: «Отношения не теряются, теряются штампы и паспорта. Мы с Ларой все эти годы были мужем и женой. Мы уже давно срослись и стали сиамскими близнецами. У нас на двоих одна душа и прекрасные дети».

close Михаил Боярский и дочь Елизавета Ali Magomedov/Global Look Press

Сын супругов Сергей окончил музыкальную школу при Санкт-Петербургской консерватории, сыграл несколько ролей в кино, в том числе в картине «Мушкетеры: двадцать лет спустя», после чего оставил творчество и ушел в политику — с 2016 года он является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Дочь Боярского и Луппиан пошла по стопам родителей: окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства и стала актрисой. В фильмографии Елизаветы Боярской более 80 ролей в фильмах и сериалах, а в 2018 году она получила звание заслуженной артистки Российской Федерации.

Состояние здоровья Михаила Боярского

Летом 2021 года Михаил Боярский попал в больницу с коронавирусом. Артист перенес болезнь в легкой форме, однако спустя полтора года после выздоровления заявил журналистам, что до сих пор ощущает последствия инфекции: «Эта зараза все-таки надолго. После ковида я глупей стал намного, не такой подвижный, как ранее. Эта болезнь свои следы оставляет. Постковидный синдром — это чудовищное состояние, очень неприятное».

В конце ноября 2023 года Михаил Боярский перенес инфаркт: народный артист сутки провел в реанимации, затем несколько дней пролежал в кардиологическом отделении Мариинской больницы, а уже в конце декабря вернулся к работе в театре Ленсовета. Летом 2024 года актер поговорил о своем здоровье с журналистами «КП»: «Чего нет, того не потеряешь. Я имею в виду здоровье, естественно. А это нормально. И я чувствую себя в соответствии своему возрасту».

Чем сейчас занимается Михаил Боярский

close Михаил Боярский (в центре) после победы ФК «Зенит» в матче легенд, 2022 год Александр Демьянчук/ТАСС

В последние годы Михаил Боярский практически не снимается в кино. По словам артиста, «предложения есть, но ему они неинтересны». Тем не менее актер продолжает служить в Театре имени Ленсовета, где играет в трех спектаклях: «Смешанные чувства», «Ромео и Джульетта» и «В этом милом старом доме». Увидеть Боярского можно не только на сцене, но и в неформальной обстановке: один из самых преданных фанатов петербургского футбольного клуба «Зенит» — частый гость на стадионе. Свободное время народный артист предпочитает проводить с внуками, которых у него четверо: «Они непосредственные и очаровательные. Смотреть на них одно удовольствие».