Все по плану: чем запомнится гастрольный сезон РОСКОНЦЕРТа в 2024 году РОСКОНЦЕРТ организовал тысячи показов спектаклей и концертов по всей России

В 2024 году в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана было организовано более 2,5 тысяч показов спектаклей и концертов по всей стране. Если разделить на количество дней в году, получится по шесть-семь мероприятий ежедневно. Выступления охватили всю страну и соседние государства. Артисты даже проводили космонавтов на Международную космическую станцию (МКС). Рассказываем, зачем нужен гастрольный план и подводим итоги уходящего сезона – в материале «Газеты.Ru».

Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры России был «перезапущен» в 2021 году после 30-летного перерыва. Он объединил две масштабные программы – «Большие гастроли» театров, которые путешествуют по стране с 2014 года, и выступления национальных коллективов «Мы – Россия», стартовавшие в 2020 году. Оба популярных проекта получили благодаря общегосударственному плану выступлений новый стимул для своего развития.

По словам министра культуры Ольги Любимовой, «Всероссийский гастрольно-концертный план воссоздает одно из главных достижений прошлого – единую гастрольную систему страны, которая формируется по понятным прозрачным правилам и охватывает всю территорию России».

Подготовка общенационального графика выступлений позволяет одновременно решать множество задач. Это формирование и укрепление единого духовного пространства, закрепление культурных кодов, которые цементируют общество и обеспечивают преемственность нравственных ценностей. А еще – возможность познакомиться с творчеством самобытных коллективов из самых разных уголков страны, просвещение и развитие зрителей. Кроме того, как пояснили «Газете.Ru» в РОСКОНЦЕРТе, благодаря общенациональному гастрольному плану практически все творческие коллективы страны получают шанс на государственную поддержку.

Новые лица

Ежегодно к участию во Всероссийском гастрольно-концертном плане подключается все больше театров и национальных коллективов. В 2024 году к программе «Большие гастроли» присоединился 41 новый театр, в их числе – известные на всю страну коллективы.

close Пресс-служба ФГБУК РОСКОНЦЕРТ

«Наш театр впервые принимает участие в «Больших гастролях». От того и волнение присутствует, и трепет, а вместе с тем – огромное желание поделиться с гражданами нашей большой и прекрасной страны, живущими в самых разных городах, нашим творчеством», – рассказала художественный руководитель-директор Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежда Бабкина. В рамках «Больших гастролей» театр выступил в Ярославле, Чебоксарах, Уфе, Тольятти, Самаре.

«Гастроли федеральных театров играют колоссальную роль в культурной жизни принимающего региона, я считаю. Культура того или иного региона не может и не должна вариться в собственном соку – иначе закиснет. Получив приглашение принять участие в программе «Большие гастроли», мы сразу решили, что отправимся по городам с последней премьерой – спектаклем «Бедность не порок» по пьесе Александра Николаевича Островского», – рассказала народная артистка РФ Надежда Бабкина. Выбор произведения, по ее словам, связан с «Годом семьи», который отмечает Россия, ведь постановка «как раз о взаимоотношениях взрослых и детей».

Также впервые приняли участие в «Больших гастролях» Башкирский драматический театр им. Ильшата Юмагулова (Стерлитамак), Саратовский областной театр оперетты (Энгельс), Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского, Театр мюзикла Свердловской государственной детской филармонии (Екатеринбург), Калмыцкий государственный театр кукол «Джангар» (Элиста), Государственный драматический театр на Васильевском (Санкт-Петербург) и другие.

В программе «Мы – Россия» тоже пополнение — к ней присоединились 11 новых творческих коллективов, включая Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка» (Нальчик), Государственный академический Кубанский казачий хор (Краснодар), Тувинский национальный оркестр (Кызыл), Ансамбль танца «Казань» Казанской городской филармонии, Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов, Государственный ансамбль танца Карачаево-Черкесской Республики «Эльбрус» (Черкесск).

close Пресс-служба ФГБУК РОСКОНЦЕРТ

«В мире искусства и музыки каждый коллектив мечтает о том, чтобы его талант был замечен и оценен широкой аудиторией. Одним из способов достижения этой цели является участие во Всероссийском гастрольно-концертном плане Минкультуры России, который открывает множество возможностей для профессионального роста, дает уникальный шанс показать себя новым зрителям и профессиональным критикам» – рассказала художественный руководитель Ансамбля танца «Казань», народная артистка Республики Татарстан Чулпан Закирова.

В 2024 году к «Большим гастролям» подключились и зарубежные театры. Например, Государственный национальный русский театр драмы им. Чингиза Айтматова (Бишкек, Кыргызстан), Ферганский областной русский драматический театр (Узбекистан), Азербайджанский государственный академический русский драматический театр (Баку), Минский областной драматический театр (Молодечно, Беларусь), Могилевский областной драматический театр (Беларусь).

Старые друзья

Многие коллективы участвуют в общенациональных гастролях не первый раз. Например, один из старожилов – «Мастерская «12» Никиты Михалкова» в 2024 году представила спектакль «12» в Керчи, Симферополе, Севастополе, Красноярске, Иркутске, Челябинске, Магнитогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Новосибирске.

Участники говорят, что во время таких выступлений происходит мощный обмен эмоциями и творческой энергией между артистами и зрителями. Так работает эффект региональных выступлений и «чужого» зрителя.

close Пресс-служба ФГБУК РОСКОНЦЕРТ

«Московский Губернский театр участвует в федеральной программе «Большие гастроли» с 2015 года. Выезжая на гастроли, мы всегда стараемся показать разнообразный репертуар, чтобы зрители, которые впервые знакомятся с Губернским театром, увидели, что мы работаем в разных жанрах и стилях. Театр уже побывал в шести федеральных округах России, мы посетили 18 городов от Калининграда до Владивостока», – рассказал художественный руководитель театра, народный артист РФ Сергей Безруков.

«Для нашего коллектива участие во Всероссийском гастрольно-концертном плане – это невероятное событие, которое открывает границы наших возможностей дарить свое творчество по всей стране и дает веру в себя. Ведь когда тебе аплодирует зритель, который не является твоим потенциальным, это дорогого стоит», – отмечает директор-художественный руководитель Государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай» им. А.Ф. Березикова (Барнаул), заслуженный работник культуры РФ Елена Березикова. Ансамбль «Алтай» посетил в этом году с гастролями Якутию, Крайний Север и Дальний Восток, а затем Луганск.

В числе постоянных участников Всероссийского гастрольно-концертного плана – крупнейшие творческие коллективы. Например, участники «Больших гастролей» – Государственный академический Большой театр России, Государственный академический Малый театр, Российский государственный театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, Государственный академический центральный театр кукол им. С.В. Образцова, Государственный академический театр им. Евг. Вахтангова. А также Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л.Г. Зыкиной, Государственный академический ансамбль танца «Вайнах», Государственный академический русский народный хор им. М.Е. Пятницкого из программы «Мы – Россия».

Возвращение

В 2022 году во Всероссийский гастрольно-концертный план органично влились творческие коллективы новых регионов – ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. А в новых регионах с успехом проходят выступления федеральных и региональных театров и национальных коллективов страны.

2024 год не стал исключением. Например, Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» впервые провел гастрольный тур по городам Дальнего Востока. Артисты выступили в Благовещенске, Свободном, Белогорске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Артеме, Находке. Ансамбль преодолел более девяти тысяч километров, чтобы встретиться со своими зрителями.

close Пресс-служба ФГБУК РОСКОНЦЕРТ

Донецкий республиканский академический молодежный театр совершил не менее интересные путешествия, посетив с гастролями Когалым, Нижневартовск, Сургут, Нягань, Югорск, Ханты-Мансийск, Лодейное Поле, Старую Руссу, Вологду, Петрозаводск, Сланцы и Псков.

«Наш театр принимает участие в Всероссийском гастрольно-концертном плане Минкультуры России с 2022 года. Гастроли дают неоценимую возможность интеграции представителей культуры ДНР в театральное пространство многонациональной Российской Федерации. Помимо этого, у гастрольных туров есть еще и вторая «сторона медали» – зрители городов, в которые мы приезжаем, получают возможность познакомиться с донецкими театрами. Одно дело – абстрактные новости в газетах, другое дело – когда люди приходят в зал, видят нашу работу, видят нас. Гастроли дают ощущение перспективы, помогают расти профессионально. После завершения гастролей отношения с коллегами из других регионов развиваются отлично!», – рассказал генеральный директор-художественный руководитель Донецкого республиканского академического молодежного театра Владислав Слухаенко.

Подводим итоги

В 2024 году в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана состоялось более 2,5 тысяч концертов и театральных представлений. На долю «Больших гастролей» пришелся 1921 показ спектаклей, а на программу «Мы – Россия» – 606 выступлений. В гастролях приняли участие 288 театров и 75 национальных коллективов.

Пожалуй, самыми необычными выступлениями 2024 года стали показы МХТ имени А.П. Чехова в Байконуре (Казахстан). Коллектив театра сначала выступил с творческим вечером «Человек» из цикла «Круг чтения», а затем проводил в космос пилотируемый корабль «Союз МС-26». Челнок доставил на Международную космическую станцию (МКС) экипаж 72-й долговременной экспедиции.

close Пресс-служба ФГБУК РОСКОНЦЕРТ

Всероссийский гастрольно-концертный план охватил 88 регионов России и 7 зарубежных стран. Творческие коллективы посетили 339 городов, включая 12 за рубежом и 14 – в новых регионах. Выступления артистов посмотрели 800 тысяч зрителей.

Ближе к концу сезона театры и национальные коллективы буквально выстроились в очередь, чтобы попасть в гастрольный план на будущий год. Желающих было так много, что конкурсный отбор пришлось продлевать. А это значит, что в 2025 году нас ждет еще больше интересных спектаклей и ярких выступлений.