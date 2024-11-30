«Игра в кальмара», «Сто лет одиночества», «Опорная команда», «Мамонты» и еще 9 сериалов декабря Какие сериалы выходят в декабре 2024 года

Продолжение «Игры в кальмара», экранизация «Ста лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса, сериал по «Звездным войнам» с Джудом Лоу, поколенческая комедия «Мамонты» с Юрием Стояновым, приквел «Декстера», спин-офф «Головоломки», новая анимационная антология от автора «Любви, смерти и роботов» и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в декабре, и рассказывает о самых интересных.

«Первый номер» — 1 сезон, созд. Сергей Минаев

Где и когда смотреть: на Kion — с 1 декабря

Сериал писателя и экс-главреда российского Esquire Сергея Минаева (надо полагать, как минимум отчасти автобиографический) о некогда популярном писателе, которому доверяют перезапуск журнала на грани закрытия из-за ухода иностранных издателей. В главной роли — Евгений Цыганов («Питер FM», «Мастер и Маргарита»).

«Звездные войны: Опорная команда» (Star Wars: Skeleton Crew) — 1 сезон, созд. Джон Уоттс и Кристофер Форд

Где и когда смотреть: на Disney+ — со 2 декабря (3 декабря по московскому времени)

Очередной проект по «Звездным войнам», действие которого разворачивается одновременно с событиями «Мандалорца». По сюжету четверо детей совершают некое открытие на своей родной планете, после чего теряются где-то на просторах далекой-далекой галактики — и пускаются в путешествие, чтобы отыскать дорогу домой. Главной звездой шоу стал Джуд Лоу («Талантливый мистер Рипли», «Холодная гора»), в роли создателей выступили режиссер и сценарист картины «Человек-паук: Возвращение домой» Джон Уоттс и Кристофер Форд.

«Черные голуби» (Black Doves) — 1 сезон, созд. Джо Бартон

Где и когда смотреть: на Netflix — с 5 декабря

Триллер Джо Бартона («Долг/стыд») с Кирой Найтли («Пираты Карибского моря») в роли шпионки под прикрытием Хелен, которая ввязывается в опасный роман. После того, как ее новая любовь становится жертвой представителей лондонского преступного мира, на защиту героини присылают старого друга Сэма (Бен Уишоу).

«Прометей» — 1 сезон, реж. Максим Свешников

Где и когда смотреть: на «Кинопоиске» — с 5 декабря

Фантастический триллер про расследование мистического исчезновения самолета в 1998 году. Актерский состав возглавили Любовь Аксенова, Дмитрий Чеботарев, Александр Алябьев и Филипп Янковский. Подробнее о шоу «Газета.Ru» рассказывала в материале о сериальной программе ММКФ-2024.

«Монстры-коммандос» (Creature Commandos) — 1 сезон, созд. Джеймс Ганн

Где и когда смотреть: на Max — с 5 декабря

Мультсериал о секретном отряде заключенных-монстров — наследнике Отряда самоубийц. Шоу даст начало «Богам и монстрам» — первой главе «Вселенной DC», развитие которой было поручено режиссеру «Стражей Галактики» и второго «Отряда самоубийц» Джеймсу Ганну.

«Мамонты», реж. Иван Соснин и Михаил Чистов

Где и когда смотреть: в Okko — с 9 декабря

Поколенческая комедия с Юрием Стояновым в роли пенсионера, который объединяется со своей 15-летней внучкой и решает самостоятельно разыскать обворовавших его мошенников из «службы безопасности банка». Подробнее о сериале «Газета.Ru» писала в материале о лучших шоу из программы фестиваля «Пилот» 2023 года.

«Секретный уровень» (Secret Level) — 1 сезон, созд. Тим Миллер

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 10 декабря

Новая анимационная антология от соавтора «Любви, смерти и роботов» Тима Миллера — на этот раз из 15 короткометражных адаптаций игр, в числе которых Dungeons & Dragons, Pac-Man, God of War и Warhammer 40,000. В озвучивании шоу приняли участие Арнольд Шварценеггер и его сын Патрик, Киану Ривз, Кевин Харт, Лора Бейли и другие артисты.

«Сто лет одиночества» (Cien años de soledad) — 1 сезон, реж. Алекс Гарсиа Лопес и Лора Мора

Где и когда смотреть: на Netflix — с 11 декабря

Экранизация великого романа Габриэля Гарсии Маркеса «Сто лет одиночества» — одного из главных произведений магического реализма. Сам писатель не верил, что книгу можно адаптировать в виде фильма — и на каком-либо языке, кроме испанского. Проект Netflix этим условиям соответствует: «Сто лет одиночества» превратили в сериал из двух сезонов, снятый на родине Маркеса — в Колумбии.

Где и когда смотреть: на Disney+ — с 11 декабря

Четырехсерийный спин-офф франшизы Pixar «Головоломка» о деятельности студии Dream Productions, которая отвечает за сны и мечты девочки Райли. Действие шоу разворачивается между событиями двух полнометражных картин, автором проекта стал Майк Джонс, один из сценаристов «Души» и «Луки». Главных героев, занимающихся мечтательной режиссурой, озвучили Пола Пелл («Субботним вечером в прямом эфире», «Студия 30») и Ричард Айоади («Компьютерщики»), также к своим ролям вернулись Эми Полер (Радость), Лиза Лапира (Брезгливость), Тони Хейл (Страх), Льюис Блэк (Гнев) и Филлис Смит (Печаль).

«За красивым фасадом» (No Good Deed) — 1 сезон, созд. Лиз Фельдман

Где и когда смотреть: на Netflix — с 12 декабря

Комедия от создательницы «Прощай навсегда» (он же «Мертв для меня») Лиз Фельдман — про три семьи, которые соперничают за право купить один и тот же дом в надежде, что он решит все их проблемы. В шоу снялись Рэй Романо («Все любят Рэймонда»), Лиза Кудроу («Друзья»), Линда Карделлини («Скорая помощь») и Люк Уилсон («Люк Уилсон», «Семейка Тененбаум»).

«Декстер: Первородный грех» (Dexter: Original Sin) — 1 сезон, созд. Клайд Филлипс

Где и когда смотреть: на Showtime — с 15 декабря (16 декабря по московскому времени)

Приквел сериала «Декстер», посвященный юности Декстера Моргана — серийного убийцы убийц. Подростковую версию героя Майкла Си Холла сыграл Патрик Гибсон («ОА»), а его молодого отца — полицейского Гарри, стремящегося обуздать тягу сына к убийствам, — изобразил Кристиан Слейтер («Интервью с вампиром»). Рецензию «Газеты.Ru» на сериал «Декстер: Новая кровь», который стал продолжением оригинального шоу, можно найти здесь.

«Вирджин-Ривер» (Virgin River) — 6 сезон, созд. Сью Тенни

Где и когда смотреть: на Netflix — с 19 декабря

Продолжение хитовой мелодрамы о девушке, которая откликается на вакансию акушерки в небольшом калифорнийском городке в надежде начать там новую жизнь.

«Игра в кальмара» (Ojing-eo Geim), созд. Хван Дон Хёк

Где и когда смотреть: на Netflix — с 26 декабря

Продолжение корейского мегахита о смертельном состязательном шоу с многомиллионным призом. О первом сезоне «Игры в кальмара» мы писали здесь.