От звездных ролей — к ОПГ и пуле киллера. Как погубил себя советский Маколей Калкин Звезда «Кортика» и глава «Мосфильмовской ОПГ» Шевкуненко родился 65 лет назад

В советское время дети и взрослые с увлечением смотрели фильмы по произведениям Анатолия Рыбакова — «Кортик» и «Бронзовую птицу». И восхищались смелостью, умом одного из главных героев, Миши Полякова. Юному актеру Сергею Шевкуненко, сыгравшему Полякова, прочили большое будущее в кино, но его жизнь сложилась иначе — съемочные площадки мальчику заменили тюремные камеры, что привело его к вступлению в ОПГ и пуле киллера. О том, как артист Шевкуненко стал Артистом (и Шефом), — в материале «Газеты.Ru».

Одному из самых известных в Советском Союзе детей-актеров, исполнителю роли Миши Полякова в фильмах «Кортик» и «Бронзовая птица» Сергею Шевкуненко 20 ноября исполнилось бы 65 лет. Однако его не стало задолго до сегодняшнего дня, и погиб он не актером, а криминальным авторитетом по кличке Шеф. Сообщая о гибели Сергея Шевкуненко, газета «Сегодня» 14 февраля 1995 года писала: «Покойный пользовался определенным авторитетом в преступном мире, имел весьма амбициозную кличку Шеф (по всей видимости, кличка происходит от первых трех звуков фамилии)». О том, что погибший — тот самый Миша Поляков из «Кортика», отважный, честный и проницательный школьник, издание не упомянуло.

Сергей Шевкуненко действительно был многообещающим ребенком. Он родился в 1959 году в кинематографической семье: отец Юрий Александрович — директор «Второго творческого объединения» киностудии «Мосфильм», мать Полина Васильевна — ассистент режиссера и актриса. В честь рождения долгожданного сына Юрий Шевкуненко написал пьесу «Сережка с Малой Бронной», вошедшую в репертуар многих театров.

Отец Сергея Шевкуненко рано ушел из жизни — в 1963 году в возрасте 44 лет он умер от рака. Его мать, оставшаяся с двумя детьми, продолжила работать на «Мосфильме» благодаря протекции Эльдара Рязанова. Так мальчик практически поселился на киностудии. Он подавал большие надежды: в четыре года научился бегло читать, в восемь — одолел «Сагу о Форсайтах».

close Сергей Шевкуненко в фильме «Бронзовая птица» (1973–1974) Мосфильм

Шевкуненко впервые появился на экране в 1971 году — в небольшой роли в комедии «Сестра музыканта». На следующий год сыграл в эпизоде картины «Пятьдесят на пятьдесят» мальчика-посыльного. А затем — огромный успех. В 1973 году Сергей Шевкуненко снялся в главной роли в фильме по повести Анатолия Рыбакова «Кортик». Картина получилась удачной, последовало продолжение — «Бронзовая птица». Талантливый подросток снялся еще в двух историко-приключенческих кинолентах — дилогии «Пропавшая экспедиция» и «Золотая речка». Ему удалось поработать с настоящими звездами советского кинематографа — Вахтангом Кикабидзе, Александром Кайдановским, Евгенией Симоновой. Но случайная драка изменила его судьбу навсегда.

Подростком Сергей Шевкуненко был не слишком похож на своего героя из «Кортика». Его персонаж отличался рассудительностью и благоразумием. Актер — вспыльчивостью и бесшабашностью. Он бросил школу, окончив только восемь классов, выпивал, связался с дурной компанией. Считается, что перемена в поведении связана с тем, что в 1972 году его сестра Ольга, которая была старше на 14 лет, вышла замуж и уехала с мужем в Израиль, а потом — в США. Друзья матери подвергли ее осуждению.

В 1976 году 16-летний Сережа попал за решетку — после драки. В своем дворе он после выпитого выпитого портвейна избил соседа, который в ответ на то, что парень решил приласкать его овчарку, дал команду «Фас!».

Шевкуненко посадили — Гагаринский районный суд Москвы осудил его по статье 206 часть II УК РСФСР («хулиганство») на год лишения свободы.

После освобождения Шевкуненко по протекции матери устроился работать осветителем на «Мосфильм». Проработал не больше года — и снова попал за решетку. На этот раз Гагаринский районный суд приговорил парня с судимостью к четырем годам колонии строгого режима по статье 89 УК РСФСР (хищение госсобственности). За то, что Шевкуненко, выпивая с коллегами-осветителями, залез в буфет киностудии за продуктами, поскольку магазины уже были закрыты, а закуска — закончилась. Получалось, что звезда «Кортика» — уже рецидивист.

Он отсидел полтора года — в 1979-м его выпустили за примерное поведение. Но на «Мосфильм» Шевкуненко уже не вернулся. Из местной шпаны оно сколотил банду, обирал прохожих и занимался квартирными кражами. Именно за кражу — а еще за хранение наркотиков — Шевкуненко, который уже получил кличку Шеф, отправили в колонию в 1982 году. Ему дали четыре с половиной года, а потом добавили еще полтора «за попытку побега». Существует, правда, версия, что срок увеличили из-за того, что заключенный отказался сотрудничать с администрацией.

В колонии Шевкуненко заработал авторитет у «воров в законе» и вторую кличку — Артист. Тогда же он стал инвалидом II группы — заболел туберкулезом в открытой форме.

Выйдя на свободу в 1988 году, бывший актер попытался вернуться к нормальной жизни. В Москве преступник-рецидивист жить уже не мог — поселился у родственников в Смоленске. Больше года он лечился от туберкулеза, а в 1989 году женился на девушке Елене. Правда, уже в декабре того же года он снова сел — за хранение оружия. Как писали «Аргументы и факты», на пистолете, который нашли у него в доме при обыске, не было даже отпечатков пальцев Шевкуненко.

«Днем пришел человек и передал пакет для Сергея. Я и взяла. Муж пришел домой, а через десять минут нагрянули с обыском. А в пакете — пистолет», — цитировало издание его жену Елену.

Актер получил год лишения свободы.

close Shevkunenko.ru

Через полтора месяца после освобождения Шевкуненко вновь посадили — на три года за хранение краденых икон. Иконы нашли во время искусствоведческой экспертизы — знакомый Шевкуненко попросил определить их ценность, а оказалось, что они были похищены из церкви. Самого похитителя, к слову, так и не нашли. А Шевкуненко отправили во «Владимирский централ».

Он вышел на свободу в 1994 году в совсем другой стране и быстро сориентировался. К тому моменту в преступной среде ему оставался один шаг до титула «вора в законе».

Умный, дерзкий и уже авторитетный в воровском мире Шевкуненко, обладавший прирожденными лидерскими качествами и поселившийся с матерью в Москве, образовал банду, контролировавшую несколько точек на Мосфильмовской улице.

Небольшая «Мосфильмовская ОПГ» вошла в состав более крупной группировки, которую возглавлял вор в законе Николай Бизикашвили (он же Цика). Как писал журналист Вадим Князев в своей статье «Последняя гастроль «Артиста» в газете «За решеткой» в 2002 году, Шеф быстро стал помощником Цики, однако в 1994 году криминального авторитета посадили по обвинению в бандитизме, вымогательстве, хранении наркотиков и похищении людей. А Шеф, оставшийся без прикрытия, стал жертвой киллера.

Его убили 11 февраля 1995 года. В тот вечер, примерно за полчаса до полуночи, Сергей Шевкуненко подъехал на своем «Кадиллаке» к родному дому на улице Пудовкина. Отпустил телохранителей, зашел в подъезд. Убийца поджидал его у лифта — Шеф получил пулю в живот. Вторая попала в уже закрывавшиеся двери лифта.