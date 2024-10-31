Кадры из фильмов «Приключения Паддингтона 3», «Мария», «Эммануэль» и «Веном: Последний танец» (2024)

«Приключения Паддингтона 3», новый «Веном», «Эммануэль» и еще 17 фильмов ноября Какие фильмы выходят в кино и в сети в ноябре 2024 года

Приключения медвежонка Паддингтона в Перу, байопик Марии Каллас в исполнении Анджелины Джоли, новая экранизация эротического романа «Эммануэль» со звездой «Портрета девушки в огне», третий «Веном», фильм про Трампа, детектив из Ватикана — и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кинотеатрах и онлайн в ноябре, и рассказывает о самых интересных.

«Веном: Последний танец» («Venom: The Last Dance»), реж. Келли Марсел

Где и когда смотреть: в кино — с 31 октября*

Финал трилогии кинокомиксов об антигерое Веноме — инопланетном симбиоте, который крепко подружился с журналистом Эдди Броком (Том Харди). На этот раз в режиссерском кресле оказалась сценаристка предыдущих частей и «Пятидесяти оттенков серого» Келли Марсел. Критики традиционно ворчат, зрителям традиционно нравится.

Где и когда смотреть: в кино — с 7 ноября

Триумфатор прошлогоднего фестиваля «Маяк» — драмеди о школьной поездке на театральный фестиваль в Сочи.

«Моя старая задница» («My Old Ass»), реж. Меган Парк

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 7 ноября

Вторая режиссерская работа актрисы Меган Парк после сильной драмы «Последствия». Новым фильмом Парк стала научно-фантастическая драмеди о 18-летней девушке (певица Мэйси Стелла), которая встречает 39-летнюю версию себя (Обри Плаза).

close Кадр из фильма «Моя старая задница» (2024) Indian Paintbrush

«Отец года» («Goodrich»), реж. Холли Мейерс-Шайер

Где и когда смотреть: в кино — с 7 ноября

Еще одна вторая режиссерская работа актрисы, но уже Холли Мейерс-Шайер — дочери кинематографистов Нэнси Мейерс и Чарльза Шайера («Ловушка для родителей», «Отец невесты»), которая в 2017 году дебютировала с ромкомом «В гостях у Элис». В центре сюжета «Отца года» — 60-летний арт-дилер, который внезапно оказывается наедине с двумя своими маленькими детьми. В главных ролях — Майкл Китон и Мила Кунис.

Где и когда смотреть: в кино — с 7 ноября

Постапокалиптический триллер со звездой «Мстителей: Войны бесконечности» Энтони Маки. Фильм описывает мрачное будущее, в котором остатки человечества ютятся высоко в горах. Однажды отцу-одиночке и двум женщинам приходится спуститься с безопасных вершин в места обитания чудовищ — чтобы спасти ребенка. Партнершами Маки по проекту стали звезда «Светлячка» и «Дэдпула» Морена Баккарин и Мэдди Хассон («Импульс», «Злое»).

Где и когда смотреть: в кино — с 14 ноября

Первый в России широкий прокат великой политической драмы Бернардо Бертолуччи о законопослушном гражданине фашистской Италии.

«Ученик. Восхождение Трампа» («The Apprentice»), реж. Али Аббаси

Где и когда смотреть: в кино — с 14 ноября (перенесен с октября)

Байопик бывшего (и, предположительно, будущего — скоро узнаем) президента США Дональда Трампа, посвященный его бизнес-карьере в Нью-Йорке 70–80-х. В главной роли снялся Себастьян Стэн, также в ленте сыграли Джереми Стронг, Мария Бакалова и Мартин Донован. Режиссером выступил Али Аббаси — автор «На границе миров» и «Убийцы «Священного паука» (к слову, запрещенного в России).

«Еретик» («Heretic»), реж. Брайан Вудс и Скотт Бек

Где и когда смотреть: в кино — с 14 ноября

Хоррор сценаристов «Тихого места» Брайана Вудса и Скотта Бека про двух мормонских миссионерок (звезда «Шершней» Софи Тэтчер и Хлоя Ист из «Фабельманов»), неудачно постучавшихся к таинственному шотландцу (Хью Грант).

Где и когда смотреть: в кино — с 21 ноября

Детективный триллер с Рэйфом Файнсом в роли кардинала, который организует папский конклав для избрания следующего понтифика (предыдущий умирает от сердечного приступа) и расследует тайны, связанные с каждым из кандидатов.

«Великая» («Lee»), реж. Эллен Кёрас

Где и когда смотреть: в кино — с 21 ноября

Байопик американской модной фотографини и военной корреспондентки Ли Миллер — авторки знаменитой фотографии «Ли Миллер в ванной Гитлера». В главной роли — Кейт Уинслет. Картина стала игровым режиссерским дебютом операторки и постановщицы Эллен Кёрас, снимавшей «Вечное сияние чистого разума», «Кофе и сигареты» и «Кокаин».

«Эра», реж. Вениамин Ильясов

Где и когда смотреть: в кино — с 21 ноября

Драма с фестиваля «Маяк»-2023 — про женщину, которая приезжает с сыном в дом покойной матери на черноморском побережье.

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 22 ноября

Военная драма Стива Маккуина про мальчика (дебютант Эллиотт Хеффернан) и его мать (Сирша Ронан), переживающих бомбардировку Лондона авиацией гитлеровской Германии.

«Приключения Паддингтона 3» («Paddington in Peru»), реж. Дугал Уилсон

Где и когда смотреть: в кино — с 28 ноября

Третья часть серии фильмов о приключениях медвежонка Паддингтона. В новой картине он вместе с другими членами семьи Браун решает навестить тетушку Люси на своей далекой родине — в Перу. В итоге герои обнаруживают себя в сердце дождевых лесов Амазонии и Перуанских Анд.

Где и когда смотреть: в кино — с 28 ноября

Заключительная часть трилогии биографических фильмов чилийца Пабло Ларраина о великих женщинах XX столетия. В один ряд с Жаклин Кеннеди («Джеки» с Натали Портман) и принцессой Дианой («Спенсер» с Кристен Стюарт) кинематографист ставит оперную певицу Марию Каллас — ее на экране изображает Анджелина Джоли. Картина посвящена последним годам жизни артистки, которые она провела в Париже 1970-х.

«Птица» («Bird»), реж. Андреа Арнольд

Где и когда смотреть: в кино — с 28 ноября

Привезенная из Канн драма Андреи Арнольд («Американская милашка», второй сезон «Большой маленькой лжи») — об одинокой 12-летней девочке, которая встречается с таинственным молодым человеком по прозвищу «Птица».

«Эммануэль» («Emmanuelle»), реж. Одри Диван

Где и когда смотреть: в кино — с 28 ноября

Ребут серии эротических фильмов по мотивам книг Эммануэль Арсан. Постановкой новой экранизации занималась Одри Диван («Событие»), а в главной роли снялась звезда «Портрета девушки в огне» Ноэми Мерлан. По сюжету сотрудница сети люксовых отелей прибывает в Гонконг, чтобы найти вескую причину уволить тамошнюю управляющую Марго (Наоми Уоттс). На месте ее, однако, ждет множество увлекательных переживаний.

close Кадр из фильма «Эммануэль» (2024) Netflix

«Астрал. Медиум» («Oddity»), реж. Дэмиэн Маккарти

Где и когда смотреть: в кино — с 28 ноября

Новый хоррор режиссера «Предостережения» Дэмиэна Маккарти, в котором слепая медиум пытается раскрыть правду о недавней смерти своей сестры-близнеца.

Где и когда смотреть: в кино — с 28 ноября

Мистический ужастик с Ником Фростом в роли загадочного водителя черного такси, который везет поссорившуюся парочку в неизвестном направлении.

«Возлюбленные» («Sweethearts»), реж. Джордан Вайс

Где и когда смотреть: на Max — с 28 ноября

Полнометражный дебют создательницы сериала «Куколка» Джордан Вайс — романтическая комедия с Кирнан Шипкой («Безумцы», «Леденящие душу приключения Сабрины») и Нико Хирагой («Образование») в роли первокурсников, которые решают одновременно расстаться со своими школьными возлюбленными накануне Дня благодарения.

close Кадр из фильма «Возлюбленные» (2024) New Line Cinema

«Щелкунчики» («Nutcrackers»), реж. Дэвид Гордон Грин

Где и когда смотреть: на Hulu — с 29 ноября

Дэвид Гордон Грин возвращается к жанру комедии после эры хоррор-легасиквелов (трилогия «Хэллоуин», два «Экзорциста»), а Бен Стиллер играет первую за семь лет главную роль (предыдущим таким выступлением была «История семьи Майровиц» Ноа Баумбаха). По сюжету герой Стиллера, закоренелый трудоголик, вынужден отправиться в Огайо, чтобы присматривать за недавно осиротевшими племянниками.

close Кадр из фильма «Щелкунчики» (2024) Rivulet Media

Примечание. Даты указаны по московскому времени.

*Фильм планируется демонстрировать в рамках «предсеансового обслуживания».