«Заговор сестер Гарви»: комедия про четырех сестер, которые убили мужа пятой. Но это неточно

На Apple TV+ вышли первые серии чернокомедийного триллера «Заговор сестер Гарви». Это сериал о четырех сестрах, которые (предположительно) сговорились, чтобы убить абьюзивного мужа пятой, а теперь рискуют оказаться в тюрьме из-за отчаявшегося страхового агента. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел все десять эпизодов шоу — и рассказывает, как «Заговор…» обыгрывает «Большую маленькую ложь» на ее же поле.

У Грейс (Энн-Мари Дафф из «Бесстыдников»), одной из пяти сестер Гарви, умирает муж Джон Пол (звезда «Дракулы» и «Квадрата» Клас Банг). Полиция не находит в его гибели ничего подозрительного, похороны проходят относительно спокойно. Но тут в дело вмешивается Томас Клаффин (Брин Глисон — Мерлин из последнего «Хеллбоя»), владелец крохотной страховой конторы на грани разорения.

Томас на пару со сводным братом Мэттом (Дэрил Маккормак, мелькавший в «Острых козырьках») пытается раскопать любую информацию, которая снимет с него страховые обязательства. И вскоре приходит к выводу, что у остальных четырех сестер Гарви — Ивы (создательница шоу Шэрон Хорган), Урсулы (Ева Бертистл из «Нежного поцелуя»), Биби (звезда «Дублинских убийств» Сара Грин) и Бекки (дочка Боно Ив Хьюсон, игравшая в «Больнице Никербокер») — были свои мотивы убить Джей Пи, которого они называли не иначе как «придурок».

close 100% Кадр из сериала «Заговор сестёр Гарви» (2022) Apple TV+

Формально «Заговор сестер Гарви» — это ремейк бельгийского сериала «Клан» десятилетней давности, но тут, что называется, совсем не чувствуется подвоха: местная комедия с детективным компонентном изумительно ложится на почву ирландского побережья. Выходит по сути та же «Большая маленькая ложь», то же сестринское объединение против гнуснейшего из мужчин, только с едким черным юмором (из области «Прощай навсегда» от Netflix) и без обстоятельной цветокоррекции, которая в шоу Дэвида Э. Келли усердно студила горячие калифорнийские волны, — тут справляется естественная ирландская хмурь.

При том что ремейк местами чуть ли не покадровый: сохранились даже некоторые названия серий, а в ходе незначительных перестановок исчезли разве что странноватые элементы вроде китайской мафии — Малин-Сара Гозин, придумавшая оригинал, служила в адаптации одной из продюсерок и, видимо, тщательно контролировала процесс.

close 100% Кадр из сериала «Заговор сестёр Гарви» (2022) Apple TV+

Прыгая между двумя таймлайнами (до и после смерти героя Банга), шоу выписывает трогательную и в некоторых случаях душераздирающую семейную драмеди, которую подпитывает крепкая химия центральной пятерки актрис. А в тот момент, когда сюжет начинает слегка утомлять своей репетитивностью, высвобождается фатальный заряд морального релятивизма — Банг всю дорогу с упоением играет исчадие в общем-то ада, вынуждая симпатизировать людям, которые пытаются его убить, но сами они тоже не сказать чтобы ангелы. И водопад захватывающих твистов: на последнюю серию приходится такое их количество, что не грех бы и растянуть на сезон.

В итоге «Заговор сестер Гарви» только добавляет уверенности в том, что 2022-й окажется годом Apple TV+, — если не в коммерческом (там все прискорбно), то хотя бы в художественном смысле: с января сервис чуть ли не удвоил количество удачных проектов («Разделение», «Последние дни Птолемея Грея», «Медленные лошади»). Все это, впрочем, меркнет в сравнении с тем, что нам удалось выяснить милейший факт: в свои 30 лет Ив Хьюсон танцует точно так же, как в детстве на одной сцене с папой.