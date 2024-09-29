Кадры из сериалов «Преступление и наказание», «Амура», «Франшиза», «Все совпадения неслучайны»

«Преступление и наказание», «Все совпадения неслучайны», «Амура» и еще 15 сериалов октября Какие сериалы выходят в октябре 2024 года

Переосмысление «Преступления и наказания» с Янковским-Раскольниковым, психологический триллер Альфонсо Куарона «Все совпадения неслучайны» с Кейт Бланшетт, сатира на индустрию кинокомиксов «Франшиза» от Армано Ианнуччи и Сэма Мендеса, а также японский трип Алены Михайловой в «Амуре», приключения Лары Крофт в анимации «Tomb Raider» и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в сентябре, и рассказывает о самых интересных.

«Амура» — 1 сезон, реж. Андрей Джунковский и Илья Овсенев

Где и когда смотреть: на Kion — с 1 октября

Экшн-драма с двойной Аленой Михайловой. В центре сюжета — сестры-близнецы Аня и Надя (Михайлова), первая из которых стала бойцом MMA, а вторая уехала искать себя в Японию, но попала в беду. Тогда Аня отправляется ее спасать, заручившись помощью бывшего (Юрий Колокольников).

«Подростки в космосе» — 1 сезон, созд. Екатерина Матвиенко и Алексей Воробьев

Где и когда смотреть: на Wink — с 3 октября

Фантастический сериал от создателей «Трудных подростков» (с ними мы прощались здесь). Его герои — курсанты космического колледжа, которые претендуют на место в экипаже корабля, призванного спасти Землю от катастрофы.

«Легенда о Vox Machina» («The Legend of Vox Machina») — 3 сезон, созд. Брэндон Оман и Critical Role Productions

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 3 октября

Продолжение анимационного фэнтези-хита, основанного на популярной кампании по системе настольной игры Dungeons & Dragons.

«Франшиза» («The Franchise») — 1 сезон, созд. Джон Браун

Где и когда смотреть: на Max — с 6 октября

Сатирическая комедия, рассказывающая о трудностях, с которыми сталкивается съемочная группа супергеройского фильма. В основу сценария легли реальные индустриальные кейсы и байки, продюсерами шоу выступили Армандо Ианнуччи и Сэм Мендес.

«Внешние отмели» («Outer Banks) — 4 сезон (1 часть), созд. Джош и Джонас Пейты, Шеннон Бёрк

Где и когда смотреть: на Netflix — с 10 октября

Новые серии приключенческого шоу про ребят с побережья Северной Каролины, которые втягиваются в охоту за сокровищами. Подробнее о сериале «Газета.Ru» писала здесь.

«Начальная школа «Эбботт» («Abbott Elementary») — 4 сезон, созд. Квинта Брансон

Где и когда смотреть: на ABC и Hulu — с 10 октября

Второй за год сезон мокьюментари-ситкома о педагогическом составе американской государственной школы, которая еле сводит концы с концами.

«Tomb Raider: Легенда Лары Крофт» («Tomb Raider: The Legend of Lara Croft») — 1 сезон, созд. Таша Хуо

Где и когда смотреть: на Netflix — с 10 октября

Аниме, продолжающее сюжет видеоигровой трилогии 2010-х «Tomb Raider» о расхитительнице гробниц Ларе Крофт. Главную героиню озвучила Хейли Этвелл, игравшая агента Пегги Картер в проектах киновселенной Marvel.

«Все совпадения неслучайны» («Disclaimer») — мини-сериал, созд. Альфонсо Куарон

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 11 октября

Психологический триллер Альфонсо Куарона («Дитя человеческое», «Гравитация», «Рома») об известной журналистке, которая обнаруживает, что стала одной из центральных героинь романа, где раскрывается ее большая тайна. Главную роль исполнила Кейт Бланшетт («Елизавета», «Авиатор»), одним из операторов выступил Эммануэль Любецки, снимавший почти все картины Куарона.

«Терапия» («Shrinking») — 2 сезон, созд. Билл Лоуренс, Джейсон Сигел и Бретт Голдстин

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 16 октября

Продолжение комедии от создателей «Теда Лассо» про психотерапевтов в исполнении Джейсона Сигела и Харрисона Форда. Подробнее о первом сезоне «Газета.Ru» писала здесь.

«Линкольн для адвоката» («The Lincoln Lawyer») — 3 сезон, созд. Дэвид Э. Келли

Где и когда смотреть: на Netflix — с 17 октября

Продолжение новой экранизации книжного цикла Майкла Коннели про адвоката, который использует салон люксового автомобиля в качестве офиса. В свежих эпизодах герой Мануэля Гарсии Рульфо (ремейк «Великолепной семерки») займется поисками убийцы своей бывшей клиентки.

«Истерия!» («Hysteria!») — 1 сезон, созд. Мэттью Скотт Кейн

Где и когда смотреть: на Peacock — с 18 октября

Драматический триллер о сатанинской панике 80-х. По сюжету участники неуспешной хэви-метал-группы из небольшого городка решают обратиться к оккультной тематике, чтобы обратить на себя внимание, но это выходит им боком.

«Семьи, как наша» («Familier som vores») — мини-сериал, созд. Томас Винтерберг

Где и когда смотреть: на TV 2 (Дания) — с 20 октября

Мини-сериал автора «Еще по одной» и «Охоты» Томаса Винтерберга о Дании недалекого будущего, которая готовится к полной эвакуации из-за поднявшегося уровня моря. Главная героиня, учащаяся старшей школы, должна выбрать между разведенными родителями и мальчиком, в которого влюблена.

close Кадр из сериала «Семьи, как наша» (2024) Studio Canal

«Чем мы заняты в тени» («What We Do in the Shadows») — 6 сезон, созд. Джемейн Клемент

Где и когда смотреть: на FX — с 21 октября

Заключительные серии спин-оффа вампирского мокьюментари Тайки Вайтити и Джемейна Клемента о компании упырей, проживающей в Нью-Йорке.

close Кадр из сериала «Чем мы занимаемся в тени» (2024) Hulu

«Подобный дракону: Якудза» («Like a Dragon: Yakuza») — 1 сезон, созд. Шон Крауч и Юго Накамура

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 24 октября

Сериальная адаптация видеоигровой франшизы «Like a Dragon», которая за пределами Японии известна под названием «Yakuza». В центре сюжета — бывший якудза, который оказывается втянут в масштабный заговор, связанный с его бывшим кланом и лучшим другом.

«Зов ада» («Jiok») — 2 сезон, реж. Ён Сан Хо

Где и когда смотреть: на Netflix — с 25 октября

Продолжение прозвучавшего несколько лет назад корейского фэнтези про опасную религиозную секту и монстров, которые (вроде как) утаскивают людей в ад. Подробнее о первом сезоне шоу мы писали здесь.

«Преступление и наказание» — мини-сериал (1 часть), реж. Владимир Мирзоев

Где и когда смотреть: на «Кинопоиске» — с 26 октября

Переосмысление романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», чье действие перенесли в современный Петербург: в этой версии нищий студент Раскольников (Иван Янковский) убивает старуху-микрокредиторшу.

close Плюс Студия

«Спецназ: Львица» («Special Ops: Lioness») — 2 сезон, созд. Тейлор Шеридан

Где и когда смотреть: на Paramount+ — с 27 октября

Продолжение шпионского триллера от автора «Йеллоустоуна» Тейлора Шеридана, в котором ЦРУ поручает женщине-морпеху втереться в доверие к дочери спонсора террористов. В главной роли — Зои Салдана, также в сериале снимаются Морган Фримен и Николь Кидман.

«Дипломатка» («The Diplomat») — 2 сезон, созд. Дебора Кан

Где и когда смотреть: на Netflix — с 31 октября

Второй сезон хитового политического триллера Деборы Кан («Западное крыло», «Анатомия страсти», «Родина») о захватывающей жизни посла США в Великобритании.

Примечание. Даты указаны по московскому времени.

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