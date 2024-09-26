«Положительная оценка теракта». За что актера Панина приговорили к шести годам колонии Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам лишения свободы

Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии, признав его виновным в оправдании терроризма, ему также запрещено администрировать интернет-ресурсы. Дело завели после поста актера с поддержкой теракта на Крымском мосту. Приговор в законную силу еще не вступил. Сам артист, проживающий сейчас в США, пока никак не прокомментировал приговор.

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии общего режима. Он признан виновным в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Кроме того, суд на три года запретил Панину администрировать интернет-ресурсы.

Гособвинитель изначально просила назначить актеру шесть лет колонии общего режима и запретить администрирование интернет-ресурсов сроком на пять лет.

«В октябре 2022 года Панин, находясь за пределами Российской Федерации, разместил на своем канале в одном из мессенджеров текстовые записи, доступные для просмотра неограниченного круга лиц,оправдывающие терроризм и содержащие положительную оценку действий по совершению террористического акта», — сообщила прокуратура Москвы.

Уголовное дело рассматривалось в общем порядке уголовного судопроизводства.

В четверг, 26 сентября, суд допросил двоих свидетелей. Первым был сотрудник Центра по противодействию экстремизму, который рассказал, что наткнулся на пост Панина во время мониторинга и сразу передал информацию экспертам на исследование.

Вторым свидетелем был читатель, который случайно наткнулся на Telegram-канал Панина и был крайне разозлен текстом, написанным «в довольно ироничной форме».

Приговор в законную силу пока не вступил. Как сообщил РИА Новости адвокат Андрей Гривцов, срок начнет исчисляться с момента заключения актера в место лишения свободы. «Для этого должен состояться ряд условий: приговор должен вступить в законную силу (до этого времени Панин считается несудимым), осужденный должен быть задержан и водворен в места лишения свободы», — уточнил эксперт.

По словам адвоката Александра Пачуева, даже в такой ситуации заочный приговор может быть отменен. «Я предполагаю, что в ближайшее время назначенный защитник, адвокат, подаст апелляционную жалобу», — сказал юрист, добавив, что процесс апелляционного обжалования займет около двух месяцев.

Пост в Telegram

О возбуждении уголовного дела против Панина стало известно в мае 2023 года. Тогда же МВД России объявило его в розыск. Причиной стал пост о взрыве на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года.

В соцсетях Панин написал, что «не может скрыть своей радости» от того факта, что ВСУ совершили теракт на ведущем через Керченский пролив мосту именно в день рождения президента Владимира Путина, а также выражал сожаление, что «на те деньги, которые в него вбухали, можно было спасти тысячи больных детишек».

«Кроме смеха у меня это ничего не вызывает, потому что, естественно, никакой терроризм я не оправдывал и не оправдываю»,

— так сам Панин прокомментировал уголовное дело против себя в беседе с «Газетой.Ru».

15 февраля 2024-го актер был заочно арестован. Его адвокаты попытались оспорить арест, но безуспешно.

В мае 2024 года Панина внесли в список террористов и экстремистов, соответствующая запись появилась в реестре Росфинмониторинга.

Где Панин сейчас

В 2020 году Панин уехал в Испанию, где получил вид на жительство. С тех пор он приезжал в Россию на несколько съемок. Осенью 2023 года он опубликовал в соцсетях фото с американским паспортом в руках. В США он играет в спектакле «Скамейка» с Ольгой Демидовой.

Интересно, что в 2014 году Панин одобрил присоединение Крыма к России и призывал «расширить российскую территорию до Одессы», из-за чего на Украине против него возбудили уголовное дело. Через некоторое время он кардинально поменял свое мнение и в настоящее время поддерживает Киев.

«Мне стыдно, что я когда-то с флагом России кричал «Крым наш», я действительно в это верил, видел, что люди хотят в Россию», — признается артист.

В 2022 году Панин раскритиковал СВО и политику российских властей. Он также неоднократно выступал с резкой критикой в адрес коллег по цеху, оставшихся в России.

«Андрей Федорцов, Алексей Нилов. Я понимаю, что Михаил Боярский — это конченый человек, прости господи, но вы, ребята, — как вы с этим живете?» — заявил Панин в видеообращении, записанном в конце июня 2022 года.