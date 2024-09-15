Курительная трубка и сверток: актера Ткачука заподозрили в контрабанде наркотиков Актера Ткачука отпустили после задержания с неизвестным веществом в Пулково

Звезду фильмов «Король и Шут» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в Дом Инвалидов» Евгения Ткачука задержали в аэропорту Пулково: перед вылетом в Тбилиси у него обнаружили курительную трубку и сверток с неизвестным веществом. Все находки отправили на экспертизу, а самого актера — на анализы. По данным Mash, его проверяют по статье о контрабанде наркотиков. Сейчас актера уже отпустили — с административным протоколом и обязательством о явке.

Утром 15 сентября в петербургском аэропорту Пулково задержали, предположительно, российского актера Евгения Ткачука со «свертком с неизвестным веществом», сообщил портал 78.ru.

Канал SHOT сообщил, что 40-летнего артиста остановили во время предполетного досмотра.

По предварительной информации, в его вещах обнаружили курительную трубку и сверток с неизвестным веществом. Что именно находится в пакетике, Ткачук объяснить силовикам не смог.

Трубку и сверток отправили на экспертизу.

«Действительно, в аэропорту Пулково при досмотре было обнаружено вещество неизвестного происхождения. Все отправлено на экспертизу. Проводится проверка», — подтвердили «Подъему» в транспортной полиции.

В управлении МВД при этом заявили, что с пассажиром «проводится работа» — других подробностей правоохранители не сообщили.

Mash пишет, что найденное в сумке артиста вещество — марихуана. Проверка проводится по статье о контрабанде наркотических средств (229.1 УК РФ).

Известно, что актер должен был вылететь в Тбилиси, однако после задержания его увезли сдавать анализы. Через некоторое время, по данным 78.ru, Ткачука отпустили: на него составили административный протокол — по какой статье, не уточняется. Как сообщил канал РЕН ТВ, актера освободили под обязательство о явке.

Шут и Витька Чеснок

Ткачук родился 23 июля 1984 года в Ашхабаде. Окончил ГИТИС (курс Олега Кудряшова), после вуза служил в Московском театре юного зрителя и Государственном театре наций.

На экране Ткачук впервые появился в 2007 году: он сыграл солдата Андрея Котунова в художественном фильме Александра Сокурова «Александра». Сейчас на его счету множество ролей, в их числе: Шут в сериале «Король и Шут», капитан «летучего отряда НКВД» в «Перевале Дятлова», Витька Чеснок в «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в Дом Инвалидов» и криминальный авторитет Василий в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!».

Кроме того, Ткачук является учредителем частного конно-драматического театра «ВелесО», в спектаклях которого вместе с профессиональными артистами играют кони.

В 2024 году получил премию «Золотой орел» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» (фильм «Праведник»).

Был дважды женат, воспитывает двух дочерей.