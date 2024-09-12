Рождество Пресвятой Богородицы 2024: дата, история и традиции праздника Какого числа отмечают Рождество Пресвятой Богородицы и что принято делать в этот праздник

Рождество Пресвятой Богородицы — один из наиболее значимых праздников в христианском календаре, отмечаемый как православными верующими, так и католиками. Это день торжества, посвященный рождению Святой Девы Марии, матери Иисуса Христа. История, традиции и значение церковного двунадесятого праздника — в материале «Газеты.Ru».

Значение Рождества Богородицы для христиан

Значение праздника Рождества Пресвятой Богородицы заключается не только в воспоминании о рождении той, кто станет матерью Спасителя мира, но и в торжественном утверждении искупительной миссии Христа и взаимодействия Божьего плана с человечеством.

Каждый год в этот день христиане собираются в церквях для участия в молитвах и богослужениях, выражая свою преданность и почтение Пресвятой Богородице, которая занимает особое место в христианской вере как заступница и молитвенница за людей .

Когда отмечается Рождество Пресвятой Богородицы

В различных странах и конфессиях, использующих разные календари, дата празднования может различаться (однако сам праздник непереходящий).

Так, католическая церковь, которая использует григорианский календарь, празднует Рождество Девы Марии 8 сентября, Русская православная церковь придерживается юлианского календаря и отмечает Рождество Пресвятой Богородицы спустя тринадцать дней.

21 сентября православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы — также первый праздник в новом церковном году, который наступает 14 сентября.

Рождество Пресвятой Богородицы — это своего рода отсчет новой истории христианского мира, отметила в беседе «Газетой.Ru» эксперт по религии, доктор педагогических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых.

«Именно с этой точки отсчета произойдет Рождение Иисуса Христа, его Крещение, Распятие, Воскресение и Вознесение. Для христиан праздник Рождества Пресвятой Богородицы очень важен, поскольку он считается не только началом нового отсчета, но и началом спасения всего мира. Рождение Девы Марии — это исполнение пророчества о том, что мир уже готов к приходу своего Спасителя Иисуса Христа», — рассказала она.

История возникновения праздника

Исторически празднование Рождества Пресвятой Богородицы имеет глубокие корни, уходящие в древние времена. Первое упоминание о празднике Рождества Пресвятой Богородицы встречается в V веке на Востоке в словах святого Прокла, архиепископа Константинопольского, а на Западе — в сакраментарии (требнике) папы Геласия, рассказала Фоминых.

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Первоначально праздник Рождества Девы Марии имел характер местного празднования, но со временем стал одной из важнейших дат в церковном календаре.

«Однако сведения считаются недостоверными. Считается, что слова лишь приписаны Проклу, а требы написаны лишь в VIII веке и, соответственно, не могут принадлежать Геласию. Это противоречие не дает нам с полной уверенностью утверждать, что праздник появился именно в этот период», — обратила внимание религиовед.

Возникновение праздника в Византии

Возникновение праздника напрямую связано с развитием культа Пресвятой Богородицы в Византии, когда она стала почитаться как защитница и заступница. На соборах, проходивших в эту эпоху, активно обсуждалось ее значение, и именно в это время пришло осознание важности празднования ее рождения.

Так, в IV веке был построен первый храм в честь Рождества Богородицы в Иерусалиме по приказу равноапостольной царицы Елены.

Официальное утверждение праздника произошло при императоре Анастасии, которого в IV веке прославил Собор в Константинополе, где он определил день 21 сентября (8 сентября по григорианскому календарю) как день торжества. Впоследствии этот праздник стал активно распространяться на другие царства, и его популярность росла.

Несмотря на это, согласно письменным источникам, христиане начали отмечать Рождество Пресвятой Богородицы довольно поздно — лишь в V веке.

Развитие традиций празднования

С течением времени сложились различные традиции празднования Рождества Пресвятой Богородицы. Праздник получил широкое распространение по всей Восточной Европе — от Руси до Балкан. Основные черты праздника остались неизменными: проведение литургий, чтение молитв за мир и спокойствие, а также акты добрых дел в честь Богородицы.

С переходом на григорианский календарь, точки зрения на празднование разошлись, и в некоторых местах праздник стал отмечаться как день милосердия и поддержки социальных нужд.

На Западе праздник не был сильно распространен, и особой торжественной службы по поводу данного события не было до XII и даже XIII веков. Предположительно, папа Римский Иннокентий IV сделал празднование Рождества Девы Марии обязательным для всей западной церкви, а позже папа Григорий XI установил специальное бдение и особую литургию. Наталия Фоминых эксперт по религии, профессор

Какие события связаны с Рождеством Девы Марии

По словам религиоведа, в соответствии с учением церкви рождение Пресвятой Богородицы, матери Иисуса Христа, никогда не считалось случайным или обыденным событием, поскольку именно ей была отведена важная роль в осуществлении божественного плана по спасению человечества.

Несмотря на то что первые упоминания о празднике появились в V веке в словах святого Прокла, архиепископа Константинопольского, ни в одном из четырех канонических Евангелий нет ни слова о рождении Девы Марии. Информацию о нем хранит свод письменных источников, не входящих в Библию и устное Священное Предание.

«Древняя традиция христианской церкви рассматривает очень многие ветхозаветные пророчества и прообразы как указание, как родится Богородица. В Новом Завете, напротив, содержатся очень скудные сведения о земной жизни Пресвятой Девы Марии, в частности, очень мало сказано о рождестве и родителях Богоматери», — рассказала религиовед.

Так, в Евангелие Деву Марию описывают как галилейскую девушку из Назарета, обрученную с Иосифом, которая, будучи девственницей, зачала своего сына непорочно.

Существует и другое предание. В апокрифическом «Евангелии Иакова» II века (или «Иаковлева повесть») рассказывается, что Дева Мария родилась в семье праведных, благочестивых супругов Иоакима и Анны, которые уже были в преклонном возрасте. Иоаким был богатым человеком из рода царя Давида. Будучи состоятельными людьми, они вели праведную жизнь, чтили Господа и оставляли себе не больше трети от доходов.

Супруги жили в любви и согласии. Были щедрыми — большую часть дохода жертвовали бедным и церкви. У благочестивых супругов были все задатки для того, чтобы стать родителями Пресвятой Богородицы. Но еще большее очищение они должны были получить в ходе каких-то страданий. Здесь страдания заключались в том, что у такой праведной пары не было детей. Наталия Фоминых эксперт по религии, профессор

Однажды первосвященник не разрешил принести Иоакиму жертву, мотивируя это тем, что у него не было детей, и он не создал никакого потомства Израилю.

close Павел Бедняков/РИА Новости

Бездетность в ветхозаветном Израиле воспринималась как проклятие и грех.

Будучи униженным и оскорбленным, Иоаким отправился в пустыню, где 40 дней молил Бога сжалиться и даровать ребенка. Его жена Анна осталась дома в одиночестве и все это время также молила Господа о благословении.

Долгие молитвы праведных супругов дали свой результат — к женщине сошел ангел и сообщил радостную весть: «Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную, превыше всех. Через Нее получат благословение Божие и все земные народы. Через Нее будет дано всем людям Спасение. Имя Ей будет Мария».

Затем ангел обратился к молящемуся Иоакиму: «Твоя жена Анна зачнет и родит тебе Дочь, которая будет радостью для всего мира». После услышанного благословения о скором появлении дочери, мужчина поспешил домой и велел принести в жертву часть стада.

Спустя положенный срок у Анны и Иоакима родилась дочь, которую они в возрасте трех лет отдали на воспитание в храм, где Мария прожила до совершеннолетия.

Пророчество ангела сбылось, когда она стала матерью Сына Божьего — Иисуса Христа.

Дата Рождества Девы Марии, 21 сентября, отстает ровно на девять месяцев от даты православного праздника Зачатия Пресвятой Богородицы 22 декабря. Наталия Фоминых эксперт по религии, профессор

Также о Рождестве Пресвятой Богородицы писали святой Иоанн Златоуст, блаженный Августин и святитель Епифан.

Традиции праздника

Церковные обряды и богослужения

Накануне Рождества Богородицы в храмах проводят всенощные бдения, а утро начинается с праздничной литургии. В день Рождества Пресвятой Богородицы проводятся особые церковные обряды. Утреня включает в себя специальные молитвы и псалмы, прославляющие ее святость. Вечерня завершается чтением тропаря праздника, а во время Божественной литургии верующие слышат чтение Евангелия, подчеркивающее значение рождения Марии.

Этот день наполнен духовной атмосферой и радостью, верующие собираются в храмах для участия в службе и причастия, объединяясь в молитве за здравие и благополучие.

Народные традиции и обряды

Традиции празднования Рождества Пресвятой Богородицы часто варьируются и зависят от региональных обычаев. В России, например, принято проводить общие трапезы, печь хлеб, а также делать добрые дела. Верующие собираются в храмах на службы и участвуют в церковных мероприятиях, что символизирует единство и общность.

Ранее праздник приходился на период окончания сбора урожая. В деревнях предки устраивали празднества — варили пиво, пекли пироги и закалывали скот. Согласно традициям, тесть и теща приглашали зятя и сватов в гости, уступая им лучшие места за столом во время праздничного обеда или ужина.

Помимо таких традиций, по словам Фоминых, на Руси было принято встречать Рождество Пресвятой Богородицы у воды — около озер, водоемов или рек.

«Накануне праздника люди шли к ближайшему водоему и на рассвете с первыми лучами солнца умывались. Считалось, что такой обряд принесет здоровье, а девушкам — красоту», — рассказала религиовед.

Что можно и нельзя делать на Рождество Девы Марии

Отмечая Рождество Пресвятой Богородицы, помните, что это время для глубокого внутреннего осмысления и духовного возрождения. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам правильно встретить праздник и укрепить свою веру.

Что следует делать в праздник:

1. Посетить церковь. Участвуйте в праздничной божественной литургии и молитвах. В этот день в храмах проходят особые службы, посвященные Рождеству Богородицы. Посещение церкви и участие в службе помогут вам углубить духовное понимание праздника.

2. Молиться и славословить Богородицу. Важно уделить время личной молитве и благодарению Девы Марии. Молитесь за благополучие своих близких и за мир во всем мире. Особенные молитвы и каноны, посвященные празднику, помогут вам сосредоточиться на духовной стороне события.

«Поскольку именно Дева Мария стала матерью Спасителя человечества, этот день в основном посвящен матерям. Матери могут возносить в молитве и просить Богородицу помочь им в совершенно разных делах. Если это бездетные женщины, то они просят о даровании детей, а матери с детьми просят поддержки у Богородицы в различных просьбах: о здоровье, счастье своего потомства», — рассказала Наталия Фоминых.

3. Помогать нуждающимся. В этот день принято делать добрые дела и помогать тем, кто нуждается в вашей поддержке. Это может быть финансовая помощь, пожертвования в церковные фонды или волонтерская деятельность.

4. Обмениваться поздравлениями. Поздравляйте родных и друзей с этим важным праздником. Это время для выражения любви и уважения к близким, а также для укрепления семейных связей.

Что нельзя делать в день Рождества Пресвятой Богородицы:

1. Работать и заниматься тяжелым физическим трудом. День Рождества Пресвятой Богородицы — это время для духовного уединения и молитвы, поэтому избегайте работы и тяжелого физического труда. Старайтесь провести день в спокойной и умиротворенной обстановке.

Рождество Пресвятой Богородицы — это один из главных двунадесятых церковных праздников, поэтому верующие не должны в этот день заниматься тяжелым физическим трудом. На Руси в этот день старались не заниматься даже рукоделием. Наталия Фоминых эксперт по религии, профессор

2. Устраивать шумные гуляния. Избегайте шумных вечеринок и развлекательных мероприятий. Праздник требует уважения и тишины, чтобы сосредоточиться на духовной стороне события.

3. Принимать много алкоголя. Алкоголь не соответствует духовному настроению праздника. Соблюдайте умеренность или вовсе воздержитесь от употребления спиртных напитков в этот священный день. По словам собеседницы «Газеты.Ru», верующим разрешено выпить один бокал вина за обедом или ужином.

4. Потреблять тяжелую пищу. Несмотря на то, что пост в Рождество Пресвятой Богородицы не предусмотрен, в этот день все же не стоит переедать. Если праздник попадает на среду или пятницу в 2024 году 21 сентября выпадает на субботу, то запрещается есть мясо и употреблять молочную продукцию.

«В 2024 году праздник можно отметить с большим размахом — на стол допускается поставить яйца, молочные продукты, мясо, сыр, рыбу и другие богатые угощения», — подчеркнула религиовед.

5. Конфликтовать, ссориться и сквернословить. Этот день лучше провести в мире и гармонии. Избегайте конфликтов и разногласий, сосредоточившись на положительных аспектах жизни и духовном росте.

close Максим Блинов/РИА Новости

Приметы в день Рождества Пресвятой Богородицы

День Рождества Пресвятой Богородицы не только имеет глубокое духовное значение, но и окружен множеством народных примет.

Погода

По словам религиоведа, день Рождества Пресвятой Богородицы перекликается со славянским праздником Осенины.

«Осенины — это распространившиеся на Руси народные гуляния по случаю уходящего лета. До нынешнего времени дошло очень много примет, связанных с погодой. В этот день предки предсказывали погоду и определяли, какими будут осень и зима», — рассказала Наталия Фоминых.

Согласно поверьям, погода в день Рождества Пресвятой Богородицы предсказывает будущие погодные условия осенью. Считается, что если в этот день солнечно, осень будет теплой и сухой. Дождливая погода может предвещать дождливую осень.

В день Рождества Богородицы и осеннего равноденствия окончательно наступает осень, и завершаются теплые дни. Так, по поверьям, роса предвещала подступающие заморозки. Наталия Фоминых эксперт по религии, профессор

Также, если птицы в этот день летают высоко, то зима будет еще нескоро, а если низко — скоро. Ветряная погода в этот день означала, что зимой будет мало снега.

Плодородие и урожай

В народной традиции Рождество Пресвятой Богородицы связано с плодородием и урожаем. Если в этот день собран богатый урожай, это считается благоприятным знаком для будущих сборов. Также принято собирать последние плоды урожая и угощать ими близких, чтобы привлечь удачу и изобилие в дом.

Здоровье

В этот день также принято обращать внимание на здоровье. Если в день Рождества Пресвятой Богородицы человек чувствует себя хорошо, это считается знаком крепкого здоровья и удачи на весь год. Болезни или недомогания в этот день могут предвещать проблемы со здоровьем в будущем.

Отношения с близкими

Есть народные приметы, связанные с домом и семьей. Если в этот день в доме царят мир и согласие, это считается знаком того, что семейная жизнь будет стабильной и гармоничной в течение всего года. Ссоры и конфликты в этот день предвещают трудности в семейных отношениях.