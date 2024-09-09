Кто станет ведущим КВН после смерти Маслякова? 5 возможных кандидатов Кто мог бы заменить Александра Маслякова в КВН

В возрасте 82 лет ушел из жизни Александр Масляков – бессменный ведущий и легенда КВН. Продюсеры «Клуба веселых и находчивых» пока не называли имя нового ведущего. Кто может заменить Маслякова в проекте – рассказывает «Газета.Ru».

Александр Масляков, бессменный ведущий «Клуба веселых и находчивых», скончался на 83-м году жизни 8 сентября. Причиной смерти, по информации СМИ, стал рак легких. С прошлого года он не вел игры КВН – проекта, которому отдал 60 лет.

Кто мог бы заменить Александра Маслякова?

close Пресс-служба шоу «Космос»

Самый вероятный кандидат на место ведущего КВН. С 2022 года Дмитрий Хрусталев уже периодически замещал Александра Маслякова в Высшей лиге и на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН», а в 2024-м стал постоянным ведущим «Клуба веселых и находчивых». Незадолго до смерти Маслякова PR-директор компании «АМиК» (она владеет правами на шоу) Анастасия Драпеко говорила Metro, что на пост ведущего было несколько кандидатов – и в итоге продюсеры остановились именно на звезде Comedy Club:

«В прошлом году у КВН было много разных ведущих, рассматривали всех. Остановились на Дмитрии. Он выпускник движения КВН, прекрасный ведущий, тонко чувствующий процесс и погруженный в детали».

В конце 90-х Хрусталев был капитаном «Сборной Санкт-Петербурга», вместе с командой становился финалистом и вице-чемпионом Высшей лиги. Позднее – уже как участник «Сборной СССР» – завоевывал Летний кубок КВН.

Широкой аудитории Хрусталев, которому в этом году исполнилось 45 лет, известен по шоу Comedy Club и Comedy Woman, а также как соведущий «Вечернего Урганта».

В апреле 2024 года Хрусталев рассказывал порталу «Страсти.Ру», что место ведущего КВН ему в свое время предложил сам Масляков:

«На 60-летии КВН, после успешной игры, я подошел к Александру Васильевичу поблагодарить за состоявшийся праздник, в целом за все, что он сделал для меня и множества молодых команд. И в этот момент он совершенно неожиданно предложил: «А не хочешь ли ты встать на мое место? А я буду наблюдать из зала». Но, конечно, после этого разговора не обошлось без двух лет кастинга».

Александр Масляков–младший

close Александр Масляков и его сын Александр Масляков-младший, 2017 год Вячеслав Прокофьев/ТАСС

44-летний Александр Масляков–младший дебютировал как ведущий «Клуба веселых и находчивых» еще будучи студентом: в 1999 году он провел «Планету КВН». Впоследствии Масляков-младший был ведущим «премьерки» и Первой лиги. В настоящее время он является гендиректором компании «АМиК» и, по информации СМИ, в 2021 году поддержал выбор отца в пользу Хрусталева – вопреки многочисленным слухам о якобы имеющихся планах получить пост «по наследству». Так что Масляков-младший, вероятно, продолжит работу в КВН за кадром.

close Первый Канал

Осенью 2022 года Нагиев провел одну из игр Высшей лиги КВН, что стало для всех большой неожиданностью – участие актера в шоу никак не анонсировалось. К тому же после начала военной операции на Украине он стал редко появляться в эфире, а в августе публично взял «творческую паузу» в «Голосе», другом проекте Первого канала. Однако, как тогда объяснял Константин Эрнст, провести выпуск Высшей лиги Нагиеву поручил лично Масляков, так как хотел, чтобы это сделал кто-то из его друзей.

Сам Нагиев (который никогда не играл в КВН, но писал шутки для некоторых команд и был членом жюри) после смерти бессменного ведущего «Клуба веселых и находчивых» признался, что у них с Масляковым всегда были теплые отношения.

«Ходили разные слухи о сложности и коварстве Маслякова. Я никогда не испытывал ни того, ни другого. У нас всегда были теплые и доверительные отношения. И до последних дней мы их поддерживали. Я ему крайне признателен», – цитирует Нагиева РИА Новости.

В настоящее время актер занят в нескольких кинопроектах, но на телевидении по-прежнему практически не появляется – и постоянным ведущим КВН, вероятно, не станет.

close Режиссер Светлана Дружинина на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве, 1 октября 2020 года Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народная артистка России была ведущей КВН еще до Маслякова – в 1962 году, на заре актерской карьеры и задолго до ее режиссерского триумфа с «Гардемаринами». Партнером Светланы Дружининой по «Клубу веселых и находчивых» тогда был ныне покойный Михаил Державин.

В КВН Дружинина, вероятно, не вернется – не столько из-за возраста (в прошлом году 88-летняя постановщица выпустила на экраны сразу два новых фильма), сколько из-за восприятия «Клуба» в его нынешнем виде. Так, в 2016-м режиссер говорила в одном из интервью, что КВН в 60-х был «настоящей самодеятельностью» и поражал «абсолютной импровизацией» обычных студентов, а сейчас превратился в «постановочное» шоу, где выступают артисты-профессионалы.

close Актер Александр Олешко Владимир Федоренко/РИА Новости

Как и Нагиев, Александр Олешко временно заменял Маслякова во время его болезни: в качестве ведущего КВН заслуженный артист России попробовал себя в 2023 году. Как тогда признался Олешко, выйти на сцену «Клуба веселых и находчивых» было его давней мечтой.

«Александр Васильевич и меня спросил: «А у тебя еще какие-то мечты остались?» Говорю: «Да, конечно. Я хотел бы когда-нибудь провести КВН». На что Масляков сказал: «Поживем — увидим. Если правильно сложишь свою жизнь, кто знает, может быть, когда-нибудь ты ее и проведешь». Сейчас иду на сцену, чтоб произнести легендарную фразу: «Мы начинаем КВН!» – делился актер в соцсетях.

В сентябре стало известно, что 48-летний Олешко станет ведущим другого шоу на Первом канале – «Точь-в-точь».