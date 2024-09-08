«Мне некогда унывать»: умер бессменный ведущий КВН Александр Масляков

В Москве скончался легендарный телеведущий Масляков, в первую очередь известный по КВН. Он несколько лет боролся с раком легких, дважды переболел ковидом, что осложнило проблемы со здоровьем. По информации СМИ, последнее время Масляков лежал в больнице, с ним рядом были близкие.

От чего умер легендарный ведущий КВН Александр Масляков

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков умер в возрасте 82 лет, говорится в Telegram-канале передачи.

«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей... Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить», — указали в КВН.

Ведущий скончался от рака легких , пишет Telegram-канал SHOT. По неофициальной информации, злокачественную опухоль обнаружили в 2022 году, из-за болезни Масляков ушел из КВН (весной 2024 года его на постоянной основе заменил Дмитрий Хрусталев).

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

«Уже полгода Александр Васильевич [Масляков] был в очень плохом состоянии, он с трудом разговаривал, было тяжело дышать. Осложнили ситуацию последствия ковида — короновирусом ведущий переболел дважды. Последнее время он передвигался на гольф-каре с охраной», — передает Shot.

Образование оказалось неоперабельным, Масляков проходил «поддерживающее лечение». К весне 2024-го, по информации СМИ, его здоровье ухудшилось. Тогда врачи сказали, что «лечение уже не поможет, остался вопрос времени», узнал SHOT. Последнее время ведущий находился в отделении паллиативной помощи московской больницы, с ним рядом оставались близкие.

«КВН осиротеет»

В КВН подчеркнули, что он стал «символом юмора и сатиры», как в России, так и за границей.

«Большая-большая трагедия... Многие склонны недооценивать КВН, считая, что это просто телевизионная передача или шоу. На самом деле это большая школа, это большая система взаимоотношений между большим количеством людей, которые никогда бы в жизни друг друга не знали, если бы не КВН», — сказал «Газете.Ru» бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН», депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев.

Депутат отметил, что Масляков и в его судьбе сыграл значимую роль, дав «дорогу в жизнь». Тарбаев описал ведущего как человека, который мог с любым участником КВН, независимо от разницы в возрасте, пообщаться по-отечески, дать совет. Масляков обладал сильной харизмой, поэтому его слова никогда не вызывали обиду, добавил собеседник «Газеты.Ru».

«Он был человечным. Он мог и поругать, и вместе посмеяться, и пошутить. Мог дать какой-то наказ, мог по-отечески подойти и дать какой-то совет. Это и подкупало», — поделился Тарбаев.

Свою передачу ведущий, по его мнению, чувствовал «на уровне инстинктов». Член Думы призвал сохранить КВН, несмотря на смерть его символа.

«Безусловно, с его уходом КВН осиротеет. Но я надеюсь, что мы в память о нем не должны эту игру забыть или допустить, чтобы она исчезла», — пожелал Тарбаев.

Советская и российская актриса эстрады Клара Новикова предположила в беседе с «Газетой.Ru», что со смертью Маслякова передача поменяется. Она отметила, что пока сложно вообще представить игру без Маслякова.

«Наверное, пришло время всему меняться. Наверное, с его уходом так и произойдет — будет меняться. Он не основатель, но он так подхватил эту игру и так ее сделал своей, что КВН без него не представляю. Даже когда его сейчас не было на экране, представить КВН без него невозможно, без его отношения к ребятам. Я бывала на репетициях и знаю, как это все непросто и как это сложно — добиваться того, чего добивался он», — рассказала артистка.

Новикова добавила, что так расстроилась из-за новости о кончине Маслякова, что охрипла от нервов. Хотя было ясно, что последнее время Масляков не появляется на экранах в связи со здоровьем, его смерть все равно стала шоком, говорит актриса.

«Что сказать о человеке, который столько лет занимался программой, и она была просто топовой. Всегда, когда уходит человек, тяжело, а человек такого уровня... Мы были знакомы. Я очень соболезную семье. Очень жаль, что так случилось. Это случается, но тут просто горе горькое».

«Я работал самим собой»: карьера Александра Маслякова

Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (сейчас Екатеринбург), отец — военный, мать — домохозяйка. Семья сменила несколько городов, учился будущий шоумен в Москве, окончил энергетический факультет Московского института инженеров транспорта и Высшие курсы работников телевидения. Еще студентом стажировался на заводе, но потом пришел на телевидение. Юноша участвовал в КВН, и друг по игре пригласил его в молодежную редакцию Центрального телевидения, которая собиралась «снять веселую передачу» и искала ведущих из числа квнщиков. Так Масляков в 1964 году стал соведущим передачи «Клуб Веселых и Находчивых» (на тот момент она была в эфире всего три года). Программа получила большую популярность, после ее закрытия в 1971-м Масляков вел множество других передач, например, «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!».

«Помню, шли с матушкой по улице, и прохожие со мной здоровались. Она искренне удивлялась: «Откуда тебя все знают?» Я отвечал: «Мам, у них тоже дома есть телевизор». Да, я был очень популярным мальчиком. Передач тогда было мало. Все смотрели все... Ведущих знали и любили», — вспоминал Масляков.

С возрастом, по его словам, стал избегать внимания людей. Скрывать лицо под головным убором, «кутаться в шарф», ездить на такси.

«Наверное, рассуждаю по-стариковски, но устал от внимания к своей персоне», — делился уже пожилой ведущий.

В 1986 году передачу КВН возобновили, с этого момента до 2022 года Масляков оставался ее ведущим. Рассказывал, что за всю жизнь не нашел какое-то хобби, потому что ему настолько нравится собственная работа, повезло «громадный кусок жизни проработать самим собой». Однако, говоря о главном счастье в жизни, на первое место ставил не КВН, а семью (с 1971 года был женат на режиссере КВН Светлане, у пары есть сын).

«Какое-то время назад я вывел собственную формулу счастья, в которой всего четыре составляющих. Первое, естественно, то, что Светлана согласилась выйти за меня замуж... Второй пункт — рождение нашего сына Саши. Третий — его женитьба на Ангелине, красивой и умной девочке. Ну а потолок счастья, выше которого ничего не будет, — появление на свет внучки Таси», — описывал ведущий.

К своему 80-летию признавался, что накопилось много усталости и есть мысли «об уходе на покой». В то же время уточнял, что пока не решился на уход, поскольку будет слишком нервничать, наблюдая за передачей только со стороны.

«Много забот — работа, возраст, настроение... Когда молод — все дается легко, сейчас же любое дело требует усилий», — говорил ведущий.

В старости рассказывал, что пробовал писать мемуары, «извел с десяток тетрадок», но в итоге все сжег, о чем не жалел. Ведущий считал, что это никому не будет интересно. Также подчеркивал, что в любом случае не унывает, а итоги подводить не торопится.

«Мне некогда заниматься такой ерундой [как уныние]... Жизнь продолжается несмотря ни на что. Поэтому дебет с кредитом сводить рано», — пояснял Масляков.

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», получал благодарность президента РФ, награжден орденом Александра Невского, знаком преподобного Сергия Радонежского, заслуженный деятель искусств России. Президент Международного союза КВН, в 2006 году вместе с супругой стал соучредителем телевизионного творческого объединения «АМиК» — производителя телепрограммы КВН.