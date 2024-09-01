От тети Вали до Николая Валуева. Самые любимые ведущие «Спокойной ночи, малыши!»

Ровно 60 лет назад, 1 сентября 1964 года, в эфир впервые вышла детская передача «Спокойной ночи, малыши!». Это одна из самых старых программ российского телевидения — в компании Хрюши, Фили и Степашки выросли несколько поколений детей. Вели ее дикторы советского ТВ, актеры, музыканты и даже королева красоты. «Газета.Ru» — о самых любимых ведущих передачи.

close Владимир Ухин Александр Поляков/РИА Новости

Сын бухгалтера и кандидата сельскохозяйственных наук Владимир Ухин из Омска стал первым ведущим «Спокойной ночи, малыши!». Когда в 1964 году был объявлен конкурс на эту роль, 34-летний выпускник эстрадного отделения ГИТИСа, уже работавший диктором на телевидении, решил испытать судьбу. И стал Дядей Володей до 1992 года.

Помимо «Спокойной ночи, малыши!» Ухин вел и другие передачи — «Сельский час» и «Веселые нотки», а также снялся в нескольких фильмах. В конце 70-х он уехал работать в Японию, где он вел передачу «Говорим по-русски», — и так понравился японским зрителям, что по истечении срока контракта они потребовали, чтобы Ухин вернулся.

Для советских детей он был своего рода отеческой фигурой, хотя своих детей у него тогда не было. Первая жена Владимира Ухина, солистка ансамбля народных танцев «Березка» Нина Зубкова, потеряла ребенка во время беременности — и супруги развелись, не сумев перенести трагедию. В тот тяжелый период жизни Владимир Ухин начал злоупотреблять алкоголем, но смог побороть этот недуг.

Второй женой ведущего стала Наталья Макарова, которая была младше него на 21 год. В 1992 году у супругов родился сын Иван. Дядя Володя проработал на телевидении до 1995-го. Скончался он в 2012-м в возрасте 82 лет — после третьего инсульта.

close Валентина Леонтьева Лев Великжанин/РИА Новости

Настоящее имя уроженки Петрограда Валентины Леонтьевой — Алевтина Торсонс (ее отец, бухгалтер на железной дороге, был шведом по происхождению). Она родилась в 1923 году. В 1942-м после гибели отца в блокадном Ленинграде Алевтина смогла выбраться из города по «Дороге жизни» вместе с матерью и сестрой — они поселились в Мелекесском районе Куйбышевской области (сейчас входит в состав Ульяновской области).

В 1945 году будущая телеведущая поступила в оперно-драматическую студию имени К. С. Станиславского при МХАТе. В 1954-м — была принята на Центральное телевидение, где вскоре и стала диктором.

Валентина Леонтьева вела не только «Спокойной ночи, малыши», но и многие другие передачи для детей и взрослых. «В гостях у сказки», «Умелые руки», праздничные «Голубые огоньки», «От всей души» тоже ассоциировались у зрителя с мягкой, слегка загадочной улыбкой Леонтьевой. Кстати, она же была комментатором открытия Олимпийских игр в Москве в 1980 году.

В 1989 году Валентина Леонтьева стала диктором-консультантом на телевидении — другой работы для нее не было. Разве что новостная рубрика в передаче о телевидении «Телескоп» производства телекомпании ВИD, которую она вела с Дмитрием Крыловым и Игорем Кирилловым с 1996 по 1997 год.

В 2004-м диктор упала и сломала шейку бедра. Она попала в больницу, а после выписки уехала к сестре в поселок Новоселки Мелекесского района, где та жила еще с 40-х. Через три года Валентины Леонтьевой не стало.

Ее единственный сын на похороны не приехал из-за конфликта с родственниками. Леонтьева дважды была замужем, однако говорили, что ведущая слишком мало времени уделяла близким — и слишком много работала, потому что обожала телевидение.

close Татьяна Веденеева Валентина Поляковская/ТАСС

Если в 70-е дети обожали дядю Володю и тетю Валю, то в 80-е они с нетерпением ждали появления на экране тети Тани — Татьяны Веденеевой. Она была настоящей красавицей — молодая, модная, с короткой стрижкой и большими сережками.

Татьяна Веденеева родилась в Волгограде в 1953 году, после школы приехала в Москву поступать в театральный — и стала студенткой ГИТИСа. Потом поступила в Театр имени Маяковского, но вскоре пошла работать на телевидение: в театре ей не могли предоставить жилье, а там — могли.

В «Спокойной ночи, малыши!» Веденеева попала в качестве замены Дяде Володе, который уезжал работать в Японию. К слову, и тетя Таня в 1986 году отправилась туда вести ту же передачу.

Веденеева вела и многие другие программы — «Однажды осенью», «Будильник», «В гостях у сказки», «Песня года». Немного снималась в кино — например, запомнилась зрителям в роли очаровательной и молчаливой Эллы Делей в комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!».

В начале 90-х Веденеева и ее муж уехали во Францию, где создали компанию по производству бакалеи. В 2000-м тетя Таня вернулась. И снова стала востребованной телеведущей, теперь уже на канале «Домашний».

Кстати, в театре она тоже играет — с 2009-го служит в «Школе современной пьесы».

close Ангелина Вовк М. Юрченко/РИА Новости

Телеведущая Ангелина Вовк родилась во время Великой Отечественной войны — в 1942 году. Как и ее коллеги, она получила актерское образование. Уроженка Тулуна Иркутской области и дочь военного летчика, погибшего в 1944 году, будущая тетя Лина окончила ГИТИС. И, кстати, еще студенткой подрабатывала манекенщицей в Общесоюзном доме моделей на Кузнецком мосту в Москве.

После окончания института Ангелина Вовк снялась в военном фильме «Прощай» и продолжила учиться — сначала на режиссерских курсах повышения квалификации при Гостелерадио СССР, а потом — на дикторских. И уже по окончании курсов стала диктором Центрального телевидения.

Диктора новостных программ из Ангелины Вовк не получилась. Из-за плохого зрения ей было сложно читать, а по причине природной улыбчивости — сохранять серьезность. Поэтому она стала ведущей детских и развлекательных программ — «Будильника», «Утренней почты», «Музыкального киоска», «Песни года». Она продолжала работать на телевидении и в 90-е, и в нулевые, а в 2012 году даже приняла участие в программе «Танцы со звездами». А в детском лагере «Орленок» на Черном море ведущая неизменно проводит ежегодный фестиваль «Песенка года».

Ангелина Вовк дважды была замужем, однако детей у нее нет — из-за проблем со здоровьем. Она увлекается моржеванием и горными лыжами, выращивает овощи и цветы на своем приусадебном участке и плавает в бассейне.

close Татьяна Судец Игорь Уткин/ТАСС

Татьяна Судец (урожденная Буранцева) с детства мечтала о карьере артистки. Однако по настоянию матери — а ее родители переехали в Москву из Рязанской области, чтобы работать на вагоноремонтном заводе — поступила на радиотехнический факультет МЭИ. Уже получив диплом, в возрасте 25 лет будущая тетя Таня узнала о прослушиваниях на должность диктора Центрального телевидения — и прошла. Так в 1972 году Татьяна Судец нашла свое призвание.

Помимо «Спокойной ночи, малыши!» она вела программы «Время», «Умелые руки» и «Больше хороших товаров», а также концерты «Песня года» и «Голубой огонек». Судец, как и ее коллеги, тоже работала в Японии, где с телеэкранов учила людей говорить по-русски.

В перестройку Судец перешла на кабельное телевидение, вела концерты и преподавала в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания. В последнее время она живет на даче в Подмосковье и занимается воспитанием внуков.

Личная жизнь Татьяны Судец сложилась драматично. Она трижды была замужем, и все три раза неудачно: первого супруга она не любила, второй ей изменил, а третий оказался запойным алкоголиком. И хотя Судец улыбалась на отечественном телевидении, наверное, шире всех, ее преследовали страшные трагедии. В 1984 году ее брата Анатолия убил пьяный сосед, а вскоре ее отец скончался от сердечного приступа. В 1992-м ведущая потеряла сына Андрея, родившегося в первом браке: его жестоко убили грабители. А после развода с третьим мужем, чьи запои она была не в силах терпеть, тот тоже ушел из жизни.

Во втором браке у Татьяны Судец родилась дочь Дарья, подарившая ей внуков.

close Анна Михалкова Григорий Сысоев/РИА Новости

Дочь режиссера Никиты Михалкова Анна ведет передачу «Спокойной ночи, малыши!» с 2002 года. Ее карьера, конечно, сложилась совершенно не так, как у ее предшественниц-теть — кстати, Михалкову Хрюша и Степашка тетей не называют.

Для выпускницы ВГИКа Михалковой предложение выступить в роли ведущей детской передачи было вызовом. «Всегда думала, что телевидение не моя среда. Но [мои] дети тогда были маленькими, и в конце концов я подумала, что им будет приятно. Поначалу было сложно влиться в команду, общаться на камеру. В кино ведь ее не замечаешь, а тут с ней надо взаимодействовать. Постепенно привыкла — и к камере, и к людям», — говорила актриса.

Анна Михалкова — востребованная актриса кино и сериалов, в ее фильмографии — роли в таких картинах, как «Изображая жертву», «Связь», «Обитаемый остров», «Заповедник». А впервые на экране актриса появилась в картине своего отца «Очи черные».

У Анны Михалковой трое детей — Андрей (родился в 2000-м), Сергей (появился на свет в 2001-м) и дочь Лидия, которой в сентябре 2024 года исполняется 11 лет. А еще у нее совершенно не светский муж — предприниматель Альберт Баков.

close Оксана Федорова Владимир Песня/РИА Новости

В 2002 году 25-летняя уроженка Пскова, старший лейтенант МВД Оксана Федорова стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная», проходившего в Пуэрто-Рико. Тогда же ее пригласили стать ведущей передачи «Спокойной ночи, малыши!» — предполагалось, что с появлением популярной красавицы рейтинги передачи вырастут.

Через 20 лет после появления в передаче Федорова вспоминала, что приняли ее настороженно. «В мой первый рабочий день съемочная группа встретила меня неохотно. Я тогда преподавала на кафедре МВД гражданское право, училась адъюнктуре — и вдруг телевидение, совершенно незнакомая мне область. Наш художник Александр Саушин, с которым мы сделали очень много проектов, посмотрел на меня и сказал, что ему все нравится, говорил, что «она останется надолго», — рассказала Федорова изданию StarHit.

И она осталась — сегодня Оксана Федорова, теперь уже сама мама двоих детей, продолжает общаться с Хрюшей и Степашкой.

Титул «Мисс Вселенная» остался за Федоровой лишь на четыре года — ее лишили короны, поскольку она не участвовала в рекламных мероприятиях, положенных по контракту (по словам самой Федоровой, она была занята учебой в аспирантуре).

В запас Федорова уволилась в звании майора в 2007 году, поскольку уже не могла одновременно работать в правоохранительных органах и шоу-бизнесе.

На телевидении она вела программы «Форт Боярд» и «Субботник», а сейчас выходит в эфир в передаче «Субботний вечер» на канале «Россия 1». В конце 2000-х красавица начала появляться в фильмах и сериалах, а в начале 2010-х выпустила несколько музыкальных клипов.

В 2022 году Оксана Федорова получила Российскую национальную премию в области детского кино и телевидения «ТЭФИ-Kids»: ее признали лучшей ведущей программы для детей.

close Николай Валуев РИА Новости

Знаменитый боксер-тяжеловес стал ведущим «Спокойной ночи, малыши!» в 2016 году. Тогда программу в очередной раз реформировали — и придумали ей утреннюю версию с известными людьми. «Узнал об этом во время презентации на «России». Это был 2016 год — совпало с выборами в Государственную думу. Все считали, что таким образом я боролся за голоса избирателей. Но это странно, потому что работа над программой началась, когда повлиять на эти голоса было невозможно», — рассказывал Валуев в интервью Sports.Ru в 2023 году.

По словам спортсмена и политика, он сразу согласился сниматься в передаче — но в свободном графике, когда будет возможность. И бесплатно.

В передаче дядя Коля объясняет, как правильно выяснять отношения, осуждает Хрюшу, когда тот дразнит Филю, рассказывает о пользе спорта, учит любит природу и вообще выполняет роль большой отеческой фигуры. Как утверждает сам Валуев, фигуры совершенно не страшной — несмотря на грозный вид. «Дети отреагировали крайне позитивно. Мягко говоря, я человек с негламурной внешностью. Иногда меня ассоциируют со Шреком, он очень юморной и добрый. Действительно есть пересекающиеся вещи. В силу того что дети уже посмотрели несколько серий «Шрека», они так и воспринимали — им было весело», — говорил боксер.

В том же интервью он рассказывал, что снимается, когда есть свободный день — обычно выходной. Но хотя работа идет с утра до вечера (нужно сделать сразу несколько программ с участием дяди Коли), он совершенно не устает. Оказывается, для Николая Валуева любые съемки — это отдых.

В качестве ведущего он появлялся и в других телепередачах. С 2011 по 2012 год Валуев снимался в программе «Неизведанный Кузбасс» на кемеровском канале «Мой город», в 2013-м два месяца вел «Форд Боярд», а в 2015-м — программу «Большой папа» на «Пятом канале». Также в его телевизионном портфолио — передачи на каналах «78», «Спас» и «Мир».

close Михаил Пореченков spokoinoinochi.ru

В 2018 году в числе ведущих детской программы оказался еще один артист брутального вида и имиджа. Михаил Пореченков, который прославился благодаря роли в сериале «Агент национальной безопасности», в возрасте 49 лет стал добрым дядей Мишей для маленьких телезрителей.

В первый день съемок он опубликовал в соцсетях фотографию с любимыми персонажами передачи и написал: «Филя, Степашка и я. Сегодня был такой вот опыт. Любите детей. Дети — наше все».

Для актера это не первый опыт работы на телевидении. Еще в 2001 году он стал ведущим передачи «Коллекция приключений», после чего были «Запретная зона», «Кулинарный поединок», «Битва экстрасенсов» и другие.

Сергей Безруков

close Сергей Безруков spokoinoinochi.ru

Один из самых известных актеров России Сергей Безруков начал вести «Спокойной ночи, малыши!» в конце 2021 года. На своей странице в соцсети артист выложил фотографию и несколько роликов со съемок, на которых он, Хрюша и Филя появляются в образах пиратов. «Так выглядит детское счастье. Шутки шутками, но я наконец-то попал в «Спокойной ночи, малыши!»… Это действительно передача, на которой выросли целые поколения малышей, в том числе и я!» — поделился актер.

В 2023 году Безруков вновь появился в передаче. «После небольшого перерыва вновь вернулся к съемкам программы «Спокойной ночи, малыши!». Так что спешу обрадовать — скоро выйдут новые эпизоды! Мы с детьми сами всегда их смотрим и знаем, когда будет следующий выпуск. Поэтому, как и раньше, буду информировать о выходе эпизодов и вас», — заявил он в соцсетях.

Безруков — многодетный отец. В браке с режиссером Анной Матисон он воспитывает троих детей — Марию (родилась в 2016 году), Степана (2018) и Василия (2021). У актера есть также дети от актрисы Кристины Смирновой, которых он поддерживает — дочь Александра (родилась в 2008-м) и сын Иван (2011).