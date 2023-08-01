«Безумно любила детей вопреки сыну»: какие трагедии пережили советские ведущие детских телепередач

«Тетя Валя» — так называли советскую телеведущую Валентину Леонтьеву. Ни один советский ребенок не мог представить своей жизни без передач «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши» и «Будильник», звездой которых была Леонтьева. На экране она всегда улыбалась и рассказывала веселые истории, но в ее реальной жизни не всегда было место счастью. Она так и не построила крепкую семью: два брака Леонтьевой кончились разводом, а сын перестал навещать ее в конце жизни. В 100-летие артистки «Газета.Ru» рассказывает о личных драмах Валентины Леонтьевой и других телеведущих детских программ.

Валентина Леонтьева

Валентина Леонтьева (настоящее имя — Алевтина Торсонс) с детства занималась в театральном кружке, но о хобби пришлось забыть, когда началась Великая Отечественная война. Вместе с родителями девочка осталась в осажденном Ленинграде, где вскоре умер ее отец.

В 1942 году Валентина Леонтьева эвакуировалась вместе с матерью в поселок Новоселки под Ульяновском. Через пару лет девушка поступила в Московский химико-технологический институт Менделеева, но учиться там не смогла. Вспомнив о своих мечтах детства, будущая телезвезда поступила в Оперно-драматическую студию Станиславского при МХАТе (ныне «Электротеатр»).

Два года она отслужила в Тамбовском драматическом театре, а затем устроилась на телевидение. Всенародная любовь пришла к ней благодаря передачам «В гостях у сказки» и «Спокойной ночи, малыши!». Валентина Леонтьева также работала в новостях, в эфирах «Голубых огоньков». Пиком ее карьеры стала программа «От всей души», за которую телеведущая получила государственную награду СССР.

close 100% Лев Великжанин/РИА Новости

Первый раз она вышла замуж еще в Тамбове. Ее мужем стал режиссер Юрий Ришар. Брак просуществовал три года и распался из-за измены Юрия.

Вторым супругом Леонтьевой стал дипломат Юрий Виноградов. В этом союзе у них родился сын Дмитрий. В 1960-е Юрий переехал работать в Нью-Йорк. Валентина последовала за мужем, однако не смогла долго жить в статусе домохозяйки и вернулась в Москву.

Через 28 лет совместной жизни Юрий Виноградов ушел от Леонтьевой к другой женщине.

«Новый год, «Голубые огоньки», 1 мая, ее нет. Мне надоело только с тещей сидеть, ну и с сыном естественно, а нашей Валюшки нет дома», — передавала слова Юрия Людмила Туева, подруга Валентины Леонтьевой, в передаче «Центрального телевидения».

Отношения с единственным сыном Дмитрием у Леонтьевой были сложными. В детстве он никогда не смотрел передачи, которые вела мама. Сама телеведущая винила себя за то, что мало времени уделяла сыну.

close 100% Валентина Леонтьева с сыном Кадр из программы «Пусть говорят»

«Меня на телевидении сделали дети. Я их безумно любила вопреки сыну, которому не уделяла внимание, потому что была круглосуточно здесь (на телевидении)», — делилась она.

В начале 90-х все программы, которые вела Леонтьева, закрыли. Телеведущая осталась не у дел. Ей предложили поработать консультантом в дикторском отделе, но в эфир не звали. Спустя время Леонтьева все-таки вела рубрику в программе «Телескоп» с 1996 по 1997 год.

Под конец жизни Валентина Леонтьева перебралась к родственникам в поселок Новоселки. Сын редко навещал мать из-за ее родных. Дмитрий рассказывал, что родственники хотели получить деньги и личные вещи его матери.

«После того, как она умерла, они пригнали к дому КАМАЗ, чтобы вывести все мамины вещи. Они растащили буквально все», — рассказал он в «Пусть говорят».

Дмитрий также не пришел на похороны матери, потому что не хотел видеться с родственниками.

«Я не пришел на похороны, потому что не был уверен, что смогу себя контролировать. Я боялся, что убью кого-нибудь из этих мерзавцев, и тогда речь будет идти об уголовном деле», — говорил он.

После школы Татьяна Судец (в девичестве — Буранцева) хотела поступать в Гнесинку, однако мать ей запретила. Она настояла на том, чтобы девушка пошла учиться в энергетический институт. Впрочем, Судец не оставила мечту связать жизнь с творчеством и в 25 лет прошла телевизионный кастинг. Позже Татьяна вела программы «Время», «Умелые руки» и другие, а затем пришла в «Спокойной ночи, малыши!».

«Тетя Таня», которую так полюбили советские дети, трижды была в браке. Первый раз она вышла замуж в 18 лет за инженера Анатолия Грушина. По словам телеведущей, брак был без любви.

close 100% Татьяна Судец и Анатолий Грушин Кадр из передачи «Тетя Таня, не плачь!»

«Если честно, тогда я любила совсем другого парня, но с ним не получилось, вот и согласилась выйти за Толю», — рассказывала знаменитость в интервью «Экспресс-газете».

У супругов родился сын Андрей. Семь лет Татьяна и Анатолий пытались сохранить семью, но в итоге расстались.

Совсем иные чувства Татьяна испытывала к своему второму мужу — переводчику Владимиру Судцу. После свадьбы у них родилась дочь Дарья. Все было хорошо, пока однажды телеведущая не уехала в командировку в Японию. Вернувшись, она узнала об измене мужа.

«У Володи появилась другая женщина, и мы разошлись. Та девушка оказалась иногородней, ей нужно было за Москву зацепиться, вот она и терпела моего бывшего мужа», — рассказывала она.

close 100% Татьяна и Владимир Судец Кадр из передачи «Тетя Таня, не плачь!»

В конце 1980-х, отдыхая в горах, Татьяна Судец встретила полковника КГБ Михаила Мирошникова. В 1988 году они поженились. Позже выяснилось, что Михаил страдает алкоголизмом. Он часто поднимал руку на жену, однако Татьяна пыталась его вылечить.

В это же время случилась трагедия: в 1992 году сын телеведущей Андрей отдыхал в загородном доме в компании приятеля. В тот день на молодого мужчину напали, ограбили и избили до смерти. Тело Андрея выбросили на дорогу под Серпуховом. Позднее убийц нашли и посадили в тюрьму.

В 1995 году Татьяна Судец подала на развод с мужем. Он просил ее не уходить и говорил, что не проживет долго. Так и случилось: спустя год Михаил Мирошников умер. После его смерти телеведущая больше не выходила замуж.

«Мне было 47, ему — 49. Лучше Миши никого нет, а хуже — мне не нужно», — рассказывала она Борису Корчевникову.

В годы перестройки Татьяна Судец стала вести передачи на кабельном телевидении. В «нулевые» появлялась в «Грамотных историях», вела ток-шоу «Дело ваше». Сейчас 75-летняя женщина на пенсии — свое время она посвящает троим внукам и дочери Дарье.

close 100% Игорь Уткин/ТАСС

Ангелина Вовк окончила ГИТИС и мечтала стать актрисой театра, но судьба распорядилась иначе. После института ее пригласили сниматься в фильме «Прощай». После съемок Вовк не успела устроиться на работу в театр: набор был закрыт. Она подала заявку на режиссерские курсы, но поняла, что не справится. В это время начался набор дикторов на телевидении — Ангелина Вовк прошла кастинг и стала вести «Музыкальный киоск». Вскоре ее перевели в отдел детских программ — и в ее жизни появились передачи «Спокойной ночи, малыши!» и «Будильник».

В 90-е Ангелина Вовк спасла передачу «Спокойной ночи, малыши!» от закрытия. Ей удалось найти спонсоров для финансирования программы.

Несмотря на то, что Вовк полюбили все маленькие телезрители, у нее нет собственных детей. Более того, в первом браке с актером Геннадием Чертовым у ведущей случилась внематочная беременность, которая сказалась на здоровье.

close 100% Nikolai Malyshev

За время лечения Вовк похудела на 20 кг, а также заболела пневмонией. В момент нахождения в больнице у нее случилась клиническая смерть.

«Я мучилась очень серьезно, и вдруг мне стало так хорошо. Я почувствовала, что у меня ничего не болит», — рассказывала Ангелина Вовк в интервью Борису Корчевникову, добавляя, что видела коридор, по которому уже летела, но услышала крик мамы, врача — и вернулась.

После внематочной беременности артистка потеряла возможность иметь детей. В 1982 году она развелась с Геннадием Чертовым. Вовк признавалась в интервью Лере Кудрявцевой, что подозревала мужа в изменах, поэтому после развода стала встречаться с чешским художником Индржихом Гетцем.

close 100% Ангелина Вовк и Геннадий Чертов Лев Великжанин/Василий Малышев/РИА Новости

«Ощутила себя свободной женщиной… Я свечку не держала, но были предположения. Одна моя подруга сказала, что ее дети от моего мужа», — рассказывала она.

Ангелина Вовк была замужем за Индржихом Гетцем 13 лет. Они расстались из-за отношений на расстоянии. Гетц жил в Чехии и не хотел переезжать в СССР, в то время как телеведущая чувствовала, что хочет жить только в Москве. После второго брака Ангелина Вовк больше не выходила замуж.

От детских передач Вовк перешла ко взрослым: «Утренней почте», «Голубому огоньку» и «Песне года». В последнем проекте телеведущая снималась вплоть до 2006 года. Позднее вела программу «Доброе утро, Россия!», а также «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым, «В наше время» с Татьяной Веденеевой и ток-шоу «Дело ваше» с Людмилой Хитяевой. Сегодня 80-летняя Ангелина Вовк на пенсии — живет за городом и, по собственным словам, иногда подрабатывает, так как не может прожить на пенсию в 17 тыс. рублей.