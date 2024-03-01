«Талантливый, но сложный»: умер Игорь Капатов, озвучивавший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!»

29 февраля ушел из жизни актер Игорь Капатов, который 13 лет озвучивал Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!». По словам его супруги, причиной смерти стала инфекция после операции на сердце. Коллеги по передаче рассказали «Газете.Ru», каким запомнили Капатова.

«Случилась какая-то инфекция»

Народный артист Башкирии, актер Игорь Капатов, который озвучивал Мишутку в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!», скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщили в Башкирском государственного театре кукол.

«Светлая память об Игоре Альбертовиче Капатове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил. Коллектив Башкирского государственного театра кукол выражает глубочайшие соболезнования родным и близким покойного», — говорится в публикации.

Актер ушел из жизни 29 февраля в больнице. Супруга артиста Людмила рассказала ИА Регнум, что у него возникли осложнения после операции на сердце:

«Игорь Альбертович ушел из жизни в больнице, всю историю долго рассказывать, у него были проблемы с сердцем, ему делали шунтирование, потом случилась какая-то инфекция».

По данным Telegram-канала Mash, артист страдал от сердечно-сосудистых заболеваний с высоким риском осложнений.

«Со злодеями у меня как-то не заладилось»

Игорь Альбертович Капатов родился в 1953 году в городе Горький (сейчас Нижний Новгород), там же закончил театральное училище. В 1977-м после окончания учебы артист присоединился к трупе Башкирского государственного театра кукол по приглашению режиссера Владимира Штейна. Там Капатов поставил спектакли «Кыцык-Мыцык», «Кошкин дом», «Ковбойская история», «Дюймовочка», «Ночь перед Рождеством» и другие.

«Актер и режиссер Игорь Альбертович Капатов, когда ставил свои спектакли, всегда звал на прогоны играющих на ближайшей детской площадке ребятишек. Он усаживал их в зале и наблюдал за реакцией: внимательно ли смотрят, смеются ли…», — вспоминала актриса Башкирского театра Татьяна Кузьменко в интервью газете «Вечерняя Уфа».

В 2001 году Капатов переехал в Москву, где стал сниматься в кино и сериалах, играть в театре и озвучивать мультфильмы. Широкую известность ему принесла роль в передаче «Спокойной ночи, малыши!», работе над которой он отдал 13 лет. С телеэкранов голосом Капатова Мишутка разговаривал с 2003-го по 2016-й.

На пробы актера привел знакомый. Капатов вспоминал, что на кастинге «взял куклу, чего-то там покривлялся». Мишутка был в «Спокойной ночи, малыши!» персонажем новым — мобильным, не перчаточным, современным. У Капатова были помощники, которые управляли руками медведя, чтобы он выглядел живым.

Сам актер отмечал, что вживаться в роль было интересно, но одновременно нелегко, потому что взрослому человеку трудно сыграть ребенка. По словам Капатова, его Мишутке было пять лет.

«Играть пятилетнего ребенка… самый настоящий актерский кайф! У него нет никаких проблем!», — признался актер в интервью.

С ролями в кино была совершенно другая история. Как вспоминал Капатов, ему в основном предлагали роли бандитов и злодеев — «внешность такая», объяснял актер.

«В 2010 году вышел фильм «Чужая» о лихих 90-х. Убийства, насилие, братки крутые… Нужен был актер на роль главной сволочи — лысого по кличке то ли Штырь, то ли Гвоздь. Меня вызвали на пробы. Первый кадр — в морге. Прихожу на «Мосфильм», там висят фото претендентов. Все мужики, как мужики, а я — с Мишуткой! В итоге не взяли. С тех пор со злодеями у меня как-то не заладилось…», — вспоминал Капатов.

Актер признавался, что никогда не думал, что ему придется стать Мишуткой. Но эта роль, по его словам, была для него главной и определяющей в карьере. Мишутка, как признавался актер, его «кормил». Режиссеры, которые узнавали голос Капатова, звали в другие проекты — и мультфильмы озвучивать, и в кино сниматься.

«Талантливый, но сложный»

Коллеги по «Спокойной ночи, малыши!» вспоминают Игоря Капатова как талантливого человека. Актриса Наталья Голубенцева, озвучивающая Степашку, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что у актера был трудный характер.

«Я знаю, что он ко мне с большим уважением относился, но я его немножечко терзала. Мишутка у него был замечательный. Сложный в общении — я иногда ставила его на место. Но сейчас говорить об этом очень смешно, потому что можно было терпеть его сложный характер за счет таланта», — отметила Голубенцева.

Одна из ведущих передачи Оксана Федорова отметила, что Капатов был очень эмоциональным и артистичным:

«Всегда старался импровизировать, находить новые краски в голосе и игре своего героя. Всегда отстаивал свою точку зрения касательно персонажа. Он на него был очень похож».