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«Талантливый, но сложный»: умер Игорь Капатов, озвучивавший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!»

Озвучивший Мишутку актер Капатов умер после шунтирования

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Игорь Капатов, озвучивающий героя передачи «Спокойной ночи, малыши!» Мишутку, во время съемки программы, 2013 год

Игорь Капатов, озвучивающий героя передачи «Спокойной ночи, малыши!» Мишутку, во время съемки программы, 2013 год

Александра Мудрац/ТАСС
29 февраля ушел из жизни актер Игорь Капатов, который 13 лет озвучивал Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!». По словам его супруги, причиной смерти стала инфекция после операции на сердце. Коллеги по передаче рассказали «Газете.Ru», каким запомнили Капатова.

«Случилась какая-то инфекция»

Народный артист Башкирии, актер Игорь Капатов, который озвучивал Мишутку в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!», скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщили в Башкирском государственного театре кукол.

«Светлая память об Игоре Альбертовиче Капатове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил. Коллектив Башкирского государственного театра кукол выражает глубочайшие соболезнования родным и близким покойного», — говорится в публикации.

Актер ушел из жизни 29 февраля в больнице. Супруга артиста Людмила рассказала ИА Регнум, что у него возникли осложнения после операции на сердце:

«Игорь Альбертович ушел из жизни в больнице, всю историю долго рассказывать, у него были проблемы с сердцем, ему делали шунтирование, потом случилась какая-то инфекция».

По данным Telegram-канала Mash, артист страдал от сердечно-сосудистых заболеваний с высоким риском осложнений.

«Со злодеями у меня как-то не заладилось»

Игорь Альбертович Капатов родился в 1953 году в городе Горький (сейчас Нижний Новгород), там же закончил театральное училище. В 1977-м после окончания учебы артист присоединился к трупе Башкирского государственного театра кукол по приглашению режиссера Владимира Штейна. Там Капатов поставил спектакли «Кыцык-Мыцык», «Кошкин дом», «Ковбойская история», «Дюймовочка», «Ночь перед Рождеством» и другие.

«Актер и режиссер Игорь Альбертович Капатов, когда ставил свои спектакли, всегда звал на прогоны играющих на ближайшей детской площадке ребятишек. Он усаживал их в зале и наблюдал за реакцией: внимательно ли смотрят, смеются ли…», — вспоминала актриса Башкирского театра Татьяна Кузьменко в интервью газете «Вечерняя Уфа».

В 2001 году Капатов переехал в Москву, где стал сниматься в кино и сериалах, играть в театре и озвучивать мультфильмы. Широкую известность ему принесла роль в передаче «Спокойной ночи, малыши!», работе над которой он отдал 13 лет. С телеэкранов голосом Капатова Мишутка разговаривал с 2003-го по 2016-й.

На пробы актера привел знакомый. Капатов вспоминал, что на кастинге «взял куклу, чего-то там покривлялся». Мишутка был в «Спокойной ночи, малыши!» персонажем новым — мобильным, не перчаточным, современным. У Капатова были помощники, которые управляли руками медведя, чтобы он выглядел живым.

Сам актер отмечал, что вживаться в роль было интересно, но одновременно нелегко, потому что взрослому человеку трудно сыграть ребенка. По словам Капатова, его Мишутке было пять лет.

«Играть пятилетнего ребенка… самый настоящий актерский кайф! У него нет никаких проблем!», — признался актер в интервью.

С ролями в кино была совершенно другая история. Как вспоминал Капатов, ему в основном предлагали роли бандитов и злодеев — «внешность такая», объяснял актер.

«В 2010 году вышел фильм «Чужая» о лихих 90-х. Убийства, насилие, братки крутые… Нужен был актер на роль главной сволочи — лысого по кличке то ли Штырь, то ли Гвоздь. Меня вызвали на пробы. Первый кадр — в морге. Прихожу на «Мосфильм», там висят фото претендентов. Все мужики, как мужики, а я — с Мишуткой! В итоге не взяли. С тех пор со злодеями у меня как-то не заладилось…», — вспоминал Капатов.

Актер признавался, что никогда не думал, что ему придется стать Мишуткой. Но эта роль, по его словам, была для него главной и определяющей в карьере. Мишутка, как признавался актер, его «кормил». Режиссеры, которые узнавали голос Капатова, звали в другие проекты — и мультфильмы озвучивать, и в кино сниматься.

«Талантливый, но сложный»

Коллеги по «Спокойной ночи, малыши!» вспоминают Игоря Капатова как талантливого человека. Актриса Наталья Голубенцева, озвучивающая Степашку, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что у актера был трудный характер.

«Я знаю, что он ко мне с большим уважением относился, но я его немножечко терзала. Мишутка у него был замечательный. Сложный в общении — я иногда ставила его на место. Но сейчас говорить об этом очень смешно, потому что можно было терпеть его сложный характер за счет таланта», — отметила Голубенцева.

Одна из ведущих передачи Оксана Федорова отметила, что Капатов был очень эмоциональным и артистичным:

«Всегда старался импровизировать, находить новые краски в голосе и игре своего героя. Всегда отстаивал свою точку зрения касательно персонажа. Он на него был очень похож».

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