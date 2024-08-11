«Страшное ослепление». Как Репин помог революции, а затем разочаровался в большевиках Как Репин относился к революции в России

Художник Илья Репин родился в Харьковской губернии 180 лет назад — в августе 1844 года. Он активно участвовал в общественной жизни и поддержал Революцию 1905 года — но в 1917-м был разочарован приходом большевиков к власти. «Газета.Ru» рассказывает, какие ожидания Репина не совпали с реальностью — и почему он отказывался возвращаться на родину, несмотря на бедность.

Революция 1905 года

В 1899 году Илья Репин купил на имя второй жены Натальи Нордман участок земли в поселке Куоккала (сейчас — Репино) у Финского залива на границе с Финляндией. Там он построил усадьбу «Пенаты». К тому времени Репин уже был знаковым мастером своего времени и прославился благодаря картинам «Бурлаки на Волге», «Крестный ход», «Отказ от исповеди», а также портретам Ивана Грозного, царевны Софьи, Серова, Мусоргского и других. Дважды он принимал крупные госзаказы — на картины «Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве» и «Юбилейное заседание Государственного совета».

close 100% Музей-усадьба художника Ильи Репина «Пенаты» в Ленинградской области, 1969 год Б.Манушин/РИА Новости

Кроме того, живописец являлся профессором и руководителем художественной мастерской в Академии художеств в Санкт-Петербурге, а в 1898 году стал ректором Академии. В связи с педагогическими обязанностями художник искал место для усадьбы в 45 км от столицы.

В «Пенатах» Репин встретил две революции и продолжал творить — там он написал ряд портретов (графини Веры Петровны Канкриной, физиолога Ивана Тарханова, коллекционера Степана Крачковского и других). В гости на знаменитые репинские «среды» к нему приезжали Максим Горький, Корней Чуковский, Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Леонид Андреев, Давид Бурлюк, Владимир Короленко, Александр Куприн и другие.

В те годы в обществе бушевали революционные настроения, которые Репин активно поддерживал. В начале 1900-х вместе с 113 художниками он подписал заявление с требованием к правительству «немедленного и полного изменения государственного строя путем призыва к законодательной и административной работе свободно выбранных представителей от народа».

В разгар Всероссийской политической стачки 17 октября 1905 года был опубликован «Манифест об усовершенствовании государственного порядка», в котором Николай II обещал народу «незыблемые основы гражданской свободы». Как и общество, Репин воспринял Манифест с восторгом, сообщается в книге П. Климова «Герои и злодеи русской истории».

«И вот плотина прорвана, теперь уже не остановить этой силы скопившейся реки — она хлынула!» — прокомментировал живописец.

close 100% Художник Илья Репин в своей мастерской в усадьбе «Пенаты», 1914 год ТАСС

Это настроение Репин передал на картине «17 октября 1905 года». Сам Репин писал, что на картине изображены «главным образом студенты, курсистки, профессора и рабочие с красными флагами, восторженные; с пением революционных песен».

«На первом плане подняли на плечи амнистированного и многотысячной толпой движутся по площади большого города в экстазе общего ликования», — объяснил Репин.

Среди демонстрантов художник изобразил представителей демократической интеллигенции, благодаря которым случился Манифест: художественного и литературного критика Владимира Стасова, актрису Лидию Яворскую, историка литературы Семена Венгерова и филолога Мстислава Прахова, которого к тому времени уже давно не было в живых. Литературный критик Василий Розанов охарактеризовал произведение как «масленицу русской революции, карнавал ее, полный безумия, цветов и блаженства».

В послереволюционной России картину «17 октября 1905 года» словно вычеркнули из наследия Репина. Впервые работа экспонировалась в 1911 году на Международной выставке в Риме. В России из-за цензурного запрета картину впервые показали зрителям только в 1912 году на 41-й Передвижной выставке.

close 100% Репродукция эскиза картины Ильи Репина «17 Октября 1905 года» из собрания Музея революции СССР в Москве РИА Новости

О революции Репин писал в многочисленных письмах, которые были задокументированы. Так, например, в письме Стасову он отзывался о петербургском генерал-губернаторе Дмитрии Трепове, осуществившем расправу над участниками революционного движения 1905 года:

«Как жалки, отвратительны все эти Треповы и все высокопоставленные ничтожества! Посмотрите — через год, два, — какое молодое поколение выплывет на поверхность жизни! Какой свет разума засияет над нашей освобожденной Россией! Все черные сотни в благоговейном раскаянии прирожденных рабов падут во прахе душевного ничтожества и вместе с войсками поймут, где истина и где Россия, и станут служить действительному благу родины. Да, будет мир на земле».

Революция 1917 года

Когда Россия стала республикой, Репин не скрывал восторга и писал об этом подруге Александре Стаценко:

«Мне остается только умереть; но я жив и здоров, и при мысли, что в России республика, готов скакать от радости. Да, — республика. Об этом я даже мечтать не смел и теперь еще боюсь — не сон ли это?»

В декабре 1917 года Совет народных комиссаров РСФСР признал независимость Финляндии, и Репин невольно оказался отрезанным от своей родины в статусе эмигранта. Вскоре правительство национализировало все его счета в банке, и художник, которому уже было за 70, остался без средств к существованию. Чтобы выживать в предложенных обстоятельствах, ему пришлось разбить на участке огород и выращивать овощи.

Оскорбленный тем, что советская власть присвоила все его деньги, Репин отказался возвращаться в Россию — несмотря на бедность в Финляндии.

«Прошлую «среду» у меня не было ни души — правда, погода была плохая. Я тебе писал? Козу мы уже съели, мясо ее так вкусно, мягко, бело. Куоккала вся в развале. Стекла выбиты, заборчики развалены, мостики провалились, многие домики проданы на слом — увезены. Теперь все живем бедно, нечем жить — дорого», — писал Репин в 1920 году.

Если февральскую революцию 1905 года он принял с восторгом, то к октябрьской 1917-го отнесся крайне негативно. Демократии, на которую возлагалось много надежд после революции 1905 года, не случилось.

close 100% Картины Ильи Репина «Дезертир» (1917), «Портрет А. Ф. Керенского» (1917-1918) и «Большевики» (1918) на выставке в честь 175-летия со дня рождения художника в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве, 2019 год Евгений Биятов/РИА Новости

«Страшное ослепление. Боролись за свободу, век свободы и получили еще небывалое рабство, рабство Духа. А этого не прощается ни в сей, ни в будущей жизни», — писал Репин.

Художник осознавал, что большинство его друзей из русской интеллигенции покинули страну. Многие творцы были вынуждены прекратить профессиональную деятельность в большевистской реальности, поскольку подчиняться власти и рисовать агитплакаты их не устраивало.

Репин не стал оформлять статус беженства и финское гражданство, отдав предпочтение нансеновскому паспорту (международный документ, который удостоверял личность держателя и впервые начал выдаваться Лигой Наций для беженцев без гражданства).

В 1918 году Репин написал картину «Большевики» (варианты названия — «Большевики. Красноармеец, отнимающий хлеб у ребенка», «Большевики. Солдаты Троцкого отнимают у мальчика хлеб»). На полотне изображен полный солдат-красноармеец, который, возвысившись над толпой, отнимает у ребенка хлеб. На обратной стороне фотоизображения картины художник оставил надпись:

«На улице. Этот сюжет я писал со слов очевидицы. Она уверяла, что видела сама эту сцену. Но у меня вышла карикатура на действительность, и я за нее извиняюсь».

В самой России про Репина в первое время не вспоминали. Но когда работы художника начали использоваться в пропагандистских целях, на родину его зазывали и Корней Чуковский, и Исаак Бродский, и сам Климент Ворошилов. Однако художник был непоколебим, ссылаясь на свою старость и любимый дом — и пробыл до конца жизни в «Пенатах», где и был похоронен. Подробнее о том, как Репина завлекали в Россию — в материале «Газеты.Ru».