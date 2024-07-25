35 фильмов ужасов с высоким рейтингом, от которых невозможно оторваться Лучшие фильмы ужасов и хорроры, которые точно стоит посмотреть

Ужасы, или хоррор, — популярный жанр кино, погружающий нас в атмосферу страха, тревоги и мучительного напряжения. «Газета.Ru» подготовила подборку самых жутких фильмов, которые заставляют вздрагивать, закрывать глаза от ужаса и вжиматься в кресло. Здесь вы найдете мистику, слэшеры, фильмы про серийных убийц-психопатов, фэнтези с монстрами и зомби, психологические ужастики, фолк- и боди-хорроры.

Ужас, который нас манит: история жанра хоррор

Первые фильмы ужасов были немыми и основывались на простейших визуальных эффектах и атмосфере нагнетания страха. Они длились всего несколько минут и производили на публику неизгладимое впечатление.

Среди первых полнометражных фильмов этого жанра — «Кабинет доктора Калигари» (1920) немецкого кинорежиссера Роберта Вине. Он рассказывает о загадочном враче и прирученной им сомнамбуле, которые убивали людей. В Голливуде в 1925 году вышел «Призрак оперы» — немой фильм-экранизация готического романа Гастона Леру.

С появлением звука фильмы ужасов стали более эффектными. «Франкенштейн» (1931), «Дракула» (1931), «Мумия» (1932), «Человек-невидимка» (1933) сделали хорроры по-настоящему популярными. Эти ленты получили множество продолжений. Но уже в конце десятилетия из-за нехватки хороших сценариев, финансовых проблем киностудий и ряда цензурных запретов возник творческий кризис. По причине обилия штампов кинопроизводители стали массово снимать пародии на «ужастики».

Новый виток развития жанр получил в послевоенные годы. Пережитые ужасы Второй мировой войны, изобретение атомной бомбы, достижения научно-технического прогресса добавили человечеству новых страхов. Именно тогда в жанре хоррора появились три основных подвида: психологические фильмы ужасов; фильмы о мутациях, пришельцах, монстрах; фильмы на тему мистики, оккультизма. В этот период в кинопроизводстве начали активно применяться спецэффекты, а сюжеты стали более динамичными.

В 1970-1980 годы после некоторого застоя фильмы ужасов вновь обрели популярность. Согласно исследованиям, основными потребителями ужастиков стали подростки и молодежь. Продюсеры переориентировали сюжеты на юную аудиторию. В это время появились такие знаковые для жанра ленты, как «Изгоняющий дьявола» (1973), «Техасская резня бензопилой» (1974), «Хэллоуин» (1978), чуть позже — «Кошмар на улице Вязов» (1984). Они заложили основы современного слэшера — поджанра ужасов, где главный герой — маньяк.

В 2000-х появилось множество ремейков ужастиков. Жанр продолжает эволюционировать. Во многом его развитие связано с новыми технологиями. Среди современных тенденций хоррора — использование стиля псевдодокументальной съемки, что придает кадрам особую реалистичность. Ужасы стали метафорой социальных проблем. Но, как и прежде, жанр продолжает исследовать людские страхи и порой заставляет задуматься о глубоких темах, таких как смерть, насилие и человеческая природа.

Новые фильмы ужасов с высоким рейтингом

1. «Восстание зловещих мертвецов»

Год выхода: 2023

Страна: Ирландия, Новая Зеландия, США

Рейтинг: IMDb — 6,5, Кинопоиск — 6,5

Режиссер: Ли Кронин

В ролях: Лили Салливан, Алисса Сазерленд, Габриэль Экхолс, Морган Дэвис.

Пятый фильм культовой хоррор-франшизы «Зловещие мертвецы». Незадачливая Бет навещает свою старшую сестру Элли, мать троих детей. Бет беременна, но она не уверена, что хочет ребенка. В этот момент в городе происходит землетрясение и возникает провал грунта. Туда проникает старший сын Элли Дэнни. Он находит книгу мертвых, раскрывает ее и выпускает на свободу древнее зло, которое вселяется в его мать. Теперь она пытается убить собственных детей. Противостоит ей Бет, которой приходится взять на себя ответственность за чужие жизни. Казалось бы, с оригиналом фильма 1981 года общего немного — но на самом деле это не так. Посмотрите и убедитесь сами.

2. «Эбигейл»

Год выхода: 2024

Страна: США, Ирландия, Канада

Рейтинг: IMDb — 6,6, Кинопоиск — 6,3

Режиссеры: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт

В ролях: Мелисса Баррера, Дэн Стивенс, Алиша Вейр, Кэтрин Ньютон

Банда преступников похищает 12-летнюю балерину Эбигейл, дочь богатого и могущественного человека. Девочку держат в заложниках, требуя за нее выкуп. Но преступники внезапно начинают гибнуть один за другим. Планируя преступление, они и не подозревали, что очень скоро сами станут жертвами.

3. «Улыбка»

Год выхода: 2022

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 6,5, Кинопоиск — 6,4

Режиссер: Паркер Финн

В ролях: Сози Бейкон, Джесси Т. Ашер, Кайл Галлнер, Кэл Пенн

В психиатрическое отделение привозят студентку Лору, ставшую свидетельницей самоубийства своего профессора. Лечением Лоры занимается молодая врач Роуз Коттер. Пациентка сообщает ей, что ее преследует злая сущность в образе улыбающихся людей. У Лоры начинается припадок. С улыбкой на лице она убивает себя осколком цветочного горшка. С этого момента жизнь Роуз начинает разваливаться. Ей нужно разобраться в цепочке самоубийств и расправиться с сущностью, которая вселилась в нее.

4. «Черный телефон»

Год выхода: 2021

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 6,9, Кинопоиск — 6,6

Режиссер: Скотт Дерриксон

В ролях: Мейсон Темз, Мадлен Макгроу, Джереми Дэвис, Джеймс Рэнсон

Серийный убийца Альберт Шоу маскируется под детского аниматора. На его счету уже пять малолетних жертв. В один из дней он похищает 13-летнего Финни Блейка, умного и скромного подростка, живущего с отцом и сестрой Гвен. В подвале, где маньяк держит своего заложника, Финни находит черный телефон. Через этот аппарат с ним связываются прежние жертвы убийцы. Вместе они разрабатывают план побега и придумывают разные лазейки для спасения Финни.

5. «Другая»

Год выхода: 2021

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 4,8, Кинопоиск — 4,8

Режиссер: Джон Мэтис

В ролях: Тай Симпкинс, Скайлер Элиз Филпот, Аннелиз Джадж

Социальный хоррор, в основе которого — страх любого родителя потерять ребенка. Восьмилетняя Роуз исчезает из своей комнаты. И хотя девочку нашли спустя несколько часов и все радуются, что с ней все в порядке, ее старший брат Эрик уверен: сестра изменилась, это другая Роуз, внутри нее зреет нечто зловещее. Он пытается разоблачить жуткое существо и найти ответ на вопрос: где настоящая Роуз?

6. «Охота»

Год выхода: 2020

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 6,6, Кинопоиск — 6,6

Режиссер: Крейг Зобель

В ролях: Айк Баринхольц, Бетти Гилпин, Эмма Робертс, Хилари Суонк

Черная политическая хоррор-комедия, где высмеивается раскол в американском обществе, а именно — противостояние либералов и консервативных граждан. Фильм начинается с того, что группа людей обсуждает в чате предстоящую охоту на «отбросов». Оказывается, что богатые, злобные либералы похищают малограмотных сограждан из провинции и устраивают на них охоту. Пленников доставляют куда-то на самолете, они оказываются в лесу. В числе похищенных — ветеран войны в Афганистане Кристал Кризи, которая начинает борьбу за выживание. Но непонятно, кому можно верить в этой ситуации, а кому — нельзя.

7. «Нет»

Год выхода: 2022

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 6,8, Кинопоиск — 6,4

Режиссер: Джордан Пил

В ролях: Дэниэл Калуя, Кеке Палмер, Брэндон Переа, Стивен Ян

Брат с сестрой после смерти отца пытаются сохранить свой небольшой семейный бизнес — ранчо с лошадьми, которых тренируют для съемок в кино и рекламе. Дела идут плохо. Однажды они замечают над ранчо НЛО, похищающее их лошадей. Однако молодые люди видят в этом перспективу хороших денег — нужно только заснять объект на видео и выгодно распорядиться записью.

8. «Ученик экзорциста»

Год выхода: 2021

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 4,5, Кинопоиск — 5,5

Режиссер: Джастин П. Ланж

В ролях: Гай Пирс, Вадхир Дербез, Стивен Лэнг, Кит Дэвид

Питер, молодой неопытный священник, поступает в обучение к экзорцисту отцу Луису. Мастер бесстрашно берется за самые сложные случаи. Но на одном из первых сеансов, в которых участвует Питер, все идет не так, и Луис по мистической случайности погибает, поручив Питеру завершить начатое дело.

С годами авторитет Питера как экзорциста растет, а первый случай в его практике оброс легендами. У него тоже появляется ученик — молодой священник Даниэль. Методы обучения мастера необычные — он сразу привлекает новичка к сеансам, показывает ему разных персонажей, одержимых дьяволом. Даниэль начинает подозревать, что его наставник что-то скрывает, и его отношения с темными силами не столь понятны и очевидны, как кажется. Ему предстоит разобраться, почему одержимость, как вирус, стремительно распространяется повсюду.

Фильмы ужасов 2000-2020-х с высоким рейтингом

9. «Маяк»

Год выхода: 2019

Страна: США, Канада

Рейтинг: IMDb — 7,4, Кинопоиск — 7,2

Режиссер: Роберт Эггерс

В ролях: Роберт Паттинсон, Уиллем Дефо

Артхаусный психологический фильм ужасов, который погружает в атмосферу изоляции, безумия и мистики. Сюжет разворачивается в 1890-е годы на небольшом скалистом острове недалеко от побережья Новой Англии. Бывший лесоруб Эфраим Уинслоу нанимается помощником смотрителя маяка к бородатому, хромому, озлобленному и пьющему Томасу Уэйку. Тот обращается с молодым помощником, как с рабом, поручая ему исключительно черновую работу и запрещая подниматься на сам маяк. Эфраим, приехавший на остров с желанием начать новую жизнь, все чаще ищет спасение в выпивке. Безумие и галлюцинации лишь усиливают страшные и непонятные вещи, которые творятся в этом жутком месте.

10. «Тихое место»

Год выхода: 2018

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 7,5, Кинопоиск — 6,8

Режиссер: Джон Красински

В ролях: Эмили Блант, Джон Красински, Миллисент Симмондс, Ноа Джуп

2020 год. Человечество почти истреблено паукообразными монстрами, которых называют «ангелами смерти». Чудовища ничего не видят, но обладают чувствительным слухом, позволяющим им легко выследить свою жертву. Оставшиеся в живых люди вынуждены вести бесшумную жизнь. Главные герои — чета Эбботов, живущая на ферме вместе с детьми. Детям сложно объяснить, что нужно соблюдать полную тишину. Приходится перестраивать всю жизнь. Но монстры не дремлют.

Этот постапокалиптический хоррор положил начало медиафраншизе, в которую на данный момент входит еще два полнометражных фильма: «Тихое место 2» (2020), «Тихое место: День первый» (июнь 2024). Сейчас идет работа над заключительной частью серии — «Тихое место 3».

11. «Зомби по имени Шон»

Год выхода: 2004

Страна: Великобритания, Франция, США

Рейтинг: IMDb — 7,6, Кинопоиск — 7,3

Режиссер: Эдгар Райт

В ролях: Саймон Пегг, Кейт Эшфилд, Люси Дэвис, Ник Фрост, Дилан Морган

Зомби-комедия о неудачливом продавце-консультанте Шоне. Все в его жизни не так: скучная работа, бытовые неурядицы, ссоры с девушкой. Одна отдушина — сходить в любимый паб. И пока он с другом Эдом заливает в пивной свои неприятности, начинается зомби-апокалипсис. Вчерашним неудачникам приходится стать героями.

12. «Звонок»

Год выхода: 2002

Страна: США, Япония

Рейтинг: IMDb — 7,1, Кинопоиск — 7,3

Режиссер: Гор Вербински

В ролях: Наоми Уоттс, Мартин Хендерсон, Дэвид Дорфман

Журналистка Рэйчел Келлер расследует тайну видеокассеты, убивающей людей. Любой, кто ее просмотрит, становится жертвой демонической девочки по имени Самара и обречен погибнуть через семь дней. У Рэйчел совсем немного времени, чтобы разобраться в происходящем и спасти своего маленького сына, посмотревшего запись.

Фильм — ремейк японского хоррора. Позднее вышло его продолжение — «Звонок 2» (2005) и «Звонки» (2017).

13. «Незваные»

Год выхода: 2009

Страна: США, Канада, Германия

Рейтинг: IMDb — 6,3, Кинопоиск — 7,0

Режиссеры: Чарли Гард, Томас Гард

В ролях: Эмили Браунинг, Ариэль Кеббел, Дэвид Стрэтэйрн

Мистический фильм со смертельным противостоянием героев, ремейк корейской киноленты. В семье Айверс во время пожара погибает неизлечимо больная мать. Дочери тяжело переживают ее уход. Сложнее всего приходится Анне — она на много месяцев попадает в психиатрическую клинику. За то время, что девушки не было дома, ее отец сошелся с бывшей сиделкой своей жены Рэйчел. У Анны возникают галлюцинации, она мучительно пытается вспомнить, что произошло в день смерти матери. Анна и ее сестра Алекс расследуют прошлое сиделки, но все не так однозначно. Фильм для любителей неожиданных развязок, переворачивающих вверх дном весь сюжет.

14. «Солнцестояние»

Год выхода: 2019

Страна: США, Швеция

Рейтинг: IMDb — 7,1, Кинопоиск — 6,4

Режиссер: Ари Астер

В ролях: Флоренс Пью, Джек Рейнор

Группа молодых людей отправляется в шведскую деревню, чтобы воочию увидеть древние обряды культового праздника — Дня летнего солнцестояния. В компании есть пара — Дени и Кристиан, которые переживают финал своих отношений. Оказавшись в общине, молодые люди стремятся разузнать как можно больше о местных обычаях и традициях. Но не сразу догадываются, какие жуткие роли им отведены в этих обрядах. Фолк-хоррор повествует не только об ужасах языческого культа общины, но и о разрыве отношений и сложностях расставания.

15. «Оно»

Год выхода: 2017

Страна: США, Канада

Рейтинг: IMDb — 7,3, Кинопоиск — 7,3

Режиссер: Андрес Мускетти

В ролях: Джейден Мартелл, Билл Скарсгард

Экранизация первой части одноименного романа Стивена Кинга. Сюжет разворачивается в 1988 году в небольшом американском городке Дерри. Здесь пропадают дети и происходят подозрительные вещи. Странно, но никому особо до этого нет дела, кроме «клуба неудачников» — небольшой группы подростков. Они догадываются, что за этими событиями стоит мистическое зло — клоун Пеннивайз. Столкнувшись с ним, детям придется бороться со своими главными страхами. И делать это им предстоит в одиночку, без всякой помощи, ведь страшнее жуткого клоуна — равнодушие и жестокость окружающего их мира.

16. «Паранормальное явление»

Год выхода: 2007

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 6,3, Кинопоиск — 6,6

Режиссер: Орен Пели

В ролях: Кэти Фезерстон, Мика Слот, Марк Фредрикс

Фильм снят в стиле псевдодокументальной съемки: стилизация под видеозаписи с домашней камеры придает ему особую реалистичность. Молодая пара, Кэти и Мика, переезжает в дом в пригороде Калифорнии. Здесь они сталкиваются с паранормальными явлениями. Мика покупает видеокамеру, чтобы фиксировать происходящее. Поначалу он скептически относится к ситуации, не веря в присутствие потусторонних сил, но вскоре поведение Кэти начинает меняться.

Идея фильма родилась у Орена Пели, когда в его доме неожиданно свалилась с полки коробка. Тогда режиссер решил сделать кино о странных, необъяснимых явлениях. Не имея четкого сценария, он вооружился обычной камерой, пригласил никому не известных актеров и за семь дней в своем доме снял этот фильм. Бюджет картины составил 15 тыс. долларов, а в прокате фильм собрал 193 млн. Картина стала началом хоррор-франшизы, в которую входят уже семь фильмов.

17. «Заклятие»

Год выхода: 2013

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 7,5, Кинопоиск — 7,3

Режиссер: Джеймс Ван

В ролях: Патрик Уилсон, Вера Фармига, Рон Ливингстон, Лили Тейлор

Супружеская пара Уорренов занимается расследованием паранормальных явлений. К ним обращается семья фермеров Перрон, ставшая жертвой призраков в новом доме, куда она недавно переехала. Специалисты начинают изучать прошлое особняка и выясняют, что в доме происходили жуткие вещи и даже переезд семьи Перрон не избавит их от проклятия этого места.

Интересно, что фильм основан на реальном случае из практики Уорренов. Эта лента стала первой в хоррор-франшизе, включающей восемь полнометражных фильмов и пять короткометражек. Последняя картина — «Проклятие монахини 2» — вышла в 2023 году.

18. «Мгла»

Год выхода: 2007

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 7,1, Кинопоиск — 7,6

Режиссер: Фрэнк Дарабонт

В ролях: Томас Джейн, Марша Гэй Харден, Лори Холден

Экранизация повести «Туман» Стивена Кинга. После урагана небольшой город остался без света и связи. Многие жители едут в местный супермаркет за покупками. И в этот момент на улицы опускается странный туман. Чтобы выжить, приходится закрыться в магазине, ведь смертельная угроза исходит не от природы, а от неизвестных монстров.

Это третий фильм Фрэнка Дарабонта по мотивам произведений Стивена Кинга после «Побега из Шоушенка» (1994) и «Зеленой мили» (1999).

19. «Рассвет мертвецов»

Год выхода: 2004

Страна: США, Канада, Япония, Франция

Рейтинг: IMDb — 7,3, Кинопоиск — 7,3

Режиссер: Зак Снайдер

В ролях: Сара Полли, Винг Рэймс, Джэйк Уэбер

В больницу поступает пациент, укушенный во время потасовки в баре. Медсестра Анна приносит врачу необычные рентгеновские снимки больного, у которого появились странные симптомы. В городе уже несколько подобных случаев. Жертвой становится и муж Анны, который умирает и восстает из мертвых. Зомби захватывают все вокруг. В городе не так много выживших. Им приходится противостоять полчищам мертвецов. Этот зомби-хоррор — ремейк одноименного фильма ужасов 1978 года.

20. «Сайлент Хилл»

Год выхода: 2006

Страна: Канада, Франция, Япония, США

Рейтинг: IMDb — 6,5, Кинопоиск — 7,2

Режиссер: Кристоф Ган

В ролях: Рада Мичтел, Шон Бин, Лори Холден, Джодель Ферланд

Роуз не теряет надежды помочь своей приемной дочери Шэрон, которая страдает непонятным психическим расстройством. Вместе с Шэрон она едет в город Сайлент Хилл, именно это название девочка произносит по ночам, когда у нее происходят приступы. В этом таинственном месте Роуз надеется найти ответы на вопросы, связанные с прошлым Шэрон и ее тайной жизнью.

В 2012 году на экраны вышло продолжение — «Сайлент Хилл 2». Снял его режиссер Майкл Бассетт. Но фильм не повторил успеха первой части и получил негативные отзывы критиков.

21. «Ключ от всех дверей»

Год выхода: 2005

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 8,6, Кинопоиск — 8,3

Режиссер: Иэн Софтли

В ролях: Кейт Хадсон, Джина Роулендс, Питер Сарсгаард, Джон Херт

Мистический фильм ужасов, в котором действие происходит в Южном Орлеане — регионе, где практикуется магия худу. Главная героиня — 25-летняя Кэролайн — нанимается сиделкой к парализованному, пережившему инсульт старику Бену. Его жена Вайолетт, вздорная и странная пожилая особа, вручает девушке ключ, который открывает в доме все двери, кроме одной — ведущей на чердак. Постепенно Кэролайн погружается в жуткую историю старого дома. Она не очень верит в мистику и обряды, но ее настораживает поведение Бена — он подает сигналы о помощи.

22. «Добро пожаловать в Zомбилэнд»

Год выхода: 2009

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 7,5, Кинопоиск — 7,4

Режиссер: Рубен Флейшер

В ролях: Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эмма Стоун

Земля переживает зомби-апокалипсис. Выжить удалось немногим. Парень по имени Коламбус выполнял все инструкции и уцелел — он ездит по бывшим Соединенным Штатам, которые теперь называются Zомбилэндом, и ищет людей. В странствиях он встречает ковбоя, мечтающего убить как можно больше зомби. Проблемы у героев начинаются, когда они знакомятся с двумя сестрами-аферистками, направляющимися в парк аттракционов.

Один из самых смешных фильмов про зомби, где много юмора, а ужас вовсе не такой страшный. В 2019 году вышел сиквел «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» с тем же актерским составом.

23. «Сплит»

Год выхода: 2016

Страна: США, Япония

Рейтинг: IMDb — 7,3, Кинопоиск — 7,0

Режиссер: М. Найт Шьямалан

В ролях: Джеймс Макэвой, Аня Тейлор-Джой, Бетти Бакли

С оживленной парковки незнакомец похищает трех девушек. Они приходят в себя в подвале. Сам злоумышленник, которого зовут Кевин, давно не имеет собственного «я». Внутри него таятся 23 «лика страха». Это субличности, которые, сменяя друг друга, управляют поведением Кевина. Но скоро ожидается 24-я — по кличке Зверь. Священной пищей для ее появления должны стать жертвы похитителя. Две героини цепенеют от страха, и только Кейси понимает, что нужно действовать.

24. «Сомния»

Год выхода: 2016

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 6,2, Кинопоиск — 6,3

Режиссер: Майк Флэнаган

В ролях: Скотти Томпсон, Томас Джейн, Кейт Босуорт

Джесси и Марк пережили горе: в ванной утонул их маленький сын. Они берут из приюта восьмилетнего мальчика Коди, которого бросили две приемные семьи. Все хорошо, но ребенок не спит. Выясняется, что все сновидения мальчика материализуются в реальном времени — как прекрасные, так и ужасные. Это создает для семейной пары смертельную угрозу.

25. «Живое»

Год выхода: 2017

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 6,6, Кинопоиск — 6,6

Режиссер: Дэниэль Эспиноса

В ролях: Джейк Джилленхол, Ребекка Фергюсон, Райан Рейнольдс

Исследователи обнаруживают на Марсе жизнь. Им удается оживить одноклеточный организм, который они назвали Кельвином. Но неожиданно существо начинает делиться и ускоренно расти. Обладая колоссальным аппетитом, оно поглощает все вокруг. Астронавты понимают, что Кельвин смертельно опасен для всего живого, и теперь их задача — не допустить его пришествия на Землю.

26. «Обитель теней»

Год выхода: 2017

Страна: Испания, США

Рейтинг: IMDb — 6,7, Кинопоиск — 7,1

Режиссер: Серхио Х. Санчес

В ролях: Джордж Маккей, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Миа Гот

Готический хоррор в лучших традициях жанра. Роуз с детьми, старшему из которых 20 лет, а младшему — пять, перебирается в дом своего детства в сельской глуши. От кого скрывается семья — неясно. Вскоре Роуз умирает, но перед смертью просит старшего сына никому не говорить о ее кончине до совершеннолетия — когда он по закону сможет стать опекуном братьев и сестры. Дети тайком хоронят мать в саду дома. И тут выясняется, что в особняке обитает призрак...

27. «Хижина в лесу»

Год выхода: 2012

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 7,0, Кинопоиск — 6,7

Режиссер: Дрю Годдард

В ролях: Кристен Коннолли, Крис Хемсворт, Анна Хатчисон, Фрэн Кранц

Компания студентов приезжает в лесную хижину, чтобы весело провести выходные. Молодые люди отлично развлекаются на природе, не подозревая, что за ними наблюдают ученые из секретной лаборатории. В хижине ребята находят открытый подвал, а в нем множество необычных предметов. Девушка по имени Дана берет в руки древнюю книгу и читает несколько строк на латыни. Оказывается, это заклинание, которое пробуждает семейство зомби. И это только начало ужасных событий.

28. «Поезд в Пусан»

Год выхода: 2016

Страна: Южная Корея

Рейтинг: IMDb — 8,6, Кинопоиск — 7,2

Режиссер: Ен Сан-хо

В ролях: Кон Ю, Ма Дон-сок, Чон Ю-ми

Сок-ву — разведенный отец-одиночка, управляющий инвестиционным фондом. На день рождения дочери Су-ан мужчина решает сделать ей подарок — отвезти в гости к матери. Отец и дочь садятся в скоростной поезд, следующий из Сеула в Пусан. В это время в столице начинается эпидемия: неизвестный вирус убивает людей, превращая их в зомби. Среди пассажиров поезда также есть зараженные...

В 2020 году вышло продолжение фильма — «Поезд в Пусан 2: Полуостров». По сюжету с момента страшных событий в поезде проходит четыре года. За это время Южная Корея пала под натиском зомби, но еще остались уцелевшие люди, которые пытаются спастись.

29. «Пункт назначения»

Год выхода: 2000

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 6,7, Кинопоиск — 7,5

Режиссер: Джеймс Вонг

В ролях: Девон Сава, Эли Лартер, Керр Смит, Шонн Уильям Скотт

Подросток Алекс летит вместе с классом во Францию. Но перед взлетом у него начинается паника — он просит всех покинуть самолет из-за плохого предчувствия. Ему кажется, что на борту произойдет взрыв. Одноклассники покидают судно и через несколько мгновений становятся свидетелями авиакатастрофы. ФБР считает, что Алекс причастен к теракту. То же самое думают теперь и его друзья. Многие из них начинают погибать, словно смерть внесла их перед крушением самолета в свои списки и теперь наверстывает упущенное.

Этот фильм дал старт медиафраншизе, в которую входят еще четыре фильма, каждый из которых затрагивает тему фатализма и соблюдения правил безопасности.

Фильмы ужасов: классика жанра с высоким рейтингом

30. «Крик»

Год выхода: 1996

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 7,4, Кинопоиск — 7,3

Режиссер: Уэс Крэйвен

В ролях: Дэвид Аркетт, Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Мэттью Лиллард, Роуз Макгоуэн

Классический слэшер о маньяке в маске. Старшеклассница Кейси получает телефонный звонок от незнакомца. Он сообщает ей, что похитил ее парня Стива. Маньяк убивает молодых людей, но на этом останавливаться не собирается и начинает охоту на другую школьницу — Сидни.

Фильм положил начало культовой кинофраншизе. Сейчас она насчитывает шесть фильмов, последний из которых — «Крик 6» — вышел в 2023 году.

31. «Нечто»

Год выхода: 1982

Страна: США, Канада

Рейтинг: IMDb —6,2, Кинопоиск — 7,9

Режиссер: Джон Карпентер

В ролях: Курт Расселл, Кит Дэвид, Уилфорд Бримли, Дэвид Кленнон

Фантастический фильм ужасов, определивший дальнейшее развитие жанра. Действие разворачивается на американской полярной станции в Антарктиде. Ученые находят потерпевший крушение инопланетный корабль с телом пришельца. Желая изучить находку, полярники приносят его на станцию. Но инопланетное существо начинает убивать исследователей и принимает облик своих жертв. В 2011 году снят одноименный приквел этой картины.

32. «Сияние»

Год выхода: 1980

Страна: США, Великобритания

Рейтинг: IMDb — 8,4, Кинопоиск — 7,8

Режиссер: Стэнли Кубрик

В ролях: Джек Николсон, Шелли Дюваль, Дэнни Ллойд

Культовая экранизация одноименного романа Стивена Кинга. Фильм признан одной из величайших картин в истории жанра. Писатель Джек Торренс с семьей приезжает в отдаленный отель, где он планирует работать смотрителем. Поскольку дело происходит зимой — не в сезон — у него достаточно времени для творчества. Но его радость не разделяет жена Венди. Ее все больше тревожит поведение их сына Дэнни. Мальчик обладает даром телепатии, или, как говорит шеф-повар отеля, «сиянием». Он предчувствует, что отель таит в себе темные тайны, которые неминуемо втянут их в страшный водоворот событий.

33. «Суспирия»

Год выхода: 1977

Страна: Италия

Рейтинг: IMDb — 7,3, Кинопоиск — 7,0

Режиссер: Дарио Ардженто

В ролях: Джессика Харпер, Стефания Казини, Мигель Бозе

Молодая американка Сюзи приезжает в престижную балетную школу в Германии обучаться искусству танца. В первый день она становится свидетелем странного происшествия: из здания школы выбегает студентка, кричащая что-то о тайне. А вскоре появляется сообщение о гибели девушки. Сюзи замечает все больше странностей в учебном заведении. Становится ясно, что его стены хранят темные секреты и ужасы.

34. «Омен»

Год выхода: 1976

Страна: Великобритания, США

Рейтинг: IMDb — 7,5, Кинопоиск — 7,6

Режиссер: Ричард Доннер

В ролях: Грегори Пек, Ли Ремик, Дэвид Уорнер, Билли Уайтлоу

Культовый фильм ужасов о сыне Антихриста, пришедшем на землю. В семье дипломата Роберта Торна рождается мертвый ребенок, но он не решается сообщить об этом своей жене Кэтрин и по совету священника усыновляет младенца-сироту. Мальчик абсолютно здоров, одна странность — у него на голове родимое пятно в виде трех шестерок. Кэтрин растит Дэмиена как родного сына, она ничего не знает о подмене. Но когда Дэмиен становится старше, вокруг него начинают происходить ужасные события.

Кинофраншиза включает в себя шесть картин. Последний фильм — приквел «Омен. Первое знамение» — вышел в прокат в 2024 году.

35. «Изгоняющий дьявола» («Экзорцист»)

Год выхода: 1973

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 8,1, Кинопоиск — 7,7

Режиссер: Уильям Фридкин

В ролях: Эллен Берстин, Макс фон Сюдов, Ли Дж. Кобб

Двенадцатилетняя Риган — дочь знаменитой актрисы. С детства она сопровождает мать на съемках. Когда они приезжают в Вашингтон, поведение девочки меняется. У нее случаются припадки, она разговаривает с невидимыми людьми, а из комнаты ребенка доносятся жуткие звуки. Врачи разводят руками — они не знают, что за болезнь поразила ребенка, все показатели в норме. Только священник, к которому обратилась мать, понимает, что девочка одержима дьяволом. Фильм получил четыре премии «Золотой глобус», и две — «Оскар».